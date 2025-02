Silvana Giudici, diputada del PRO: “Es importante que no se vuelva atrás con la ley de Identidad de Género”

Tras la masiva marcha del sábado, el Gobierno nacional, lejos de amilanarse, optó por redoblar la apuesta y profundizar su discurso contra los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Fue contra la ley de Identidad de Género, comparó a los homosexuales con pedófilos (y lo repitió) y reafirmó su voluntad de eliminar el agravante de femicidio en el Código Penal. Para hacerlo, sin embargo, necesita votos. Y el escenario parlamentario se le presenta más bien hostil: ni sus aliados están dispuestos a sumarse a su batalla cultural. Ni el PRO.

“Es importante que en la Argentina no se vuelva atrás ni con la ley de Identidad de Género ni con ninguna de las políticas que han protegido a muchas mujeres”, afirmó la diputada del PRO Silvana Giudici en diálogo con elDiarioAR. Giudici es la secretaria parlamentaria del PRO, así como una de las espadas más mileístas del partido amarillo. Exradical, cercana a Patricia Bullrich, Giudici fue también una de las autoras de la ley de Identidad de Género en 2011 —junto con las peronistas Juliana di Tullio y Diana Conti (fallecida el año pasado)— de la cual asegura sentirse “orgullosa”.

—Como impulsora de la ley de Identidad de Género, ¿qué impresión le causó el discurso de Javier Milei en Davos?

—Creo que el Presidente opinó sobre un caso puntual que había sucedido en Estados Unidos, pero no creo que sea su posición ni una política pública del Gobierno. Pero si el tema viene al Congreso tendremos la oportunidad de discutir por qué es importante que en la Argentina no se vuelva atrás ni con la ley de Identidad de Género ni tampoco con ninguna de las políticas que han protegido efectivamente a muchas mujeres.

—Pero el Presidente, después de Davos, volvió a comparar la homosexualidad con la pedofilia.

—El Presidente cuando habla remite muchas veces a cuestiones de discurso, por cuestiones teóricas. Pero la verdad es que tenemos que tener un criterio con las palabras porque es cierto que en la Argentina, sobre todo a partir del crimen de Lucio, mucha gente relaciona determinada orientación sexual con la violencia. Y eso no es así. La violencia intrafamiliar sucede en las familias desde hace muchos años y no tiene nada que ver con la orientación sexual. La diversidad debe estar contemplada. No hay diferencia ni de raza, ni de color, ni de orientación sexual en nuestra Constitución Nacional y de hecho hay mucha legislación antidiscriminación que así lo plantea. Por eso, más allá de lo que el presidente opine, esto se deberá discutir después como política pública. Y nosotros no estamos de acuerdo con esa agenda.

—El Gobierno nacional afirma que está trabajando para eliminar el agravante de femicidio en el Código Penal, ¿se discutió internamente en el PRO sobre el tema?

—No lo hemos hablado, pero nosotros hemos defendido la ley de femicidio. Tenemos nuestra agenda y la seguimos defendiendo. Vamos a discutir en el ámbito que corresponda, si es que hay proyecto porque yo aún no lo vi. Pero si ese proyecto llega a suceder diremos que no. Porque si vos eliminas la figura del femicidio, todas esas mujeres a las que defendimos, como el caso de Wanda Taddei que la prendieron fuego, todos los que las mataron quedarían en libertad. Hay que reivindicar la figura del femicidio. Hay mujeres que son asesinadas por su condición de género y eso no es un homicidio simple y eso lo tenemos que aclarar.

—Teniendo en cuenta que el PRO está en tratativas para cerrar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza, ¿qué opinas de que Milei o el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona digan que no existe la violencia de género?

—Son opiniones puntuales. Cuando el ministro vino acá al Congreso rechazamos su discurso. En mi caso me da mucha pena que determinadas banderas se aprovechen desde un sector partidario. Y eso quedó en claro en la marcha del sábado, donde hubo sectores que iban con banderas de apoyo a Palestina, cuando si sos homosexual en el Islam te asesinas. O sectores sindicales y Kicillof aprovechando un reclamo legítimo. No, estas cosas deben tener un consenso en la sociedad. Y no se vuelve atrás con determinados derechos, pero tampoco se tienen que aprovechar políticamente.

—En la comunidad LGBT temen que haya una avanzada contra la ley de Identidad de Género, ¿acompañarías una reforma de la ley si el gobierno presenta el proyecto?

—Yo voy a discutir los proyectos cuando aparezcan, si no es especular. Pero yo fui una de las impulsoras de la Ley de Identidad de Género y estoy muy orgullosa de que en el DNI vos puedas decir que sos mujer o hombre de acuerdo a como te percibas. Hasta ahí es lo que hemos defendido y apoyado siempre. Cuando venga algo a debatirse ahí fijaremos postura o recordaremos nuestra posición.

—¿Vas a defender la vigencia de la ley de Identidad de Género?

—Por supuesto.

