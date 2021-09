Un exdirector de Petrobras admitió coimas de Techint por US$10 millones y dijo que eran ordenadas desde Argentina

El exdirector de Servicios de Petrobras (2003-2012), Renato De Souza Duque, admitió el 25 de agosto último haber cobrado unos US$10 millones en pagos ilegales para garantizar a Techint contratos sin licitación con la petrolera brasileña. Duque declaró como colaborador el 25 de agosto último ante el juez federal de Curitiba, Luiz Antonio Bonat, a cargo de las causas del Lava Jato que aún están en trámite en Brasil, según la transcripción de la audiencia a la que accedió elDiarioAR.

Duque describió ante el juez y uno de los fiscales que intervienen en el expediente cómo le propusieron el acuerdo en 2008, cómo recibía los pagos a través de sociedades offshore y quién era su intermediario con la compañía de los Rocca. Además, afirmó que, según la información con la que contaba, los pagos se aprobaban desde Argentina.

El colaborador explicó que su supuesto pacto con la compañía ítalo-argentina no fue por un contrato puntual sino que se trató de un arreglo sin fecha de vencimiento, una especie de contrato para garantizarle a Techint contratos multimillonarios con Petrobras sin licitación a lo largo de los años.

El único argentino acusado en el expediente es Héctor Alberto Zabaleta, exdirector de administración del grupo Techint en Buenos Aires y uno de los hombres de confianza de Paolo Rocca, presidente del holding. Zabaleta es acusado de haber participado en el pago de presuntos sobornos a Duque, según consta en el expediente. El abogado del argentino debía estar presente en la declaración de Duque y en otras testimoniales de dicha fecha pero desde hace más de un año, el juez y los fiscales del Lava Jato intentan que el argentino comparezca ante la Justicia brasileña, sin éxito.

El trámite para notificar a Zabaleta de la acusación en su contra e informarle que debe nombrar un abogado defensor para que la investigación siga adelante en Brasil está demorado entre idas y vueltas en los tribunales de Comodoro Py 2002, una dilación que sólo ha beneficiado al exejecutivo de Techint, como reveló este medio en agosto.

La demora de los jueces y fiscales argentinos para ejecutar el exhorto del juez de Brasil ha generado tensiones y críticas de los fiscales brasileños que quedaron plasmadas en el expediente durante una de las audiencias del 25 de agosto. Uno de los fiscales brasileños llegó a decir que la dilación era una “excusa” de las autoridades argentinas.

Se habló de un límite de 0.5% (del valor monetario de los contratos garantizados), pero no era un número de ingeniero. Es simplemente un aproximado. Renato De Souza Duque. — Exdirector de Servicios de Petrobras (2003-2012).

La presencia de un abogado defensor de Zabaleta era central en la audiencia en la que declaró Duque, entre otras que tuvieron lugar en la causa ese mismo 25 de agosto. Durante el interrogatorio a Duque, el fiscal del caso no pudo consultarlo explícitamente sobre Zabaleta porque el argentino ya no forma parte del expediente ni tenía presente a su abogado para garantizar su derecho de defensa. En la audiencia sí participaron abogados defensores de exejecutivos del grupo en Brasil, quienes niegan las acusaciones de presunta corrupción y lavado de dinero, y de otros acusados en el caso.

Quién es

El contador argentino Héctor Alberto Zabaleta (75) estuvo vinculado a Techint durante 48 años y llegó a ser director de Administración del grupo comandado por Rocca. Se jubiló en 2011 pero siguió trabajando para la familia fundadora como administrador personal de algunas sociedades, según explicó él mismo a Perfil en 2018.

El exdirectivo de Techint también es el principal acusado del supuesto pago de coimas de la compañía en una investigación de tres fiscales de Milán. Tanto en Italia como en Brasil, le atribuyen al contador haber sido el administrador del dinero negro de Techint, no solo en Buenos Aires sino en el mundo, a través de cuentas suizas y sociedades offshore, según las investigación de los fiscales de ambos países. Zabaleta es uno de los acusados de gestionar pagos ilegales a Duque por unos US$10 millones.

En Argentina, Zabaleta admitió ocho pagos ilegales por un total de un millón de dólares realizados en 2008 al entonces funcionario Roberto Baratta. Lo declaró como imputado colaborador en la causa de los cuadernos en 2018. El ejecutivo fue sobreseído en agosto último por el juez Julián Ercolini.

elDiarioAR se comunicó con Zabaleta en las últimas semanas, pero el contador declinó hacer comentarios sobre las acusaciones en su contra. En Techint, la respuesta a la consulta sobre la causa en Brasil y el pedido de citación de un ex integrante de su directorio fue la misma: sin comentarios.

En el pasado, la multinacional ítalo-argentina ha negado las acusaciones de presuntos sobornos en Brasil. En el caso de los cuadernos, Rocca sostuvo desconocer los pagos ilegales a Baratta (Baratta niega además haber sido sobornado por la compañía) y Luis Betnaza (director Institucional Corporativo del grupo y actual vicepresidente de la UIA). Rocca y Betnaza también fueron sobreseídos en el caso de las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Baratta fue procesado por supuestas dádivas.

El acuerdo con Confab, propuesto por Benjamim Sodré, es que toda compra que no contara con la licitación internacional, sería objeto de una ventaja indebida. Renato De Souza Duque. — Exdirector de Servicios de Petrobras (2003-2012).

Un acuerdo “paraguas”

Renato de Souza Duque fue director de Servicios de Petrobras entre 2003 y 2012. En 2017, fue condenado por el juez Sergio Moro por otros casos de sobornos en el marco del Lava Jato. Duque declaró como imputado colaborador en distintas oportunidades, entre ellas en 2017, cuando habló de Techint y Confab (subsidiaria de Tenaris controlada por el grupo ítalo-argentino en Brasil).

El 25 de agosto último, Duque debió declarar nuevamente como colaborador en el expediente contra Techint para ratificar sus dichos y ampliarlos, según la transcripción de la audiencia a la que accedió elDiarioAR.

“Confab es un fabricante exclusivo de algunos tipos de tubos (de acero), un fabricante exclusivo en Brasil. Tiene competidores internacionales, pero en Brasil tiene la exclusividad de algunos tipos de tubos”, dijo Duque al inicio de su declaración. “En 2008, el señor Benjamin Sodré (entonces “representante comercial de Confab”), de quien fui amigo por más de veinte años -amigo, pero nunca de ir a la casa, ¿no?, un amigo para salir a almorzar, tomar una copa-, Benjamin me propuso que si Petrobras continuaba negociando directamente con Confab para adquirir estos tubos que eran exclusivos de Confab en lugar de realizar una licitación internacional, yo tendría como contraparte, a cambio, un monto que ser pagado por Confab”, afirmó Duque.

“Se habló de un límite de 0.5% (del valor monetario de los contratos garantizados), pero no era un número de ingeniero. Es simplemente un aproximado”, agregó el ex directivo de Petrobras, quien aclaró que ya en 2008 comenzó a recibir algunos “depósitos como resultado” del acuerdo. También ratificó que su pacto no era coyuntural: a pesar de que las autoridades de Confab cambiaron en 2011, Duque siguió cobrando las coimas, según declaró.

El pacto propuesto a Duque estaba enmarcado en una política oficial de Petrobras que ayudó a darle credibilidad a la contratación directa a Techint, aseguró el colaborador. “El contenido nacional era un objetivo del directorio de Petrobras, en ese momento: aumentar el monto máximo de contenido nacional en los trabajos que realizaba Petrobras, lo cual era incluso una política de gobierno. En este contexto de incrementar el contenido nacional, yo, como director de servicio, propuse, y la junta de Petrobras aceptó, la negociación directa de estos tubos (con Confab-Techint), por ser fabricante nacional exclusivo”.

“Entonces, a partir de 2009, no hubo más acuerdos puntuales. Ya era un acuerdo paraguas, que ya englobaba cualquier contrato que no tuviera licitación internacional”, dijo Duque. Sólo en 2008, Duque recibió un millón de dólares, según declaró. “El acuerdo con Confab, propuesto por Benjamim Sodré, es que toda compra que no contara con la licitación internacional, sería objeto de una ventaja indebida”, amplió Duque, quien dijo además que no llevaba control de los pagos ilegales y que no sabe si Techint cumplió plenamente con su acuerdo.

Cada vez que tenía un pago, Benjamin (el representante comercial de Confab) obtenía la aprobación en Argentina. Renato De Souza Duque — Exdirector de Servicios de Petrobras.

Cómo cobraba

Duque dijo que quien se encargó de los arreglos, fue en principio su amigo e intermediario con la compañía, Benjamín Sodré. Duque abrió una sociedad en Brasil, Hayley SA, que estaba a nombre de un testaferro, quien se quedaba con el 10% de los pagos. También se abrió otra sociedad del mismo nombre en Uruguay para triangular los pagos.

Hayley “se convirtió en la empresa para recibir todo el dinero que surja de estos contratos”, explicó Duque.

El primer millón de dólares lo recibió en 2008 desde otra offshore: Blue Note Business Corp., sostuvo. Sin embargo, Duque dijo conocer sólo la operación para cobrar los pagos ilegales, pero afirmó que desconocía cómo se montó la ingeniería de offshores y cuentas en Suiza para hacerle llegar el dinero negro.

“Simplemente pasé la factura a ser depositado por Benjamin Sodré y, a medida que se realizaba la operación”, aseguró Duque. Una vez que recibía el dinero en Brasil vía Uruguay, Hayley SA invertía en propiedades para blanquear el dinero de origen ilegal. “Toda la ganancia que se obtuviera sería 50% para cada uno (Duque y su testaferro a cargo de la sociedad)”. El abogado que gestionó la offshore -ya fallecido, dijo Duque- recibía además el 5% de los depósitos.

De dónde venía la plata

Además de la confesión de Duque, los fiscales de Brasil cuentan con la documentación que prueban los movimientos de las cuentas bancarias en Suiza manejadas por integrantes de Techint. Es la misma prueba con la que cuentan los fiscales de Italia en su causa.

De acuerdo con los documentos bancarios entregados por las autoridades suizas, se utilizaron para los pagos sociedades como Fundiciones del Pacífico SA y Emprendimientos Siderúrgicos. Las personas con poderes sobre las cuentas, al menos hasta fines de 2015, eran Zabaleta, Fernando Segundo Prado (abogado de Techint), Carlos Enrique Rodríguez (abogado de Techint) y el italiano Umberto Bocchini (ejecutivo de Techint), de acuerdo con el expediente.

Enrico Fabián Repetto Mariño, uruguayo, vicepresidente en 2011 de TecPetrol, la división petrolera de Techint, controlaba además a las otras dos sociedades intermediarias de los pagos que llegaron a Hayley SA, Gabiao Investments Inc. y Moonstone Inc.

Los pagos eran ejecutados por tres colaboradores de Techint desde Suiza, tras recibir órdenes de Zabaleta, según la acusación de los fiscales italianos.

Existe el riesgo de que nuestros empleados, representantes, afiliados u otras personas puedan asumir acciones que violen las leyes. Reporte semestral 2021 de Tenaris (Techint).

Quién daba la orden

“En su testimonio de 2017, dice que en realidad nunca tuvo contacto con nadie en Confab, en Argentina, pero en cierto momento, dice que sabía que el pago del soborno fue realizado por un funcionario de Confab en Argentina. ¿Cómo se enteró de que parte de este pago lo hizo alguien en Argentina?”, preguntó el fiscal a Duque durante la audiencia. “A través de João Bernardi” (el testaferro de Duque), respondió el colaborador. “Cada vez que tenía un pago, Benjamin (el representante comercial de Confab) obtenía la aprobación en Argentina. Entonces, João Bernardi me lo comunicó", agregó.

Duque negó sobreprecios en los contratos pero admitió que el supuesto soborno evitó que Petrobras pudiera realizar una compulsa de precios internacionales para evaluar la mejor oferta para la petrolera. También dijo que no recibió pagos por los contratos que Confab sí ganó por licitación.

El exdirector de Servicios de Petrobras exculpó a sus subalternos durante su declaración y dijo haber sido el único receptor de pagos ilegales de Techint.

Marco Aurelio Da Rosa Ramos, quien recibía indicaciones de Duque, declaró como testigo en la causa el 25 de agosto. “Confab ganó varios de esos procesos (de licitación internacional) y perdió otros. Perdió con un fabricante inglés y contra uno griego”, dijo por citar dos ejemplos.

En su reporte semestral de 2021, Tenaris -principal compañía de Techint y fabricante de tubos de acero- afirmó a sus inversionistas: “Operamos a nivel mundial y realizamos negocios en ciertos países que se sabe que experimentan altos niveles de corrupción. Aunque estamos comprometidos a realizar negocios de manera legal y ética de acuerdo con los requisitos legales locales e internacionales y estándares aplicables a nuestro negocio, existe el riesgo de que nuestros empleados, representantes, afiliados u otras personas puedan asumir acciones que violen las leyes”.

ED