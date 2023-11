Sergio Massa volvió a convocar a un gobierno de unidad nacional: “La Argentina del amigo o enemigo se muere el 10 de diciembre”

A cuatro días de la segunda vuelta contra Javier Milei, el candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía ratificó su voluntad de conformar un gobierno de unidad nacional y cerrar la grieta política. “La Argentina del amigo o enemigo se muere el 10 de diciembre porque mi vocación es convocar a todos”, sostuvo en el programa A Dos Voces del canal Todo Noticias.

El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que, en un eventual gobierno a su cargo, buscará impulsar una oposición fuerte y responsable con la cual poder negociar políticas de estado. “Yo no tengo enemigos, sino adversarios en la política. Milei es un adversario electoral”, sostuvo en la entrevista y agregó: Voy a aprovechar mi capacidad de diálogo con todos los sectores para generar políticas de Estado“.

Ante la consulta sobre la cantidad de mandatos a la que aspira, Massa aseguró que no buscará perpetuarse en el poder y que su proyecto de unidad nacional apunta a la “alternancia en el poder” y la “construcción de un bipartidismo”. De igual modo, descartó la posibilidad de co-gobernar con la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. “A mí no me maneja nadie. A mí me va a manejar el compromiso que yo asumo el 10 de diciembre, mi compromiso con las mujeres o los jubilados”, indicó.

El ministro de Economía también ratificó su compromiso con la libertad de prensa y el federalismo y se opuso a la propuesta de privatización de medios públicos que presentó este miércoles la diputada electa de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine. “Si creo que hay algo que garantiza el federalismo es la comunicación. Cuando pensamos el país lo hacemos pensando en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Usted sabe lo importante que son los medios públicos en el Interior?”, planteó.

Esta no es la única propuesta del espacio de Javier Milei que criticó el postulante del oficialismo: también apuntó contra la política de dolarización que el economista continúa erigiendo como bandera. “Un país sin moneda para un empresario o alguien que quiere sacar un crédito hipotecario es un país sin crédito porque la tasa de interés la definen en otro país”, subrayó.

Y también advirtió sobre otros riesgos del programa económico libertario: “Dolarización es una mega devaluación. Apertura de la economía es cierre de Pymes. Romper con China es perder casi 19 mil millones de dólares”, afirmó.

Como contraparte, enumeró una serie de metas económicas para su eventual gestión como jefe de estado en caso de ganar las elecciones del próximo domingo 19 de noviembre. En primer lugar, prometió la reducción de la inflación a menos de la mitad. Para ello, avanzará en la revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional, al cual calificó de “inflacionario”. “Argentina tiene un problema de origen macro que es el programa con el fondo que es inflacionario y hay que rediscutirlo sobre la base del resultado de exportaciones. Se va a cambiar el programa para salir de este mecanismo de crawl-inflación”, explicó.

Respecto del tipo de cambio, y ante la consulta sobre del cepo, se comprometió a eliminarlo, pero advirtió que llevar adelante dicha política implicará “casi doce meses de trabajo”.

A pesar de adelantar otro tipo de medidas ─como la profundización de la reforma al Impuesto a las Ganancias y la continuidad del sistema de bonos para jubilados─, Massa evitó referirse a quién lo sucedería en el Ministerio de Economía. Sin embargo, confirmó que quien prevé estará al frente de la cartera no pertenece a su espacio político.

