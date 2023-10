El ataque montonero de 1975 en Formosa se mete en la campaña y atraviesa a Bullrich, Villarruel e Insfrán

El domingo 5 de octubre de 1975 Montoneros irrumpió en el Regimiento de Infantería 29 de Monte, en Formosa. Fue parte de un operativo guerrillero que incluyó secuestrar un avión de línea y tomar el aeropuerto El Pucú. El saldo del ataque al cuartel fue la muerte de diez soldados, un sargento, un subteniente del Ejército y un agente de la policía provincial. También murieron 13 montoneros. El episodio causó conmoción nacional y marcó a fuego el proceso del golpe de Estado que devendría casi seis meses después: el lunes 6, Jorge Rafael Videla visitó el regimiento e Ítalo Luder –que era presidente interino porque Isabel Perón estaba de licencia– decidió incorporar a las Fuerzas Armadas al Consejo de Seguridad Interior. “Las fotos de los soldados muertos en defensa del deber generaron temor y rechazo hacia Montoneros. Fue una condena unánime”, concluyen Marcelo Larraquy y Roberto Caballero en su emblemático libro Galimberti.

Aquel hecho del que este jueves se cumplen 48 años se metió de lleno en la campaña electoral, profundizando el revival histórico con los años ‘70 que parece haber acaparado gran parte de la discusión pública hacia la Casa Rosada, sobre todo desde que Javier Milei reivindicó abiertamente la dictadura en el debate presidencial del domingo pasado. Se trata de un episodio que atraviesa a todo el arco político, desde el kirchnerismo hasta la oposición, tanto de Juntos por el Cambio como los libertarios. Y genera polémica porque en los últimos diez años hubo un zigzagueo que involucró al Congreso y al Ejecutivo para indemnizar a los familiares de las víctimas.

Este jueves se cruzaron por el recuerdo a los soldados formoseños Patricia Bullrich y la candidata a vice libertaria, Victoria Villarruel. “Me comprometo a llevar adelante el primer día de mi gobierno las medidas necesarias para indemnizar a las víctimas militares y civiles”, anunció Bullrich en su cuenta de X, en un mensaje que tituló “Un acto de Justicia”. Su anuncio fue respaldado por Juntos por el Cambio, sobre todo por el senador nacional Luis Naidenoff y el diputado Ricardo Buryaile, ambos oriundos de Formosa y de extracción radical.

La candidata de JxC justificó su promesa en las “demoras inexplicables en las que incurrió este gobierno”. “Nosotros vamos a poner luz sobre la historia, reconociendo sin discriminar”, concluyó Bullrich, reforzando su línea argumentativa sobre el pasado, que abona la llamada “teoría de los dos demonios”.

La ex ministra de Mauricio Macri buscó ganarle de mano a Villarruel, que minutos después también difundió un mensaje en las redes sociales. La diputada de La Libertad Avanza sí mencionó a Montoneros y alimentó la línea reaccionaria marcada por Milei: “Quiero abrazar a las familias de las 13 víctimas del terrorismo asesinadas por Montoneros, a los heridos y al pueblo formoseño que hoy además de este hecho aberrante conmemoran el Día del Soldado Formoseño”, expresó Villarruel, que dijo luchar por “Verdad, Justicia y Reparación!”, un oximorón de la histórica bandera de Verdad, Memoria y Justicia de los organismos de derechos humanos.

Incluso el gobernador Gildo Insfrán –acérrimo kirchnerista– realizó su habitual homenaje al “Día del Héroe Formoseño”. Su recuerdo fue menos grandilocuente: organizó su acto de rigor de todos los años con un posteo de la Plazoleta 5 de octubre de Formosa, donde constan los nombres de los 13 soldados y policías “caídos en defensa de la patria”. “Brindamos nuestro homenaje a nuestros héroes, que dieron ejemplo de entrega y lealtad en el cumplimiento de su deber. El Pueblo no los olvidará jamás. ¡En Formosa no se rinde nadie!”, expresó el gobernador que el 10 de diciembre comenzará su octavo mandato.

La polémica por las indemnizaciones

La nueva polémica enmarcada en los ‘70 entre Bullrich y Villarruel tiene como trasfondo el zigzagueo desde el Estado sobre cierta reparación material a los soldados y policías muertos en Formosa. “No tiene nada que ver con Milei”, contestaron a elDiarioAR desde JxC, donde aseguraron que la promesa de Bullrich de este jueves responde a un reclamo histórico de la oposición. Incluso la candidata ya lo había adelantado en su visita a Formosa semanas atrás.

Lo que Bullrich omitió en su posteo de hoy fue que Macri tampoco avanzó lo suficiente durante su mandato para otorgar ese reconocimiento. En octubre de 2019, casi al borde del final de su mandato, el entonces presidente anunció el otorgamiento de “un subsidio extraordinario a los familiares de los fallecidos”, utilizando la misma fórmula que reciben los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Firmó para ello un Decreto de Necesidad y Urgencia.

En aquel acto –que fue en Capital Federal y no en Formosa, terruño de Insfrán– Macri dijo que su gesto era “una deuda como sociedad” porque durante mucho tiempo “el Estado guardó silencio frente a las víctimas, un silencio que duele”. También denunció que los trece montoneros muertos durante el ataque al regimiento fueron incluidos por Néstor Kirchner en la lista de la CONADEP, por lo que sus familiares “recibieron la indemnización correspondiente”.

Pero su gesto quedó en letra muerta, porque el DNU no hacía efectivo el resarcimiento de manera inmediata, sino que lo incluía en el Presupuesto 2020, para que se hiciera cargo la siguiente administración. Al llegar al poder el 10 de diciembre de 2019, Alberto Fernández nunca avanzó: Jorge Taiana, ministro de Defensa, se excusó en que el reconocimiento tenía que ser a través de una ley, y no de un decreto presidencial, según supo elDiarioAR.

La iniciativa legislativa tampoco avanzó más allá de Diputados, luego de que la presentara por primera vez el radical Buryaile en 2010. La Cámara baja le dio media sanción en 2014 –con el voto incluido de Bullrich, que era legisladora–, pero el proyecto fue modificado por el Senado por la mayoría peronista y luego quedó a merced de los tiempos y voluntades parlamentarios.

“Nosotros le insistimos a Macri, pero no avanzó más que con el DNU. Lo firmó para que se aplique luego de su gobierno. No sé porqué no lo hizo efectivo de inmediato”, dijo a este medio una espada legislativa de JxC. La última presentación parlamentaria la hizo también Buryaile, con fecha el 15 de noviembre de 2022, con cierto respaldo incluso del Frente de Todos, supo elDiarioAR.

La libertaria Villarruel nunca firmó un proyecto legislativo para ese reconocimiento. Pero sus huestes también trataron de sacarle provecho hoy a la polémica: “Gracias a Villarruel que este tema ahora todos lo quieren abrazar”, cuestionó a Bullrich el consultor en estrategia digital de Milei, Fernando Cerimedo, en su X.

Tampoco Insfrán, más allá de su homenaje anual a los “héroes formoseños” avanzó en una reparación material por parte del gobierno provincial. Ayer, el defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca –quien llegó a defender públicamente la reelección indefinida del mandatario local–, le envió una nota al Congreso en la víspera del 48° aniversario del ataque al regimiento. En la demanda, a la que tuvo acceso elDiarioAR, le exige tanto a Cristina Fernández de Kirchner –titular del Senado–, como a Cecilia Moreau –de Diputados–, que en el Presupuesto 2024 “se reserven las partidas presupuestarias necesarias y suficientes para dar cumplimiento al DNU Nº 829/19”, aquel firmado por Macri.

En la nota, que no menciona ni a Montoneros ni “guerrilleros”, apunta Gialluca: “Lamentablemente han pasado más de diez administraciones nacionales a lo largo de 48 años del ataque al RIM 29 de Formosa y nadie ha tenido hasta hoy la suficiente voluntad política de hacer realidad una digna reparación económica”.

