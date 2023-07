Una excandidata a la gobernación de San Juan cruzó a Milei: “El capitán se hunde con el barco, no tira a la gente por la borda”

La ex candidata a gobernadora de San Juan por el liberalismo Paola Miers cruzó duramente al precandidato presidencial Javier Milei por desconocer a sus postulantes en las provincias y, tras tildarlo de “hipócrita”, remarcó que “el capitán se hunde con el barco, no tira a la gente por la borda”.

Luego de que en la provincia cuyana se registrara un nuevo fracaso electoral de La Libertad Avanza en comicios locales, la figura del diputado nacional fue criticada por quienes lo habían representado en el cuarto oscuro.

“¿Dónde estaba mi cara (en las boletas)? No estaba”, lanzó el economista liberal, quien volvió a despegarse de sus postulantes y esta vez la abandonada fue Paola Miers.

La mujer, que compitió por la Gobernación de San Juan el pasado domingo, no se quedó de brazos cruzados y apeló a las redes sociales para responderle al aspirante a la Casa Rosada.

“Tuvimos el apoyo y el sello de Karina Milei. Tenemos autorización plena del uso de la imagen: de hecho, la imagen de Javier Milei está en nuestros votos”, señaló la dirigente provida. Y añadió: “A mí me pidieron que sea candidata. Que una persona diga que no somos sus candidatos es prácticamente tan hipócrita como que un padre no reconozca la paternidad de sus hijos”.

A través de un video, Miers lamentó la reacción de Milei y destacó que “el capitán de un barco se hunde con el barco, no tira a la gente por la borda y no intenta destruirlo”.

“Tuvimos una excelente elección a pesar de Javier Milei, porque es la primera vez que nos presentamos. Es un proyecto político que se construye, no nace de la noche a la mañana”, planteó.

Y se comparó con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi: “No se presentó y ganó la primera vez un Mundial: lo hizo a través de su compromiso, su esfuerzo y su valentía”.

“De mesías ya lo tenemos a Cristo. Necesitamos hombres y mujeres que se comprometan con las ideas de la libertad, que no nos mientan. Dejó a lo largo y ancho de todo el país a sus líderes, puso a la casta en sus listas”, lanzó Miers.

Al analizar su desempeño electoral, la ex candidata sanjuanina adjudicó el magro resultado a Milei: “El fracaso del domingo es atribuible netamente a usted, que no debió haber hecho lo que hizo, porque eso no se hace con sus dirigentes”.

“Tenga un acto de humildad y pida perdón”, concluyó.

