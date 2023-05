La previa al acto de Cristina: pacto firmado con el Evita de Pérsico y una multitud para derribar las PASO

Mientras en la Plaza de Mayo se aceleraba ayer el montaje del escenario desde donde mañana hablará para recordar a Néstor Kirchner a 20 años de su asunción, Cristina Fernández de Kirchner recibía en el Instituto Patria a la cúpula del Movimiento Evita, una de las organizaciones territoriales más importantes del oficialismo. Luego de meses de tirantez y acusaciones cruzadas, su foto con Emilio Pérsico selló la firma de un pacto que busca la unidad electoral del Frente de Todos, además de garantizarse convocatoria callejera para darle volumen político a su primer discurso tras renunciar definitivamente a ser candidata.

La doble postal que se encargó de difundir la agrupación del secretario de Economía Social –una con Cristina y otra con su hijo, Máximo Kirchner– fue el broche de una serie de conversaciones y negociaciones que desde hace tiempo tienen ambos dirigentes entre sí y por medio de segundas líneas. La primera vez del reencuentro había sido en el Senado en noviembre pasado.

El jefe piquetero visitó las oficinas del bunker cristinista rodeado de parte de su círculo íntimo más kirchnerista: lo acompañaron la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y el diputado nacional Leo Grosso, quien se considera “amigo” de Máximo. También estuvo su pareja y diputada bonaerense Patricia “Colo” Cubría, que está lanzada como precandidata en La Matanza, desafiando a Fernando Espinoza, y fue muy crítica de la mirada de la vice sobre los planes sociales. Completó la comitiva Eduardo “Cholo” Ancona, el responsable del Evita en la provincia de Buenos Aires y quien opera el acompañamiento de la organización a la reelección de Axel Kicillof.

“Fue una reunión que buscó dar un mensaje de unidad del peronismo”, señaló a elDiarioAR una fuente del Evita al tanto del cónclave. “Seguimos trabajando para fortalecer la unidad del campo nacional y popular”, fue el mensaje oficial.

Desde la semana pasada la agrupación aceleró esa estrategia: Pérsico se reunió el jueves con el gobernador, se apoyó el lanzamiento de Juan Grabois en Ferro y se recibió en una feria de la Plaza de Mayo a Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz, con quien la agrupación tiene un fuerte enfrentamiento por el recorte en el programa Potenciar Trabajo y la entrega de alimentos. La semana pasada el Evita encabezó una movilización multitudinaria junto al Polo Obrero frente al ministerio de Desarrollo Social.

Logística callejera

En lo inmediato y concreto, según supo elDiarioAR, la reunión sirvió para pactar entre el Evita y La Cámpora el ingreso de las distintas columnas de las agrupaciones hacia las inmediaciones de la Casa Rosada. Una fuente al tanto de los preparativos adelantó que se estima que habrá unas 200 mil personas, entre militantes organizados y silvestres. También están calentando motores los sindicatos, los intendentes del conurbano y los gobernadores peronistas. “Va a depender si llueve”, acotó el dirigente territorial atento al nuboso pronóstico del clima de la jornada que coincide con el feriado por la Revolución de Mayo. “El sol del 25 viene asomando”, tuiteó el Evita sobre la foto con Cristina.

El acto está convocado para que comience a las 16. Frente al escenario habrá un espacio reservado para 300 invitados especiales. La tribuna desde dónde dirigirá la palabra la vice estará elevada cerca de 3 metros del suelo y tiene un frente de más de 15 metros de largo, coronada por dos pantallas gigantes a cada uno de los lados.

Lo que se acordó en el diálogo de ayer es que la organización juvenil ultrakirchnerista y sus derivados lleguen a la plaza desde Diagonal Norte, luego de concentrar cerca del Obelisco. Detrás de ese operativo está Andrés “Cuervo” Larroque, quien se corrió de La Cámpora y hoy conduce La Patria es el Otro.

Los movimientos sociales oficialistas se reunirán en la 9 de Julio y Avenida de Mayo. Encabezarán la columna el Evita y sus socios en el partido La Patria de lxs Comunes, principalmente Somos-Barrios de Pie, que coordina Daniel “Chucky” Menéndez. Además habrá otras agrupaciones aliadas del gremio de la economía popular UTEP, como la Corriente Clasista Combativa, que dirige el diputado Juan Carlos Alderete. Según supo este medio, el MTE de Grabois no será parte orgánica de la movilización, pero el precandidato presidencial sí llevará las banderas del Frente Patria Grande, su brazo político.

También serán de la partida los intendentes de la primera y segunda sección electoral bonaerense –su participación se selló en la foto del lunes junto a Kirchner y Eduardo “Wado” de Pedro– y los sindicatos, principalmente la rama de la CGT que responde al camionero y triunviro Pablo Moyano. Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional, adelantó que el acto en Plaza de Mayo tendrá un carácter “histórico”. Las columnas gremiales arribarían a la plaza desde Diagonal Sur.

Las lecturas políticas

El nivel de detalle de relojería con el que se está organizando la presentación de Cristina Kirchner delata la intensidad de las negociaciones puertas adentro en las que está enfrascado el Frente de Todos de cara a las elecciones. La vice no será candidata, pero sí quiere ser la gran electora del oficialismo. Las señales que muestre en público serán determinante para el futuro del sello peronista, donde no está definido si habrá primarias o no.

“El acto habrá que leerlo sobre qué volumen político tiene Cristina para sostener la discusión por las candidaturas. Por eso va a juntar a los intendentes, los gobernadores, los sindicatos y los movimientos sociales”, planteó a elDiarioAR un funcionario nacional que supo de antemano la foto Cristina-Pérsico.

En el kirchnerismo –y ahí está incluido el Evita– la coincidencia es que la única oferta competitiva para el oficialismo es una candidatura única. “Hay un vacío para cerrar, se está resolviendo internamente, buscando tratar de consensuar y, si no hay acuerdo, lo más probable es que terminemos en una PASO”, dijo ayer De Pedro en declaraciones televisivas. Con el traje de precandidato puesto, el ministro del Interior se reunió este martes con más de 80 empresarios del sector petrolero. Fue invitado especialmente por el magnate Alejandro Bulgheroni, titular del Club del Petróleo.

“Es imposible saber qué va a decir, es muy difícil”, consideró el funcionario camporista en la previa al discurso de Cristina: “Creo que su mensaje es que caminemos todos, muchos, como Scioli y (Gabriel) Katopodis y otros que recorran el país”, cerró. También ponderó a Sergio Massa, por agarrar “una papa caliente” cuando asumió en Economía.

De Pedro parece ser una pieza clave en el tablero electoral que imagina Cristina, mientras la figura de Kicillof se afianza en la posibilidad de reelegir en la provincia de Buenos Aires. Yasky lo calificó al hablar en la AM 750 como “el candidato que reúne las mejores condiciones”.

Su nombre también se escuchó en las filas de los movimientos sociales, por eso la postal de ayer entre Cristina, Máximo y Pérsico en la previa al acto de mañana podría dar una pista a futuro. El vértice electoral en el que se encontrarían La Cámpora y el Evita –según la tesis piquetera– sería Massa. El tigrense tiene acuerdos propios con ambas tribus.

“Salvo que haya una catástrofe, la fórmula va a ser Massa-Wado”, adelantó una voz de peso en La Patria de lxs Comunes. La preocupación por una “catástrofe” revela el salvavidas de plomo al que está atado el FdT: un acuerdo con el FMI para que le adelante fondos al país que le permitan al Gobierno cortar con el espiral inflacionario. “Cualquier posibilidad de ganar las elecciones está en que Massa cierre un acuerdo en ese sentido”, consideró la fuente consultada.

Ese hipotético binomio no es de consenso. No lo comprende a Grabois, que avisó que sólo bajaría su precandidatura si De Pedro se postula. Si hay un pacto con el tigrense, está decidido a enfrentarlo “por izquierda” en una PASO. El dirigente también está a la expectativa del discurso de Cristina: “Esperamos que profundice la linea que ya dio la semana pasada sobre el trasvasamiento generacional”, comentó una fuente calificada a su lado.

En el tridente electoral que parece estarse armando entre CFK, Massa y Pérsico estaría totalmente relegado Alberto Fernández, pese a que tuvo un importante apoyo del Evita y que en su entrevista con el elDiarioAR del domingo pasado volvió a ratificar su deseo de que haya PASO. La mesa ejecutiva del Frente Renovador, por caso, explícitamente le pidió el lunes por la noche que convoque a una mesa con Cristina y volvió a rechazar las primarias. El rol del Presidente mañana será secundario: luego del Tedeum en la Catedral –agendado para las 11– se recluirá en la Quinta de Olivos.

