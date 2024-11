Sin extraordinarias a la vista, el Congreso apura su cierre de año, con polémicas en Diputados y la exposición del jefe de Gabinete

Súper martes que puede terminar en nada. La Cámara de Diputados abre hoy su recinto por partida doble para discutir dos iniciativas que incomodan al Gobierno: por un lado, una reforma sindical que el oficialismo acompaña en disidencia haciéndole un guiño a la CGT; y por otro, el segundo intento de la oposición para voltear el DNU de canje de deuda, en medio de la disputa de los gobernadores con el Gobierno por el Presupuesto 2025. Son votaciones de máxima tensión, pero el quórum para ambas está en duda, a partir de los hilos que supo mover la Casa Rosada para bloquear las ofensivas.

La jornada de este martes marcará el inicio de la última semana de sesiones ordinarias en el Congreso, que tiene en agenda más sesiones calientes. Mañana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expondrá por primera vez en el Senado, en una audiencia que estará marcada por los gestos hacia Victoria Villarruel luego de los embates de Javier Milei contra la vice. Y Diputados tendrá otros dos momentos de acción: este miércoles se discutirán proyectos para regular las apuestas online y prevenir la ludopatía –iniciativa presionada por un fuerte lobby– y el jueves se insistirá con Ficha Limpia –luego del fracaso de la semana pasada por la división entre PRO y los libertarios–.

Martes, primer turno: reforma sindical

Contra viento y marea, el radical Martín Tetaz busca que avance su proyecto de reforma sindical en la primera sesión de este martes, convocada para las 13. Es un proyecto que tuvo un derrotero conflictivo en comisión, ya que el oficialismo le quitó el apoyo luego de acordar con la CGT. El proyecto pone el dedo en la llaga en algunos temas sensibles: limita el financiamiento vía las cuotas sindicales y le pone tope a los períodos de los secretarios gremiales, entre otros puntos.

Tetaz atraviesa como primer desafío conseguir los 129 apoyos para el quórum. “Está muy fino”, reconocieron en su despacho ante elDiarioAR, a sabiendas de que no tiene el apoyo clave del bloque de Miguel Pichetto para abrir la sesión, ni muchos menos del peronismo de Unión por la Patria. La intención mínima del diputado de la UCR es exponer a los ausentes, a “quienes ponen palos en la rueda”, consideraron. Sí tendría el apoyo del resto del radicalismo, el macrismo y la Coalición Cívica. Los libertarios están en una posición incómoda, porque firmaron el dictamen en disidencia.

Si consigue el quórum, Tetaz tiene un segundo desafío: que efectivamente avance la votación, porque su dictamen sumó 15 de las 16 firmas necesarias. El legislador se aferra a un antecedente reglamentario para que una mayoría simple del recinto lo habilite. Si fracasa en esa posibilidad, el proyecto tendría que ser aprobado para su media sanción con los dos tercios del recinto, una posibilidad aún mucho más difícil.

Martes, segundo turno: DNU de la deuda

La segunda sesión del día está pedida para las 15 y despierta el interés de otros jugadores. La oposición más alejada al Gobierno busca voltear el DNU 846/24 que habilita el canje de deuda en pesos sin autorización previa del Congreso. Es una discusión atravesada por las negociaciones de los gobernadores de todos los colores políticos por el Presupuesto 2025, que Milei ya congeló y no tendría intenciones de que efectivamente avance.

Al cierre de esta nota el quórum de la sesión también estaba en duda, porque los mandatarios provinciales no estarían dispuestos a jugar esa bala de plata contra el Presidente. En el oficialismo aseguran que sería un riesgo para las provincias que también se rechace ese DNU, pero una voz libertaria evitó adelantar un resultado: “Prefiero no saber”, sumó a la incertidumbre. Una importante fuente parlamentaria opositora, en cambio, se desalentó con el panorama: “Los gobernadores no se van a plantar. Así no llegaríamos”, le dijo a este medio.

Hace dos semanas la misma sesión se levantó por falta de quórum, cuando en realidad habían sido los gobernadores los que presionaron a sus propios legisladores para evitar ir al choque con el Gobierno. Hugo fugas de último momento en el espacio de Pichetto –que agrupa a los legisladores del cordobés Martín Llaryora–, pero también del peronismo –algunos catamarqueños de Raúl Jalil y santiagueños de Gerardo Zamora–. Ahora la oposición eligió quitar del temario otro tema que generaba urticaria: reformar el régimen de DNU. Con eso esperan inclinar una balanza que aún sigue en contra para ellos.

Miércoles, Senado: Francos y Villarruel juntos

Mañana será otra jornada doble en el Congreso, con sesiones en ambas cámaras. Un morbo particular genera la visita de Francos al Senado, territorio desde donde Villarruel resiste las críticas de la Casa Rosada. Los movimientos y gestos entre ambas figuras libertarias acaparará la atención política, más allá de lo que exponga el jefe de Gabinete desde las 10 frente a los legisladores.

El ministro coordinador ya respondió por escrito más de mil preguntas, principalmente del kirchnerismo y el radicalismo. Dentro del recinto tendrá que enfrentarse cara a cara con la oposición, que buscará explicaciones más certeras sobre si Milei quiere o no que haya presupuesto el año que viene. Entre otros temas también preocupa en el Senado el avance de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema, junto con un sinfín de vacantes en cargos judiciales de todo el país.

En ese sentido la expectativa está en si Francos dará alguna pista concreta sobre si el Presidente convocará a sesiones extraordinarias a partir de diciembre o no.

Miércoles, Diputados: contra el juego online

Del otro lado del Congreso también habrá acción este miércoles. Una mayoría entre el peronismo, el espacio de Pichetto, los radicales disidentes, la izquierda y la Coalición Cívica estaría cerca de darle media sanción a un proyecto atravesado por un fuerte lobby empresarial: la regulación de las apuestas y los juegos online. La presión es tal que todavía se están revisando cambios en la letra chica para evitar que se caiga la sesión.

Ya la previa de la votación fue de alto voltaje. En comisión hubo un fuerte cruce entre el lilito Maximiliano Ferraro y la bullrichista Silvana Giudici a partir de los límites que los diputados estaban dispuestos a aplicarle a las empresas del juego. El dictamen amarillo es más laxo en sus prohibiciones.

Pero la oposición quiere ir más allá a partir de la explosión en el último tiempo de las apuestas online, con el potencial riesgo para los menores de edad. El proyecto de ley opositor busca regular efectivamente la publicidad, promoción y explotación de sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas en línea, a los fines de la prevención y asistencia de la ludopatía en adultos, adolescentes y niños. Borrar los auspiciantes en las camisetas de fútbol o correr a los famosos influencers de las promociones en las redes sociales, algunos de los puntos clave de la norma.

Jueves, otra vez Ficha Limpia

La semana de súper acción parlamentaria terminaría el jueves en Diputados a partir de la nueva convocatoria que hizo el PRO para aprobar su histórico proyecto de Ficha Limpia. El partido de Macri busca ahora sortear la crisis que se abrió la semana pasada con el oficialismo cuando fracasó el quórum por la llamativa ausencia de propios y ajenos.

El proyecto impone la prohibición para competir electoralmente a aquellas personas condenadas por la Justicia. El impulso a la iniciativa surgió al calor de la condena que recibió Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad por la Cámara de Casación, días atrás, aunque restaría aún la sanción en el Senado. Con todo, desde el Gobierno buscaron despegarse de sus socios amarillos. “No es bueno que se piense que es para proscribir a Cristina Kirchner”, dijo Francos.

Hasta tanto Milei no convoque a sesiones extraordinarias, la de este jueves será la última sesión parlamentaria del año. En los pasillos del Congreso no recordaban cuándo fue el último verano que el edificio del Palacio estuvo completamente cerrado.

