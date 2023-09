Quiénes son los que disertarán en el “homenaje a la víctimas del terrorismo” convocado por Villarruel

En el año en que se cumplen cuatro décadas de democracia ininterrumpida en la Argentina, la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, convocó a un “homenaje a las víctimas del terrorismo”, es decir, a aquellas personas que fueron asesinadas por organizaciones guerrilleras. El acto será hoy en la Legislatura porteña. Fue anunciado el viernes e inmediatamente resistido por agrupaciones de Derechos Humanos, partidos políticos, sindicatos y referentes sociales. Además de Villarruel, la legisladora Lucía Montenegro será anfitriona. Tomarán la palabra Lorenza Ferrari, cuya hija murió en un atentado en 1975; Graciela Saraspe, hija de Oscar, un hombre asesinado en un bar de Santa Lucía, Tucumán, en 1974; y Arturo Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, quien fuera subdirector de la fábrica militar de Villa María, Córdoba, y cuyo cuerpo fue encontrado en una zanja luego de un año de haber sido secuestrado, en 1974.

La hija de Lorenza Ferrari se llamaba Laura. No militaba en ninguna organización. El 8 de septiembre de 1975, Laura había ido a rendir un examen a la Universidad de Belgrano. Esperaba el resultado junto a tres compañeros dentro de un auto que habían estacionado en la puerta de la Universidad cuando un coche bomba ubicado en la mano de enfrente estalló. Laura estuvo cuatro horas en el quirófano del Hospital Militar. Ella murió, sus compañeros no. El caso no se investigó. Lorenza siempre dijo que a aquella bomba la había puesto Montoneros. Laura tenía 18 años al momento de su muerte.

El hijo de un militar secuestrado durante una fiesta

Arturo Larrabure es hijo de Argentino del Valle Larrabure. Su padre era Mayor del Ejército Argentino e ingeniero químico. Ocupaba el cargo de Subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María, en Córdoba. La noche del 11 de agosto de 1974, un comando del ERP tomó la fábrica. El grupo irrumpió en la fiesta que habían organizado en el Casino de Oficiales. La familia Larrabure sostiene que el ERP buscaba al jefe de la fábrica, que esa noche estaba en su casa, con reposo. A cambio, se llevaron a Larrabure, el segundo al mando. Suponen que estuvo secuestrado en un sótano, en Rosario. Un año después de la noche del secuestro, su cuerpo apareció en un baldío. Lo encontraron unos chicos que jugaban a la pelota. Larrabure tenía 43 años y dos hijos. Uno, Arturo, es el que tomará el micrófono esta tarde.

La hija de Oscar, el dueño de un bar

Graciela Saraspe es hermana de Liliana. Ambas son hijas de Oscar Saraspe. El 20 de septiembre de 1974, un grupo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) llegó a Ingenio Santa Lucía, un pueblo ubicado en el centro de la provincia de Tucumán. A Saraspe lo encontraron en el bar del que era dueño. Al padre de Graciela y Liliana lo mataron mientras jugaba a los dados. La familia reconstruyó su historia. Sostiene que dos años antes, en 1972, Saraspe había quedado en medio de un tiroteo entre un delincuente conocido en el pueblo y dos policías. Terminó herido igual que el delincuente, pero como estaba en auto la policía le pidió que llevara al detenido a la salita. Él cumplió. Creen que sus victimarios consideraron que Saraspe “había colaborado” y que el asesinato fue en venganza.

