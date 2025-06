Ante la expectativa por la sentencia contra CFK, se realizará una reunión en el Instituto Patria

El senador nacional de Unión por la Patria (UxP) Oscar Parrilli convocó a una reunión de dirigentes y legisladores kirchneristas para mañana en el Instituto Patria, frente a la posibilidad de que en los próximos días la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deje firme el fallo condenatorio contra la ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner.

El encuentro se llevará a cabo a las 15:00 y de la reunión convocada por Parrilli participarán diputados, senadores, dirigentes y referentes sindicales del kirchernismo.

Días atrás, la Corte Suprema rechazó in limine por unanimidad la recusación presentada por la defensa de Cristina, por considerar que el planteo fue presentado fuera de los plazos procesales y carece de fundamentos jurídicos suficientes.

“El planteo no fue realizado en tiempo oportuno y no cumple con la fundamentación exigida por la ley”, subrayó el máximo tribunal a cargo de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, que también remarcó que la defensa no ofreció pruebas para sostener las acusaciones ni invocó causal específica prevista por el Código Procesal Penal.

MU con información de la agencia NA