El Partido Obrero - MST impugnó en la Justicia la candidatura de Jorge Macri a jefe de Gobierno porteño

Vanina Biasi, precandidata a jefa de Gobierno porteño por la lista del Partido Obrero - MST que encabeza Gabriel Solano en las internas del Frente de Izquierda, impugnó ante el Tribunal Electoral de la ciudad de Buenos Aires y ante la Corte Suprema de Justicia al precandidato a jefe de gobierno del PRO, Jorge Macri.

De acuerdo a Biasi, Macri “no cumple con los requisitos para presentarse en la Ciudad de Buenos Aires. Su salto de ser intendente de Vicente López a candidato a jefe de gobierno en CABA es completamente ilegal y una trampa inadmisible. Si no puede reelegirse en un distrito se presenta en el de al lado. Todo este mamarracho tiene un responsable y es Mauricio Macri que lo mandó a la Ciudad a recuperar la caja para la familia. Denuncian feudalismo en las provincias y hacen lo mismo en la Ciudad. Larreta, Lousteau y Carrió son cómplices porque avalaron la presentación”, expresó.

En su denuncia, Biasi sostiene que el artículo 97 de la Constitución de CABA “establece que para ser candidatos hay que ser nacido en el distrito o tener 5 años de residencia previa a la presentación electoral en cuestión. Claramente el hasta hace un mes intendente de Vicente López, Jorge Macri, incumple esta pauta ya que nació en la provincia de Bueno Aires y vivió allí el último tiempo, lo cual es lógico ya que fue electo intendente en 2019. Se trata de que la justicia electoral de Caba haga valer por igual los requisitos que se establecen en el distrito para ser Jefe de Gobierno. Basta de nepotismo, privilegios y truchadas”, expresó.

“Quienes defendemos los intereses de las y los trabajadores de la Ciudad sabemos que esta selección de candidatos están atadas a negocios que perjudican a la población de la Ciudad. Como la que convirtió a la patria inmobiliaria en la dueña de nuestros recursos naturales y de nuestros barrios y que en nombre de esos negocios para unas pocas empresas inmobiliarias y constructoras afectan la vida de los trabajadores impidiendo el acceso a la vivienda y encareciendo los alquileres a niveles expulsivos. Por este motivo es fundamental alertar a la población de la Ciudad no sólo sobre la ilegalidad de la designación de este candidato sino también sobre el alcance que tiene su designación para la vida de las y los vecinos de la Ciudad”, concluye Biasi, quien ademásde precandidata a la jefatura de Gobierno porteña es delegada gremial de la Agrupación Bordó de trabajadores No Docentes de la UBA.

El descargo de Jorge Macri

Al conocer la impugnación presentada por Vanina Biasi, Jorge Macri consideró que está “claro quiénes no quieren que llegue. Los mismos que hacen la mayoría de los piquetes más violentos en la Ciudad. Pero estoy tranquilo. Los requerimientos legales se cumplen. Se responderá a esa impugnación. Tengo más de 41 años vividos en esta ciudad de Buenos Aires. Así que estoy tranquilo en eso. Pero bueno, está claro. Los muchachos que viven desordenando esta ciudad no van a ahorrarse ninguna herramienta para tratar de que yo no pueda ser candidato”, sentenció el exintendente de Vicente López.

Los 10 candidatos en CABA

Diez fórmulas quedaron oficializadas el pasado 24 de junio ante las juntas electorales partidarias para competir en las PASO del 13 de agosto por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre las cuales se distingue la interna de Juntos por el Cambio (JxC) y el consenso alcanzado entre la mayoría de los espacios que conformaban Unión por la Patria (UxP).

Por el PRO se presentará Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño, en una candidatura acordada luego de la realización de una encuesta interna.

En ese sondeo, el primo del expresidente Mauricio Macri se impuso sobre Fernán Quirós, el ministro de Salud del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Su contendiente en la primaria será el senador nacional por el radicalismo Martín Lousteau, quien en las últimas horas logró sumar a su espacio a otra anotada como precandidata a ocupar ese lugar, la actual diputada nacional Graciela Ocaña -de Confianza Pública-, que aceptó declinar su postulación a cambio de ser la primera en la lista de candidatos a legisladores porteños en la boleta encabezada por el exministro de Economía.

Para competir con Ocaña en la cima de la boleta de candidatos a legisladores porteños, Macri eligió a Franco Rinaldi, especialista en Aeronáutica.

Por fuera de Juntos por el Cambio (JxC), aunque con afinidades ideológicas y electorado en común, el legislador porteño Roberto García Moritán será el candidato de Republicanos Unidos, ungido para afrontar la contienda electoral luego de que Ricardo López Murphy desistiera de competir en la interna de ese sello.

En Unión por la Patria (UxP), y su correlato porteño Unión por la Ciudad, finalmente se logró el consenso detrás de la fórmula que encabeza el diputado nacional Leandro Santoro.

Otros aspirantes como Pedro Rosemblat y Eugenio “Nito” Artaza desistieron de sus intenciones: en el caso de ese último, justificó la decisión en la imposibilidad de “cumplir con requisitos administrativos de último momento de la Junta Electoral”, según indicó a Télam.

En representación de la Libertad Avanza, el espacio que lleva a Javier Milei como precandidato presidencial, irá como único aspirante el actual legislador, agente financiero y bursátil Ramiro Marra, quien expresó al estampar su firma: “Lo hago con la convicción de terminar con los piqueteros, los chorros y todos los que se creen que pueden pasar por encima de los ciudadanos. Nos merecemos vivir en un país y una ciudad mejor, hagámoslo realidad”.

Con información de agencias.

IG