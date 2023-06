Intendentes de GBA exigieron unidad y en caso de no haberla, anunciaron que no irán con Scioli

Intendentes peronistas del norte y oeste del conurbano expresaron este martes “con absoluta contundencia y claridad” la necesidad de que “haya una lista de unidad” en Unión por la Patria (UP), y advirtieron que, en caso de no haberla, serán candidatos por una sola lista, la conformada por el kirchnerismo y el Frente Renovador, y no en las dos, como pretende el sector que impulsa la precandidatura de Daniel Scioli.

El espejo del duelo Menem-Cafiero y los tres obstáculos que debe esquivar Scioli

Más

“Las y los intendentes y dirigentes políticos abajo firmantes expresamos con absoluta contundencia y claridad nuestra voluntad de que haya una lista de unidad dentro de nuestro espacio”, manifestaron en un pronunciamiento difundido por las redes los jefes comunales Alberto Descalzo (Ituzaingó), Ariel Sujarchuk (Escobar), Federico Achával (Pilar), Fernando Moreira (San Martín), Karina Menéndez (Merlo), Lucas Ghi (Morón) y Mariel Fernández (Moreno), entre otros.

Los firmantes, entre los que están Juan Ustarroz (Mercedes), Juan Andreotti (San Fernando), Leonardo Botto (Luján), Javier Osuna (General Las Heras), Mauro García (General Rodríguez) y Ricardo Curutchet (Marcos Paz), advirtieron en el párrafo más relevante que, de no alcanzarse la unidad, acompañarán en sus distritos “a la lista que encarna el proyecto político que queremos para nuestros vecinos y vecinas, y no iremos en ambas”.

“No seremos funcionales a esas divisiones y acompañaremos en nuestros distritos a la lista que encarna el proyecto político que queremos para nuestros vecinos y vecinas, y no iremos en ambas. Es momento de construir una unidad de concepción y acción, en lugar de impulsar las PASO en todas las instancias”, resaltaron los jefes comunales, todos pertenecientes a la 1° sección electoral del GBA.

El documento también lleva la firma del titular del Grupo Bapro, Gustavo Menéndez (referente del peronismo en Merlo), y del ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini, ex intendente de Malvinas Argentinas y quien además es titular de la Junta Electoral de Unión por la Patria en el distrito bonaerense.

Los titulares de los municipios del norte y oeste del conurbano justificaron su reclamo de que haya una lista de unidad en la necesidad de “estar unidos por la Patria” y al mismo tiempo “comprender la complejidad que atraviesa el país”.

“Las y los argentinos no quieren disputas internas sino un programa claro y concreto de estabilidad de cara al futuro. Por todo esto, exhortamos a todos y todas a alcanzar la síntesis necesaria para afrontar unidos el proceso electoral”, plantearon.

En el texto los intendentes exhortaron a que la dirigencia de la coalición oficialista, “desde distintos roles y responsabilidades”, colabore con “la racionalidad y razonabilidad que las circunstancias demandan” para “ser parte de la construcción colectiva de un nuevo proceso político”. “Por nuestra Patria, por las y los argentinos, seguiremos trabajando en ese sentido”, concluyeron.

El reclamo de que haya lista de unidad en el oficialismo también fue avalado por intendentes del sur del conurbano, de la 3° sección electoral (sur del GBA), como la jefa comunal de Cañuelas, Marisa Fassi, quien se pronunció en ese sentido desde su cuenta de Twitter.

“Estoy a favor de que el frente Unión por la Patria que integro construya una lista de unidad en estas elecciones”, remarcó Fassi, aunque luego planteó que si no se lograra la unidad y llegaran a competir dos listas del peronismo la puja interna deberá darse “en todos los ámbitos” para, según dijo, “aportar al proyecto político del que formamos parte”.

Son tiempos de generar los consensos necesarios que nos permitan planificar políticas públicas para lograr resolver la complejidad actual. Por eso, estoy a favor de que el frente @unionxlapatria que integro construya una lista de unidad en estas elecciones. — Marisa Fassi (@marisafassi) 20 de junio de 2023

Eso implicaría que en las PASO de UP no habrá lista única para intendente (lo que permitiría que el jefe comunal se postule tanto en la lista del kirchnerismo y el FR como en la de Scioli) sino que los intendentes deberán optar por una de las dos listas que compitan en todos los cargos, desde Presidente a consejero escolar.

“Son tiempos de generar los consensos necesarios que nos permitan planificar políticas públicas para lograr resolver la complejidad actual. Estoy a favor de que el frente Unión por la Patria que integro construya una lista de unidad en estas elecciones”, insistió Fassi.

En el mismo sentido, el diputado bonaerense Mariano Cascallares y exintendente de Almirante Brown, otro municipio de la 3° sección, se manifestó a favor de “una lista de unidad” desde su cuenta de Twitter. Además, remarcó que “si no se logran los consensos necesarios” la competencia interna debería darse “en el ámbito provincial y nacional, y de la misma manera en el nivel local”.

MB con información de agencia de noticias Télam