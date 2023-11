Javier Milei apuntó contra el periodismo: “Los medios estatales son mecanismos de propaganda política”

“Los medios estatales son mecanismos de propaganda política”. Así se expresó, esta noche, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en una entrevista para el programa A Dos Voces de Todo Noticias, tras ser consultado por los recientes dichos de la diputada nacional electa de su espacio, Lilia Lemoine. Esta tarde, la legisladora había advertido que en una eventual gestión libertaria se avanzará con la privatización de los medios públicos.

En relación a la prensa, el diputado nacional de La Libertad Avanza también confirmó, además, que continúan vigentes los juicios contra algunos periodistas. Sin embargo, explicó que esto no se vincula a una posición contraria a la libertad de expresión, sino a la banalización del holocausto que traen aparejados los dichos de los implicados en la causa.

Durante la entrevista, también se refirió a la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y el uso que realizó de los fondos públicos. “Massa se patinó dos puntos del PBI para hacer campaña”. El economista cuestionó las recientes medidas económicas del titular del Palacio de Hacienda y postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, y buscó imponer una polarización en términos macroeconómicos.

En este sentido, sostuvo que en los comicios del próximo 19 de noviembre se juega la continuidad de un modelo “populista” ─que, bajo una concepción economicista, refiere a administraciones intervencionistas e inflacionarias─ o el viraje hacia la preservación de la república. “El planteo que nosotros hacemos es qué modelo de país quiere: ¿un país que explota de inflación o uno que tiene estabilidad?”

En este marco, Milei destacó su preparación en materia económica para resolver las demandas de la población en esta área y ordenar los indicadores macroeconómicos. Subrayó, además, que si bien buscará impulsar un programa de estabilización o ajuste, desde su espacio se contempla la situación de los sectores vulnerables. En este marco, indicó que se aplicará una política social “revolucionaria” centrada en el desarrollo del capital humano que permitirá poner fin a “ese mecanismo esclavizante de la dádiva que utilizan todos los políticos”.

Además de cuestionar la gestión macroeconómica de Massa ─que, según explicó, cuenta con una inflación reprimida─, el aspirante libertario repudió las chicanas del candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández durante el debate presidencial del pasado domingo. “Massa me tiró tres carpetazos en el debate. Eso de una gravedad institucional importante”, aseguró el economista, que vinculó al titular del Palacio de Hacienda con el escándalo de espionaje ilegal que involucra a dirigentes del kirchnerismo. En este marco, reclamó por la investigación sobre los bienes y patrimonio de su familia que expuso el candidato oficialista en el debate.

Esta no es la única “campaña sucia” en su contra que denunció. También criticó un presunto intento de censura por parte del ex candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, y una “operación” por la que acusó al ex precandidato presidencial del ala moderada de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta.

ACM