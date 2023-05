Massa ya no niega una candidatura: dio a entender que depende de que sea el postulante de la unidad del FdT

Por la cumbre anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham, según sus siglas en inglés) desfilaron este martes en el hotel Alvear Icon, en Puerto Madero, varios precandidatos presidenciales como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Daniel Scioli y Juan Schiaretti. Al final llegó el ministro de Economía, Sergio Massa, que desde que asumió ese cargo venía negando una eventual postulación presidencial. El presidente de Amcham y jefe local del banco JP Morgan, Facundo Gómez Minujin, moderó su exposición ante los ejecutivos de empresas norteamericanas, le preguntó primero de economía, pero después lo interrogó entre sonrisas: “¿Vas a ser candidato?”. De manera esquiva, Massa respondió.

“A veces no es sólo lo que uno quiere sino el contexto”, arrancó el jefe del Palacio de Hacienda. “Uno es el contexto familiar. Eso me condiciona. Lo segundo es que un gobierno tiene la obligación es dar certidumbre, no exponer debates internos. Yo soy parte de una coalición y quiero que la coalición siga gobernando. Si la pelea es por el posicionamiento individual, prefiero mirar de costado”, continuó Massa. No fue claro, pero dio a entender que sólo aceptaría ser el candidato de la unidad del Frente de Todos (FdT). Habrá que ver qué deciden Cristina Fernández de Kirchner, bajo cuya ala está Eduardo Wado De Pedro, y Scioli, que quiere ir a unas primarias y mantiene una disputa personal con Massa desde hace por lo menos diez años.

El ministro de Economía también se refirió a la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Está todo sobre la mesa en la discusión con el FMI”. Le preguntaron por la inflación, defendió su baja del gasto público y de la emisión monetaria para financiarlo y agregó: “Hoy tenemos que seguir generando incentivos para bajar inflación y para seguir con el nivel de actividad y ocupación. Hay una elección: hay que cuidar el nivel de actividad. Entonces tenemos que resolver el problema del valor del ingreso”. Es decir, recomponer los salarios y otras medidas para reforzar el ingreso.

Massa defendió su manejo de la deuda interna: “Lo cierto es que el primer cuatrimestre que parecía un cuco para financiar al sector público, todos los meses se resolvió con saldo positivo. Después aparecen mayo y junio. Te diría que junio es bastante más accesible en relación a mayo. El segundo semestre no me preocupa. ¿Por qué? Porque el 85% de los vencimiento es intrasector público”.

