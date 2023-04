Kicillof: el Frente de Todos “marcha a un ordenamiento muy necesario”

Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo este viernes que el Frente de Todos “marcha a un ordenamiento político muy necesario” luego de la decisión del presidente Alberto Fernández de no buscar un segundo mandato en las elecciones de este año.

“Me acabo de enterar, estaba viajado para acá y me dijeron que sacó un video el presidente”, dijo el mandatario bonaerense al ser abordado por la prensa en el municipio bonaerense de Arrecifes. “El Presidente nunca había dicho que iba a ser candidato; ahora dice que no lo va a ser y creo que nosotros estamos marchando a un ordenamiento político muy necesario para tener la fortaleza suficiente”, opinó el mandatario provincial.

Luego, sostuvo: “Todos me preguntan ¿vas a ser candidato o no? Sé que resulta incómodo, pero lo primero que hay que discutir es qué provincia queremos”. El gobernador añadió que “hay un proyecto de la derecha, que ya vivió la provincia, que no tenía que ver con lo productivo, sino que tenía que ver con lo especulativo; que no tenía que ver con ampliar derechos, sino con el ajuste”.

“Nos dejaron la deuda con el FMI, faltan dólares y hay que dar estas discusiones con menos liviandad porque hacen al presente y futuro de todos”, concluyó Kicillof.

Alberto Fernández anunció este viernes por la mañana su decisión de no ir por la reelección para “concentrarse en resolver los problemas de los argentinos”. Desde la Presidencia, informaron que “se pone al frente de las PASO y el armado electoral”.

“Tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y corazón en resolver los problemas de los argentinos”, expresó el Presidente en el video que difundió en redes sociales, en el que aseveró que “el contexto económico” lo obliga a dedicar todos sus esfuerzos a dar respuesta a “los problemas de la Argentina”.

LC con información de agencia Télam