Con expectativas por la minería y una crisis de inseguridad, Mendoza recibe a Javier Milei y a Patricia Bullrich

El presidente Javier Milei será el encargado de cerrar esta tarde la 45° edición del encuentro anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se lleva a cabo desde este jueves en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mendoza bajo el lema “Cambiar para integrar: el desafío de construir el sueño argentino”. Está previsto que pronuncie un discurso a las 19, con fuerte acento en el rumbo económico del país. No es el único de su gobierno que participará de la convención.

A las 9 la ministra de Seguridad Patricia Bullrich habló en un panel sobre integración social y seguridad. Su presentación se dio en el marco de una provincia convulsionada por la inseguridad ya que el fin de semana del 17 y 18 de agosto se cometieron 5 crímenes: dos en el departamento de Las Heras, dos en Godoy Cruz y uno en Ciudad. Entre las víctimas fatales hubo un chico de 15 años. La explicación del Gobierno mendocino fue que solo uno de estos hechos ocurrió por un robo mientras que los otros cuatro se investigan, aunque según fuentes policiales tendrían vinculación con narcomenudeo, ajustes de cuentas y conflictos intrafamiliares. Además, en la misma fecha hubo un tiroteo en el club Godoy Cruz que terminó con dos heridos de bala y fuertes quejas de la dirigencia.

En su alocución, Bullrich confirmó que esta identificada la persona que envió dos paquetes bomba a la Sociedad Rural. Apenas comenzado el panel, la periodista Florencia Donovan consultó a la Ministra sobre el atentado al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Lo definió como “inesperado, feo y violento”, dijo que aún se trabaja en la investigación, pero que una de las principales hipótesis apunta a “grupos anarquistas” y repasó algunos ejemplos históricos.

Además, la funcionaria se refirió a su relación con el expresidente Mauricio Macri, después de los encintronazos por el rumbo del gobierno y la conducción del PRO: “Bien”, así definió Bullrich la relación que tiene con su exjefe. Rápidamente estallaron las risas y los aplausos. El tono en el que lo dijo sonó a cumplido. Luego explicó: ´Pienso que nosotros tomamos un compromiso, un compromiso de valor, una decisión estratégica. cuando terminó la elección y había segunda vuelta, inmediatamente junto a Luis Petri y comentándoselo a Mauricio Macri, tomamos la decisión de apoyar a Javier Milei. Tomamos esa decisión porque estábamos totalmente convencidos que la Argentina tenía una oportunidad de cambio“.

También que había tenido buena relación con el presidente durante la campaña, aunque reconoció que hubo “roces”, pero priorizó darle una oportunidad al cambio, que “no era con Massa”.

“Estamos tirando del carro, somos parte del gobierno, y creemos que eso es lo que hay que hacer (...) Nosotros somos oficialismo. Ser oficialismo significa empujar el carro. Y ser oposición significa que vos mirás el melón que está en el carro. Y decís, este melón está un poquito más machucado, tiene una línea negra. Y entonces buscás una ley de oposición. Esa es la lógica de la oposición. Bueno, nosotros tenemos la lógica del oficialismo. Estamos empujando el carro. Algún melón se machuca, pero estamos empujando el carro”, explicó.

Al rato, con un auditorio favorable, Patricia Bullrich consiguió el tercer aplauso de la mañana al celebrar la baja de las tasas de homicidio en Rosario por narcotráfico. “Nosotros lo tomamos como un caso de seguridad nacional, donde además todas las ciudades de alrededor del país todos pensaban que Rosario se iba a expandir”, explicó la funcionaria sobre el Plan Bandera, del que confirmó que continuará y repasó: “Hemos logrado aumentar las investigaciones y tenemos en este momento 500 nuevos narcotraficantes presos y hemos enviado al Parlamento una ley antimafia que esperamos que la vote, porque genera una ruptura total de las organizaciones. Estamos hoy, además, abriendo un nuevo programa en las cárceles”, detalló.

Por último, Bullrich celebró lo que llamó “el fin de los piquetes”: “Me dijeron 'no seas ingenua, no se puede terminar con los piquetes'. Sin embargo, se pudo y se puede terminar con los piquetes, y lo hemos demostrado. Del 20 de diciembre en adelante, la Argentina no tiene más piquetes”, dijo, al tiempo que remarcó la baja de los costos operativos y que “todos saben: hay un piquete, todos a la vereda por las buenas. Y si no... No vamos a permitir que vuelvan los piquetes, ni un paso atrás”, concluyó.

La agenda

Desde las 10 es el turno del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem que la semana próxima estará al frente de una sesión especial pedida por la UCR, Pichetto y el espacio de Carrió para tratar el rechazo al veto presidencial contra el aumento a los jubilados. El radicalismo será clave porque tiene 34 miembros y aportó 33 en la sesión anterior. Pero hay dudas al respecto sobre las bancas que responden a los gobernadores más dialoguistas con la Casa Rosada. Uno de ellos es Alfredo Cornejo por su relación con el Gobierno nacional.

La agenda continuará con la disertación del ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Pedro Dellarosa; y el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu. También participarán el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez.

No está previsto que Milei recorra Mendoza ni haga visitas oficiales. De hecho, no se confirmó que vaya a reunirse a solas con Cornejo, que lo recibirá en el aeropuerto “El Plumerillo”. De trasladarse juntos hasta el Sheraton, sería el único momento en el que estarían “a solas” para hablar.

Cornejo adhirió y tiene fuertes expectativas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para potenciar las inversiones mineras. El 29 de agosto participó del “Encuentro minero chileno-argentino”, en Santiago de Chile, donde expuso sobre estos temas y mostró específicamente las principales oportunidades de Mendoza en este escenario nacional.

MM