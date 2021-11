Milei le respondió al Presidente: "Me sorprende su productividad para decir estupideces, es un tirano y un inmoral”

El diputado electo por la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, volvió a responder los dichos del presidente Alberto Fernández durante su discurso en el acto del Frente de Todos por el Día de la Militancia en el que dijo que si el referente de La Libertad Avanza “no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado”. "Me sorprende y me deja anonanado la productividad del presidente para decir estupideces por segundo. Ahora sale a decir que no va a hablar conmigo, cuando yo ya había dicho que no iba a hablar con él", dijo Milei en declaraciones a Radio Rivadavia.

Carlos Maslatón, militante del partido de Milei: "La paz en una sociedad se consigue si están todos armados"

Saber más

Además, el dirigente opositor, que cosechó el 17,30% de los votos en CABA, consideró que el Presidente "es un tirano y un inmoral. En la pandemia nos encerró y cercenó las libertades individuales. Tiene todas las características de un tirano".

"Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios, no hay problema. Si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado. Nada tenemos que hablar allí", fueron las palabras que pronunció Fernández este miércoles en Plaza de Mayo.

Y Milei respondió: “¿De dónde sacó que negamos el terrorismo de Estado? Si yo no quiero que exista el Estado, no tiene lógica. Yo soy filosóficamente anarco-capitalista. Creo que el problema es el Estado, que es una máquina de generar horrores. Ni siquiera saber armar una estructura lógica”.

Además, sostuvo que “la otra barbaridad que dice (Fernández) es que yo niego la diversidad. Nosotros reconocemos que todas las personas son distintas. Y esa diversidad es un mecanismo para generar riquezas, para dividir el trabajo y aumentar la productividad”, explicó.

En ese sentido, Milei aseguró que no va a aceptar “un presupuesto con déficit fiscal porque es inmoral, porque si lo financiás con deuda, estás castigando a generaciones futuras, dañás a los más vulnerables y, si subís los impuestos, es confiscatorio, vas contra la propiedad y el sistema productivo. Entonces, él es el inmoral, él es que tiene los problemas”, disparó.

Además, remarcó que su espacio, que compartirá en la Cámara Baja con su compañera electa, Victoria Villarruel, rechazará que “la reducción del déficit fiscal sea subiendo impuestos. Quieren resolver el problema fiscal sin bajar el gasto, metiéndole la mano en el bolsillo a los argentinos. Yo no voy a participar de ningún acuerdo a espaldas de los argentinos”, concluyó.

Milei ya había recogido el guante y se había pronunciado a través de su cuenta de Twitter: "Alberto Fernández, además de que hacés gala de ignorar que es ser liberal, te cuento que no participo de diálogos entre miembros de la casta, que solo sirven para cagar a la gente". Y agregó: "Vos y Máximo estarán más cómodos pactando con Larreta, Vidal y los radicales. Ya lo han hecho antes. VLLC".

.@alferdez además de que hacés gala de ignorar que es ser liberal, te cuento que no participo de diálogos entre miembros de la casta, que solo sirven para cagar a la gente. Vos y Máximo estarán más cómodos pactando con Larreta, Vidal y los radicales. Ya lo han hecho antes.

VLLC pic.twitter.com/rienCk6Gj1 — Javier Milei (@JMilei) 17 de noviembre de 2021

IG