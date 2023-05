Esteban Bullrich presentó su propuesta para un “gran acuerdo nacional”

El exsenador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich presentó hoy su propuesta de un gran acuerdo nacional de “12 puntos básicos inamovibles” y realizó una autocrítica en nombre de la dirigencia política al destacar que “la maldita grieta no es más real que los miles de puntos de encuentro que tuvimos y seguiremos teniendo”.

“Creo que lo que nos une es más fuerte de lo que nos separa. Esta maldita grieta que tanto daño nos ha hecho no es más real que los miles de puntos de encuentro que tuvimos y seguiremos teniendo. Quise poner el foco en las cosas de donde podemos hacer fuerza para salir adelante”, dijo Bullrich durante un acto en la ciudad bonaerense de San Nicolás, que congregó a dirigentes de la oposición y del oficialismo.

Hoy presenté en San Nicolás un nuevo acuerdo compuesto por 12 puntos que reuní tras dialogar con dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y la sociedad civil de todo el espectro ideológico. pic.twitter.com/z1PNBOhZq3 — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) 1 de mayo de 2023

El exsenador, que desde 2021 dejó su banca en el Congreso tras ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), realizó una autocrítica en nombre de los dirigentes políticos del país, al afirmar que “están demasiado de acuerdo con lo que piensan y se han pasado demasiados años sacando provecho electoral de dividir a la gente”.

“Es evidentemente útil poner al agente en un estado de batalla permanente inventado una sensación constante de situación limite en la que no hay tiempo para nada más que para correr para adelante aplastar a los de al lado y gritar lo mas fuerte posible. Así no se construye nada. No se construye un país, una familia, una pareja, una amistad”, resaltó.

Bullrich, quien asistió acompañado por sus hijos y su esposa María Eugenia, indicó haberse reunido con “dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y de la sociedad civil de todo el espectro ideológico” para crear un documento de “12 puntos básicos inamovibles”.

Entre ellos, el exministro de Educación durante la gestión de Mauricio Macri resaltó: “Tenemos que bajar la inflación y que crecer y producir más. No se arregla con control de precios, ni cepo a las exportaciones, pero tampoco solo reduciendo el gasto fiscal o emitiendo menos. Se requieren pautas que se cumplan respecto de la administración del Estado así como de las obligaciones y metas del gobierno federal y las provincias”.

Entre los referentes políticos que asistieron a la convocatoria de Bullrich estuvieron la legisladora porteña Ofelia Fernández, y la diputada nacional Natalia Zaracho, y el dirigente social y precandidato presidencial por el Frente de Todos (FdT) Juan Grabois.

“Vimos una convocatoria sincera, humana, de una persona que está pasando un momento difícil de su vida buscando un punto de coincidencia que nos una entre argentinos. Creemos que cuando hay un gesto de humanidad como este es una oportunidad, un milagro, que nos permite discutir”, dijo Grabois en declaraciones a la prensa.

El dirigente social remarcó que “más allá de las enormes diferencias” que tienen con Bullrich, su iniciativa es “un llamamiento que nos pareció genuino” y aprovechó la instancia para también acercar su propuesta.

“Nosotros trajimos 10 puntos, planteando que el eje rector tiene que ser la lucha contra cualquier forma de exclusión social, la recuperación de los bienes estratégicos de nuestra patria y el saneamiento de la Justicia, que no se somete a escrutinio electoral”, detalló.

Grabois concluyó que la propuesta del exsenador lo convoca “desde lo humano y desde lo que nos hace iguales, aunque distintos”, y destacó que se realizó “en un lugar donde se firmaron los primeros acuerdos”.

Bullrich eligió como sitio para presentar su iniciativa las puertas del Museo Nacional Casa del Acuerdo, en la localidad de San Nicolás, donde el 31 de mayo de 1852 trece provincias firmaron un acuerdo que se configuró como el primer precedente de la Constitución de 1853.

También estuvieron el exministro de Transporte macrista, Guillermo Dietrich, y la diputada nacional Silvia Lospennato.

Acompañando con @Guillodietrich a @estebanbullrich El puso 12 políticas de Estado en la cancha. Estamos dispuestos a jugar el partido de la Argentina? Yo sí. pic.twitter.com/8jTVebT1Sk — Silvia Lospennato (@slospennato) 1 de mayo de 2023

“Lo que propone Esteban es indispensable. Tenemos que ver después si somos capaces de juntar las voluntades políticas. Necesitamos ponernos de acuerdo en una serie de políticas de Estado que trasciendan los gobiernos y nos permita salir de este lugar donde estamos”, explicó Lospennato.

El detalle de los puntos presentados por Bullrich es el siguiente: “Posicionar la estabilidad macroeconómica como norte de todas las decisiones; defender y valorar la constitución y sus instituciones republicanas; reformar el Estado buscando la austeridad y la eliminación de privilegios; promover las exportaciones como medio del progreso y el bienestar; implementar el sistema de boleta única; y fomentar el desarrollo y las inversiones, con un régimen laboral que facilite la creación de empleo privado”.

También agregó que se necesita “crear una política de seguridad que combata el narcotráfico y permita vivir en paz; actualizar las políticas educativas para generar el capital humano que demanda el siglo XXI; transformar a la Argentina en una potencia energética mundial; promover a los pequeños productores, las pymes y el emprendedurismo; crear un sistema impositiva federal que permita el desarrollo del sector privado; y crear un plan de capacitación púbico privado para el trabajo”.

En tanto, las propuestas de Grabois incluyen una moneda regional (SUR), reforma impositiva, cancelación del acuerdo con el FMI y apertura de nuevas negociaciones, salario social complementario para trabajadores informales, precarizados y de la economía popular; reforma urbana que garantice lotes con servicios e integración urbana de barrios populares; política integral de seguridad y convivencia; trasladar la Capital Federal al Norte Grande; reforma integral judicial comenzando por la Corte Suprema y la Justicia Federal; mecanismos de consulta popular; sistema de transporte multimodal; exportaciones con valor agregado, prohibir el desmonte y propiciar reforestación y desarrollo de energías renovables, entre otras.

CRM con información de la agencia Télam