El ex Juez Federal Walter Bento apeló la destitución que lo llevó a prisión

El destituido juez federal de Mendoza con competencia electoral Walter Bento apeló hoy la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de destituirlo de su cargo, lo que precipitó que se ejecutara una orden de detención en su contra y quedara detenido.

La semana pasada, el Jurado de Enjuiciamiento destituyó a Bento por las causales de “mal desempeño en sus funciones”. “La conducta aquí analizada permite afirmar que ha incurrido en actos que perjudican al servicio público, deshonran al país”, sostuvo el fallo de mayoría del Jurado.

Los defensores del ex juez, Mariano Fragueiro Frías, Felipe Salvarezza y Federico Casal, apelaron hoy esa resolución argumentando que “no se trata de simples disconformidades con el análisis de la prueba o las consideraciones acerca de la verificación de la causal de mal desempeño, sino que el decisorio en crisis presenta una efectiva alteración discrecional e infundada de los hechos”.

La defensa atacó la inapelabilidad de las decisiones del Jurado, reivindicó su derecho a una revisión del fallo y argumentó que durante el debate “se requirió la convocatoria de todos los involucrados en los hechos que son objeto de la causa penal”, pero todo fue rechazado.

“El Jurado no hizo lugar a la citación de ninguno de ellos, ni tampoco a la producción de los diversos medios de prueba (pericial, informativa, etc.) ofrecidos en ese sentido”, sostiene el escrito presentado para la revisión de la Corte, que agrega: “La acusación, representada por tres miembros del Consejo de la Magistratura no cumplió con su carga procesal, si no que se limitó a ofrecer como prueba la totalidad del expediente penal. Es decir, no solicitó la producción de ninguna medida disponible, ni tampoco requirió la convocatoria de testigo alguno, sino que se conformó con la incorporación por lectura de las constancias de un proceso penal que se encuentra en pleno trámite ante la Justicia Federal de Mendoza”.

En efecto, Bento está siendo sometido a un juicio oral en su provincia, acusado de liderar una organización que beneficiaba a delincuentes a cambio de pagos ilegales. El fallo destituyente fue suscrito por los jurados jueces Javier Leal de Ibarra; los senadores Daniel Bensusán (del Frente de Todos) y José Torello (de Juntos por el Cambio); las diputadas Anahí Costa (FdT) y Ana Romero (JxC) y el abogado Alfredo Barrau.

MM con información de NA