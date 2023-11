Último debate: Milei perdió la “pelea por los apuntes” y Massa buscará “exponerlo”

Todo listo para la última esgrima discursiva entre los candidatos a presidente que se medirán en el balotaje. Sergio Massa, de Unión por la Patria, se entrenó para el debate de esta noche en su oficina de Avenida del Libertador. Javier Milei, de La Libertad Avanza, “concentró” en una habitación del Hotel Libertador. Desde su atril, Massa intentará demostrar que esta última versión del libertario, más “moderado”, no es real y que hará lo que propuso durante la campaña. Milei, por su parte, buscará pegarlo al kirchnerismo y, si no le alcanza, recurrirá al apelativo “ventajita”.

Hoy a las 21, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires: son las coordenadas del último round entre los presidenciables. El temario acordado es Economía; Relaciones de Argentina con el mundo; Educación y Salud; Producción y Trabajo; Seguridad; Derechos Humanos y Convivencia Democrática.

Milei postergó las “apariciones” que habían sido programas por su comando de campaña la semana pasada para prepararse, con exclusividad, para el debate. “Peloteó” los temas con Santiago Caputo, asesor de perfil bajísimo; Karina Milei, su hermana; y Nicolás Posse, el coordinador de los “equipos técnicos” de un eventual gobierno de La Libertad Avanza. “Javier no está tan ocupado en el 'cómo' sino en el 'qué'. Le preocupan más los contenidos de lo que se va a discutir que las formas en las que va a discutirlo”, dicen a elDiarioAR desde el entorno del candidato. Suponen que su contrincante buscará “desestabilizarlo” emocionalmente.

Massa se entrenó con Antoni Gutiérrez-Rubí, el consultor catalán que colabora con el candidato; Juan Manuel Olmos, apoderado; y su vocero, Santiago García Vázquez, en su oficina del Frente Renovador. El candidato de Unión por la Patria reforzará la idea de “unidad nacional” con “los mejores”. Durante su exposición, adelantaron desde el comando de campaña, hará hincapié en su propuesta de Gobierno: cambiar programas sociales por programas de empleo; educación pública y de calidad; prevención del delito a partir del “modelo Tigre”, exitoso en términos de seguridad. Pero también se ocupará de exponer a su contrincante: “El Milei moderado de esta nueva etapa no es real. Quiere gobernar por decreto y lo que dice lo va a hacer”, avisan desde el massismo.

El trueque: cámara fija por apuntes

Hubo cambios en el formato de este tercer debate. El de esta noche está inspirado en el que enfrentó a Lula da Silva y Jair Bolsonaro en Brasil. A diferencia del primer y segundo debate, será a micrófono abierto y estarán permitidos los cruces. Massa y Milei tendrán, cada uno, seis minutos por tema, tiempo que irá agotando a medida que hablen. Una línea entre ambos atriles dividirá en escenario en dos. Los candidatos podrán moverse pero sin cruzar esa línea, es decir, su territorio. Mientras uno exponga, el otro deberá permanecer detrás de su atril.

Esta serie de condiciones se acordaron en reuniones previas entre los representantes de ambos espacios con la Cámara Nacional Electoral (CNE), organizadora del evento. Juan Manuel Olmos, apoderado, representó a Massa. Karina, El Jefe, representó a Milei. elDiarioAR pudo saber que en los encuentros anteriores a fijar el reglamento los representantes de ambos espacios políticos, con la mediación de los jueces de la CNE, tuvieron que hacer un trueque.

Como en los debates anteriores, Karina pidió que autorizaran a los candidatos a tener apuntes sobre el atril. Desde Unión por la Patria consideraron que en esta instancia ya no era posible que los presidenciables recurrieran a “ayuda memoria” para exponer. Por otro lado, la CNE propuso que esta vez hubiera cámaras móviles además de las fijas. Para Unión por la Patria esto no representaba un problema, pero Karina se opuso a las cámaras móviles. Hubo que resolver. La CNE le concedió a La Libertad Avanza que sólo hubiese cámaras fijas pero le negó la posibilidad de que Milei tuviera a mano algún papel. Un verdadero revés para el libertario que lleva anotaciones para cada intervención pública. No sólo son su bastón, también lee.

Niños y “El Miedo”, los dos spots pre-debate

Las infancias irrumpieron en la campaña diseñada por el massismo. Y el mileísmo estrena un personaje: El Miedo. Son los dos spots lanzados ayer, en la previa del debate. En el de la fórmula oficialista, niños y niñas estudian las atribuciones del presidente según la Constitución Nacional. Mientras leen, casi siempre acompañados por una mujer, Milei irrumpe desde una pantalla contradiciendo el rol que debería tener un Jefe de Estado. El candidato libertario habla de venta de órganos, libre portación de armas, insulta. En el cierre se remarca una de las funciones principales de un presidente: el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación.

La Libertad Avanza presentó en su nuevo spot a El Miedo, “el candidato de los que menos tienen”. Este nuevo personaje, en un giro que pretende ser irónico, dice que “quiere que pienses que esa vida mejor con la que a veces soñar no es para vos, no es posible”. Con imágenes de archivo y una voz en off, El Miedo le avisa a los votantes que su plan es “dominar” a los votantes para que se paralicen“ y ”dejen pasar los yates, los bolsos, las fiestas en Olivos y los trenes que chocan“. La enumeración, en ese orden, responde al ”escándalo Insaurralde“, a José López, al cumpleaños de la Primera Dama en pleno aislamiento por la pandemia y al accidente en Once, ocurrido en febrero de 2012, que dejó 52 muertos. El Miedo saltea los cuatro años de gestión macrista.

VDM/DTC