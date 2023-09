Los movimientos sociales abrazan a Sergio Massa pese a la inflación y la izquierda marcha a Plaza de Mayo

Sergio Massa subirá esta tarde al escenario que montaron las organizaciones de base del oficialismo en el microestadio Malvinas Argentinas con una inflación a cuestas de 124,4% interanual. El ministro-candidato será el orador central del acto convocado por las agrupaciones sociales, principalmente el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico; Somos-Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, y la Corriente Clasista y Combativa, de Juan Carlos Alderete, previsto para hoy desde las 18.

El evento será una postal de apoyo cerrado de los movimientos populares al candidato de Unión por la Patria, pese al alarmante crecimiento del índice de precios de agosto de 12,4% que se conoció ayer, batió el pico mensual de abril de 2002 y es el mayor desde 1991. En las agrupaciones hay un consenso a favor de Massa, a partir de que enfrente en la pelea electoral están Javier Milei, de La Libertad Avanza, y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio.

Para “pagar” ese apoyo popular, Massa incorporó dentro de la batería de medidas que lanzó en los últimos días el lanzamiento del monotributo productivo, un reclamo histórico de las organizaciones, que buscan ser un paraguas de la llamada economía popular. No habrá en el acto banderas del MTE de Juan Grabois, pero sí presencia de la CGT, según supo elDiarioAR, a partir de la decisión del ministro de subir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. También fue invitado Máximo Kirchner, pero su participación no está confirmada, supo este medio.

“Sabemos que la inflación implica dificultades para los sectores populares. No somos ingenuos. La agenda del Fondo Monetario y la especulación permanente de los formadores de precio tiene un impacto. Pero esta etapa de crecimiento económico con inflación es una realidad en toda la región y a la Argentina la está afectando bastante”, explicó a elDiarioAR Gildo Onorato, dirigente del Evita y uno de los organizadores del acto en el microestadio de Argentinos Juniors. “El camino de la estabilidad es con Massa, porque los otros candidatos nos pueden conducir a una crisis mayor. Es el único candidato que implica frenar un salto al vacío”, completó.

La figura del “salto al vacío” que implicaría votar a Milei es parte de la narrativa que las agrupaciones están comenzando a desplegar en asambleas en las barriadas populares para convencer a propios y ajenos de no quitar los pies de la propuesta peronista. “Tenemos que pedir perdón por no haber estado a la altura de las expectativas y no haber hecho todo lo que tendríamos que haber hecho. Pero hay que dejar en claro que la salida no es un salto al vacío, que lo que se viene con Milei es mayor deterioro”, profundizó en esa línea Menéndez.

El acto de este jueves será el lanzamiento oficial de su campaña “Barrio por barrio”, con la intención de ir a pescar votos de manera personalizada para Unión por la Patria. Se espera que el microestadio esté colmado y uno de los organizadores estimó en que podrían quedar afuera unas 10 mil personas, por lo que se instalarán pantallas en las calles de las inmediaciones.

La calle, de la izquierda

El apoyo de las organizaciones a Massa tendrá como contraparte una movilización de las agrupaciones de izquierda por el microcentro porteño en contra del Gobierno. Está agendada una concentración a las 16 en la avenida 9 de Julio, en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social, que luego concluirá en la Plaza de Mayo, al frente de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda.

El objetivo de la protesta es que se regularice la entrega de alimentos a comedores y merenderos; aumento en los planes sociales para compensar el impacto de la devaluación de agosto; y para expresarse abiertamente en contra del “ajuste y la derecha”. La movilización es motorizada principalmente por el Polo Obrero, brazo de lucha del Frente de Izquierda-Unidad.

La marcha tendrá como dato destacable la presencia de una delegación de dirigentes de la izquierda italiana que llegó a la Argentina de la mano del PO “para solidarizarse con el movimiento piquetero e intercambiar experiencias comunes”.

Se trata de integrantes del Sindicato Intercategoría-Confederación de Comités de Base (SICobas, por sus siglas en italiano), un gremio italiano con unos 25 mil afiliados y un peso relativo en el sector de la logística, sobre todo entre los trabajadores que hacen reparto y el e-commerce; y del movimiento de desocupados 7 de Noviembre, con fuerte presencia en Nápoles y que agrupa a unas 700 personas que como plan de lucha han adoptado la ocupación de calles y de viviendas.

“El avance de Milei en Argentina es parte de la misma avanzada de derecha que se da en otros países, incluso en Europa, como sufrimos nosotros en Italia con Giorgia Meloni”, le dijo a elDiarioAR Eduardo Sorge, uno de los integrantes del Movimiento 7 de Noviembre, en un paralelismo de la situación electoral argentina con la situación en el país europeo.

“Hay muchos aspectos comunes entre lo que está pasando en Italia y en Argentina. Hay una crisis alrededor del estado social y se está avanzando en la privatización de los servicios estatales, de la educación, de la salud y del conjunto de los servicios sociales”, agregó Tiziano Loreti, otro de los delegados italianos.

Y completó Sorge sobre la línea narrativa que será uno de los ejes de la movilización trotskista a Plaza de Mayo: “El crecimiento de la desigualdad social facilitó el crecimiento de la derecha y el impacto de los discursos populistas, en los cuales se asienta la derecha. Nos preocupa la derecha xenófoba, racista, misógina, fascista. Por eso pensamos que la salida es constituir una izquierda de clase anticapitalista y revolucionaria”.

