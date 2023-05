La Corte rechazó una presentación de Manzur y ratificó la suspensión de las elecciones en Tucumán

La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves una presentación del gobierno de la provincia de Tucumán y confirmó la suspensión de las elecciones a gobernador del domingo, de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

El fiscal de Estado de Tucumán, Federico José Nazur, había presentado un recurso de reposición ante el máximo tribunal, solicitando que los ministros de la Corte revean su fallo del martes, que suspendió de manera cautelar los comicios en la provincia y en San Juan, tras amparos presentados por la oposición en ambas jurisdicciones contra las candidaturas del gobernador Juan Manzur (que se candidatea como vicegobernador) y de Sergio Uñac como mandatario provincial.

“El recurso debe ser rechazado, ya que al decretarse la medida cautelar impugnada se efectuó una rigurosa evaluación de los antecedentes de la causa y, sobre la base de ellos, y de los precedentes citados en la decisión que se intenta recurrir, el Tribunal consideró que se encontraban configuradas las razones que justificaban su procedencia”, le respondieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda en un breve escrito con fecha de este jueves.

“Los argumentos vertidos por el Estado provincial distan de constituir una crítica concreta y razonada de la resolución que se considera equivocada”, escribieron los jueces de la Corte. Los argumentos de Manzur no lograron demostrar que la oposición tenía derecho a presentar el amparo que motivó el fallo del tribunal, agregaron.

Además de este recurso, el gobierno de Tucumán ya presentó ante la Corte sus argumentos para defender la candidatura de Manzur a vicegobernador. El tribunal le envió la presentación al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para que opine como fiscal ante la Corte.

En el caso de San Juan, Marcelo Arancibia, candidato a gobernador por Juntos por el Cambio (JxC) solicitó a la Corte que también se suspendan las elecciones para otros cargos en la provincia, ya que en San Juan se habilitaron comicios para el resto de los cargos electivos, como legisladores provinciales y concejales e intendentes. Los sanjuaninos acudirán este domingo a votar pero no podrán elegir gobernador y vicegobernador hasta que la Corte falle sobre si Uñac puede o no presentarse a un nuevo mandato.

Los jueces del máximo tribunal rechazaron este jueves la pretensión de Arancibia de suspender la elección de esos otros cargos porque esa solicitud no estaba dentro de la demanda original y porque el opositor no no está dentro de los actores que intervinieron en la sentencia que firmó el martes la Corte.