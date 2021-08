Elisa Carrio: “No se puede responsabilizar a Fabiola”

Fiel a su estilo, Elisa Carrió se refirió a la polémica desatada tras conocerse la foto del festejo del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos, mientras regía el aislamiento estricto de 2020 por la pandemia. La líder de la UCR-ARI apuntó directamente contra el presidente Alberto Fernández: “Es un caradura, no puede culpar a Fabiola”, disparó en diálogo con el canal TN, tras las declaraciones del Presidente en medio de un acto de campaña en Olavarría.

Alberto Fernández, sobre la reunión de cumpleaños en Olivos: "Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir"

Esta tarde, durante ese acto, el Presidente responsabilizó a Yáñez: "El 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó una reunión con un brindis, que no debería haber ocurrido. Y lo lamento, claramente que lo lamento", sostuvo.

“No puede culpar a su pareja de sus responsabilidades porque la entrada a Olivos no la determina Fabiola ni ninguna Primera Dama, sino el Presidente”, sentenció Carrió, quien agregó: "No es una casa privada es una casa pública. Esta es la Argentina de la corrupción y del privilegio".

"Yo no voy a responsabilizar a Fabiola Yáñez, no sé quién es y ni el Presidente debe saber quién es Fabiola Yañez, a quien ahora la pusieron en una causa penal. No la voy a culpar en nombre de los derechos de la mujer", indicó la exdiputada.

Además, Carrió pidió no centrarse en este tema sino en "la causa judicial que avanza" contra el Gobierno por la compra de vacunas que llevó adelante, que según la ex legisladora "se armó para dejar afuera a Pfizer".

"Hubo 50 mil muertes (por coronavirus) de más, que no debieron ocurrir, y esto es culpa de Cristina Kirchner, esto es lo más grave", señaló tras plantear que hubo "razones ideológicas" de parte de la actual vicepresidenta para privilegiar "la relación con Rusia" y comprar vacunas Sptunik V.

