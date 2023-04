Macri, Larreta y Bullrich se cuelgan al batacazo opositor en Neuquén, y JxC se potencia hacia la carrera presidencial

A fuerza de votos, el PRO sortea la crisis interna que la semana pasada abrieron Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri. Este domingo el partido amarillo se colgó al batacazo en Neuquén de Rolando Figueroa, quien destronó al histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN) en la gobernación después de 60 años. La victoria tiene una indudable clave a nivel nacional: es el terruño del yacimiento petrolífero Vaca Muerta, potencial motor económico a futuro del país.

Aún no se había cerrado el conteo de votos en la provincia patagónica cuando Macri y Larreta, y obviamente también Patricia Bullrich, unificaron felicitaciones al “Rolo”, actual diputado nacional, banca que ganó justamente con el sello del MPN. Con más del 93 por ciento de los votos escrutados, Figueroa sumaba 35.53% y superaba por unos diez mil votos al actual vicegobernador, Marcos Koopman, que llegaba a 32.68%.

El macrismo apostó al legislador a riesgo de romper Juntos por el Cambio en Neuquén. Supo leer correctamente la realidad local: el cambiemita Pablo Cervi, con el apoyo de la UCR y la Coalición Cívica, no llegaba al 4 por ciento de los votos. Habitué al fuego amigo, Elisa Carrió tensó la cuerda: “Esto no cambia el régimen. Acá quedó mucha gente indignada del Pro, también de la UCR. La verdad es que Juntos por el Cambio perdió”, dijo en LN+ cuando aún se contaban los votos en el Sur. Además del macrismo, la alianza que llevó al frente al “Rolo” tenía otro particular accionista: el Movimiento Evita de Emilio Pérsico.

“Aires de cambios”, la contrarió un dirigente de influencia dentro del PRO. Era una lectura compartida en el universo amarillo en su clara intención de reemplazar al Frente de Todos en la Casa Rosada: este domingo también ganó en Trelew, una de las ciudades más importantes de Chubut, superando al oficialismo de las últimas dos décadas. Y retuvo General Cabrera, ciudad del centro sur de Córdoba, imponiéndose ampliamente sobre el PJ.

El primer opositor de peso en levantar el puño del flamante gobernador de Neuquén fue Larreta: “Después de 60 años vamos a cambiar Neuquén con transformaciones necesarias. Celebro el cambio de rumbo que eligieron los neuquinos. No tengo dudas que es el camino a la transformación del país”, escribió en su Twitter. Al instante salió Macri, que fiel a su estilo eligió una comparación futbolera: “Como nos mostraron los muchachos de la Selección en Qatar, estoy más convencido que nunca de que estamos ante un cambio de era. Felicitaciones @Rolo_Figueroa por este histórico triunfo!!!”, tuiteó. También se expresaron las competidoras internas de Larreta en la contienda nacional. Bullrich y María Eugenia Vidal.

El jefe de gobierno aprovechó la jugada para sacar pecho. Ponderó el sistema de boleta electrónica que rige en Neuquén, justamente lo que motivó el cisma amarillo de los últimos días, cuando decidió que las elecciones porteñas sean el mismo día que las nacionales, pero no con las tradicionales papeletas. Su argumento público fue que así lo dispone el Código Electoral de la Capital Federal –que estipula que los comicios locales tienen que ser a través de la boleta única, sea en papel o virtual–, aunque el trasfondo real era mostrar autonomía frente a Macri.

“Hoy los neuquinos votaron con boleta única electrónica, como lo vamos a hacer en la Ciudad. Un sistema rápido, eficiente y confiable que nos lleva al siglo XXI y da los resultados definitivos en tiempo record. El año que viene lo implementamos en todo el país”, dijo Larreta en la red social del pajarito. elDiarioAR supo que el alcalde habló por teléfono con el flamante gobernador electo.

Al instante continuó con una referencia a otras elecciones provinciales que hubo este domingo, las de Río Negro, donde el voto es con papeleta y existe el sistema de acoples. Minutos después de las 21, apenas estaban escrutadas el 12 por ciento de las urnas, teniendo un padrón apenas mayor al de su vecina Neuquén: 589.251 electores sobre 546.166. El senador Alberto Weretilneck era el favorito para volver al gobierno tras un interregno de cuatro años. “En Neuquén ya está los resultados oficiales, en Río Negro, donde también hubo elecciones aún no se cargaron los datos. La Boleta Única Electrónica es adaptarse al mundo en el que vivimos”, ejemplificó Larreta. Un micromensaje envenenado para Macri, Bullrich y Vidal, que el lunes pasado salieron con dureza a criticarlo.

Si bien en Río Negro también se rompió JxC –el sello de la UCR se fue con Weretilneck– el macrista Alberto Tortoriello llegaba casi a los 25 puntos, ganando en algunos puntos simbólicos para el discurso cambiemita. Bullrich ponderó el triunfo en Villa Mascardi, municipio que concentró la atención nacional en los últimos meses por el conflicto de tierras que derivó en una feroz represión policial contra la comunidad mapuche. “¡Cambia Río Negro ganó en Villa Mascardi! Laura Mesa y Graciela Maizón trabajarán por el orden, la paz y la tranquilidad. En donde quisieron imponer la violencia ganó el coraje del cambio”, tuiteó la ex ministra de Seguridad.

El ruido triunfalista que intentó generar este domingo el PRO contrastó con el silencio del FdT. En Neuquén llevó como candidato a Ramón Rioseco, intendente de Cutral Có entre 2007 y 2015 y actual parlamentario del Mercosur. Quedó tercero, lejos: sumaba 12.64% de los votos. En su momento también había armado una fuerza con disidentes del MPN y se presentó –sin suerte– a gobernador dos veces por el Frente para la Victoria. En Río Negro, al kirchnerismo no le quedó otra que colgarse a Weretilneck de la mano del senador Martín Doñate y La Cámpora.

Donde más sufrió el peronismo fue en Trelew, donde hasta ahora era oficialismo con el intendente Adrián Maderna. En estas elecciones postulaba a Emanuel Coliñir bajo el paraguas del FdT. Ganó el radical Gerardo Merino con la boleta de JxC, afianzando así la candidatura a gobernador de Ignacio Torres, senador nacional de extracción macrista. Chubut va a votar a nivel provincial junto con las nacionales, PASO el 13 de agosto y generales el 22 de octubre.

JxC también encadenó otra victoria en el interior de Córdoba, el “segundo hogar” de Macri, según él mismo manifestó. Con General Cabrera sumó el tercer triunfo cambiemita en lo que va del mes en la provincia, luego de La Falda y Hernando. El intendente Guillermo Cavigliasso retuvo el cargo con casi el 80 por ciento de los votos, sobre un 18% de la postulante peronista, Verónica Huppi. Con el flamante jefe comunal reelecto se mostró Luis Juez, candidato a gobernador. Se mostró también con Mario Negri, referente de la UCR, la otra pata opositora en la provincia mediterránea. El senador publicó un mensaje en clave al desafío que tiene la coalición opositora si quiere volver a Balcarce 50: “Unidos. Ese es el camino”.

