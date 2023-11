Con acusaciones cruzadas, Mauricio Macri y Gerardo Morales encienden la interna en Juntos por el Cambio

El ex presidente Mauricio Macri y el gobernador jujeño, Gerardo Morales, protagonizaron un fuerte cruce en la red social X (ex Twitter) en el que el ex presidente chicaneó a su ex aliado con Milagro Sala y el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) lo tildó de “enfermo” por la “ambición de poder”, lo que volvió a encender la interna en Juntos por el Cambio (JxC).

Un posteo de Macri pasadas las 22.00 del sábado fue lo que comenzó el duro cruce. “País raro este, parece que Milagro Sala y Gerardo Morales van a votar al mismo”, en referencia al candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y vinculando con ironía al jujeño con la dirigente de la Tupac Amaru, a quien le inició causas judiciales que derivaron en su detención.

Una hora después y también por la misma red social, el dirigente radical le respondió: “Tenés que estar muy enfermo Mauricio Macri para que saques un tweet así a este hora”. En el mismo posteo, añadió: “Creo que tu enfermedad es la ambición de poder por eso querés a un loco que puedas manejar” .

Tenes que estar muy enfermo @mauriciomacri para que saques un tweet así a esta hora. Creo que tu enfermedad es la ambición de poder por eso queres a un loco que puedas manejar. https://t.co/l0cTsMCJKF — Gerardo Morales (@GerardoMorales) November 12, 2023

De esa forma, y sin mencionarlo directamente, Morales se refirió al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, con quien Macri se alió de cara al balotaje después de que Patricia Bullrich perdió en las generales.

Asimismo, el jujeño publicó un video de Bullrich, también antes de aliarse con Milei, en el que advertía sobre la figura del libertario. “País normal este, con Cristina y Mauricio Macri libres cuando tendrían que estar presos. Si querés Mauricio, puedo entrar en detalles”, desafió en un último mensaje el gobernador jujeño.

País normal este, con Cristina y @mauriciomacri libres cuando tendrían que estar presos. Si querés Mauricio, puedo entrar en detalles. — Gerardo Morales (@GerardoMorales) November 12, 2023

MB