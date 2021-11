Alberto Fernández: "No tengo previsto ningún cambio en el Gobierno"

“Es una elección parlamentaria en la que los argentinos determinan diputados y senadores, pero el Gobierno sigue trabajando el lunes. No tengo previsto ningún cambio en el Gobierno”, aseguró el presidente Alberto Fernández después de votar este domingo. Fue en declaraciones a radio La Red. La semana posterior a la derrota del oficialismo en las PASO, Fernández había introducido cambios en el Gabinete nacional. La Jefatura de Gabinete y los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, de Seguridad, de Educación, de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Ciencia, Tecnología e Innovación cambiaron de titulares.

"Eso no lo hablamos", sostuvo Fernández en relación a la pregunta sobre si la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, estará este domingo en el bunker del Frente de Todos, en Chacarita. “Me preguntan a mí y qué se yo que va hacer ella, no lo dije de forma irónica. Hablo siempre con Cristina, pero eso no lo hablamos. No tiene un sentido irónico. Tenemos un buen vínculo que se construyó hace muchos años”, aseguró el Presidente. En esas mismas declaraciones, el primer mandatario aludió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Buscamos un acuerdo que le sirva a la Argentina y no solo a los acreedores”, aseguró.

Fernández votó este domingo en Puerto Madero: llegó hasta la Universidad Católica Argentina (UCA) junto a su pareja, Fabiola Yañez, embarazada del segundo hijo de Fernández. "Le pedimos a los argentinos que vayan y se expresen para que podamos construir el país que queremos", dijo al salir de la institución en la que votó.

Cada día que la Argentina vota, es un día valioso e importante.



Deseo que todas las argentinas y argentinos se expresen en esta jornada de la democracia para que todos y todas construyamos el país que nos merecemos. pic.twitter.com/4etP6wxsEN — Alberto Fernández (@alferdez) 14 de noviembre de 2021

"La democracia siempre se celebra y cada vez que la Argentina vota es importante", destacó el Presidente, y en respuesta a la prensa sobre el vínculo con la oposición, sostuvo: “Siempre hemos tenido el diálogo abierto. En este momento tenemos cinco o seis leyes que son producto del trabajo del Consejo Económico y Social, por lo tanto el diálogo siempre está abierto, no es nuestro problema. No somos nosotros los que no queremos el diálogo”.

Desde las 8 los argentinos votan en unas elecciones legislativas que definirán una nueva composición del Congreso nacional, en el que se renovarán la mitad de la Cámara de Diputados -127 bancas- y un tercio del Senado -24-, en la última prueba electoral del año, que será clave para el rumbo del Gobierno de Alberto Fernández.

BJ