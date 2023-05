Sergio Massa insiste con un candidato de unidad: “No hay que perder el tiempo en internas estériles”

El ministro Sergio Massa insistió en su pedido por un candidato de unidad dentro del Frente de Todos (FdT) en las próximas elecciones primarias: “Los que gobernamos tenemos que demostrar cómo resolvemos los problemas del presente y cómo diseñamos el futuro, y no andar perdiendo el tiempo en internas estériles que solo resuelven vanidades políticas”.

Massa ya no niega una candidatura: dio a entender que depende de que sea el postulante de la unidad del FdT

En un acto con el gobernador Axel Kicillof, donde se inauguró un gasoducto que une las localidades bonaerenses de Trenque Lauquen y América, el titular de la cartera económica planteó que “un gobierno, por más que sea de coalición, tiene la obligación de dar certidumbre”. En un mensaje a su administración, sentenció: “No tenemos que pelearnos en público, sino puertas adentro. Esto de exponer en Primarias si hay o no diferencias es un gravísimo error, lo que hace es generar incertidumbre. Y nosotros estamos para dar certidumbre”.

Junto al gobernador @Kicillofok, la secretaria de Energía @FlaviaRoyon y el senador @JuanciMartinez1, acompañamos a Camuzzi en la inauguración del #GasoductoAmérica que con 72km se construyó en tiempo y beneficia a los vecinos y vecinas del partido de Rivadavia. pic.twitter.com/Ughj5ZgfJt — Sergio Massa (@SergioMassa) 10 de mayo de 2023

En esa línea, y haciendo referencia a la obra inaugurada, dijo: “Es el trabajo coordinado, cuando trabajamos juntos la Nación, el gobierno de la Provincia y los municipios, cuando no perdemos el tiempo en peleas estériles”. Además, Massa recordó: “Así como nos tocó trabajar juntos con diferencias partidarias para enfrentar la pandemia y la guerra y el daño que la sequía le provoca a la Economía, también tenemos que planificar juntos para que el futuro no sea mirar en la televisión cómo se pelea la política, sino cómo la política piensa obras como ésta para planificar el futuro de la argentina”.

Ayer martes, en un diálogo con Facundo Gómez Minujín en la AmCham Summit 2023 de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, Massa esquivó a la pregunta de una candidatura pero dio a entender que depende de que sea el postulante de la unidad del FdT: “A veces no es sólo lo que uno quiere sino el contexto. Uno es el contexto familiar. Eso me condiciona. Lo segundo es que un gobierno tiene la obligación es dar certidumbre, no exponer debates internos. Si la pelea es por el posicionamiento individual, prefiero mirar de costado”.

