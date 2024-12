Fabiola Yáñez: Alberto Fernández “nunca jamás me pidió perdón por nada, niega todo y me culpa a mí”

Fabiola Yáñez dio una entrevista a un medio español que se publicó este miércoles, el día en que originalmente Alberto Fernández debía presentarse en los tribunales de Comodoro Py a declaración indagatoria, algo que fue postergado para el próximo 19 de diciembre. Allí, asegura que el exmandatario “nunca me pidió perdón por nada” y agregó: “Él niega todo y la culpa siempre la tenía yo”.

Además, relató que cuando se conocieron las fotos en las que se ven marcas de golpes en el rostro y cuerpo de la ex Primera Dama, su expareja “me pidió que diéramos un comunicado en conjunto con él para decir que teníamos una relación tóxica y nada más”.

Además, en la entrevista con OKDIARIO contó que algunas “chicas le enviaban fotos desnudas. Él me decía que eran chicas que las conocía desde que habían nacido. Estas infidelidades comenzaron antes de que él sea presidente”, puntualizó. Según Yáñez, Fernández “siempre tenía una excusa para algo”.

“Con qué impunidad me culpaba de algo, de haber perdido las elecciones cuando él hacía eso en el despacho de la Casa Rosada. Es una burla a toda la sociedad argentina. Es la indiganción de todo un país”, sentenció, en relación a imágenes o videos que se publicaron en medios y redes sociales donde se lo ve a Fernández acompañado por amistades en la Casa de Gobierno.

Con respecto a por qué no hizo de inmediato las denuncias correspondientes ante la Justica por violencia de género, Yáñez responsabilizó al “aparato político que lo rodeaba y lo aconsejaba” a Fernández y aseguró que, desde el entorno del exmandatario “nunca me dejaron defenderme. Mucho menos iban a dejarme separarme o irme”.

“A las pocas personas que en su momento les pedí ayuda, por supuesto tenían sus intereses con él, como María Cantero y la ministra de Género (Ayelén Mazzina). ”Él tuvo una postura que engañó a muchos, pero en la práctica él no era así“, remarcó.

“Le ha faltado muchas veces el respeto a mi madre frente a mi hermana menor, diciendo barbaridades de ella. Y mi madre lo único que hizo es cuidar a su nieto”, dijo la ex Primera Dama en otro pasaje de la nota.

Al cerrar la entrevista, Yáñez dijo que no volvería a tener delante a Fernández: “Es como estar al lado de un abusador. Es difícil escucharlo. Es como una sensación como de tener al lado alguien que abuso durante muchos años. Y agregó: ”Creo que me quise evadir con otras cosas, lo naturalicé. Hay ciertas personalidades que son más fuertes que otras, que pueden manipular y llevar las cosas hacia donde quieren y sin que uno se dé cuenta“.

Sobre su presente y futuro en Madrid, Yáñez dijo tener “más fuerza que antes. Quiero trabajar, actuar, volver a trabajar como periodista, retomar las campañas que estuve haciendo en su momento, contra el bullying y el grooming. Voy a retomar todo ese tipo de actividades, como terminar un documental que ya estaba haciendo y escribir un libro para contar muchas de mis vivencias y poder sacar toda esa oscuridad que había, para que se convierta en un poco de luz y poder ayudar a muchas mujeres que están en esta situación. Si yo pude enfrentarme a un expresidente, que es enfrenatse al poder, cualquier mujer tendría que sentir que puede, y que no quede en un acuerdo económico, porque no hay dinero que pueda curar esas heridas. Con el libro, quiero impulsar a muchas mujer a que rehagan su vida, puedan reponerse y salir adelante. Sobre todo si tienen hijos”, señaló.

La entrevista completa

Alberto Fernández declarará el 19 de diciembre

El ex presidente Alberto Fernández finalmente se presentará el jueves 19 de diciembre a las 11:00 a brindar declaración indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini en la causa por violencia de género abierta por la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez.Yáñeznández, en un principio, tendría que haber ido este miércoles, pero finalmente se postergó para dentro de nueve días porque la defensa del ex mandatario nacional pidió la recusación del juez federal Julián Ercolini con pedido de suspensión de indagatoria.

Asimismo, el letrado del ex presidente presentó esta semana un planteo de incompetencia para que el caso pasara al fuero contravencional de la Justicia de la ciudad de Buenos Aires, aunque es un recurso que no suspende la citación ordenada en los tribunales federales de Retiro, informaron fuentes judiciales.

Fernández tendrá que ir el jueves 19 de diciembre al cuarto piso de Comodoro Py 2002 para ser indagado acusado de “lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones”.

Se trata de delitos que, en conjunto, prevén un máximo de 18 años de prisión en caso de una eventual condena.

La investigación estuvo delegada en la fiscalía federal de Ramiro González, quien imputó al ex presidente y reclamó su citación basado en la prueba recabada en el expediente, como capturas de imágenes quYáñezez envió a la ex secretaria privada de Fernández, María Cantero, y que fueron halladas en un peritaje al celular de esta última en el marco de otra causa penal, el caso ´Seguros´.

Al citarlo a indagatoria, el juez le atribuyó los hechos cometidos en un “contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yáñez, por lo menos desde 2016 hasta el 6 de agosto de 2024”Yáñezez declaró por videoconferencia desde Madrid, España, donde vive con el hijo de ambos, mientras que por los tribunales pasaron la ex secretaria Cantero; el ex intendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez; familiares de la víctima y los médicos que atendieron Yáñezez en la quinta de Olivos, además de su esteticista Florencia Aguirre, su ex amiga y ex empleada presidencial Sofía Pacchi y niñeras que cuidaron a su hijo durante la presidencia de Fernández.

“El análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió acreditar que el ex presidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica”, consignó la fiscalía.

Esta será la segunda declaración indagatoria de Fernández desde que dejó la presidencia.

En noviembre pasado fue indagado en la causa que investiga delitos en la contratación de “brokers” como intermediarios para la suscripción de pólizas de seguros de organismos públicos por parte de Nación Seguros.

En este caso también interviene el juez Ercolini y está pendiente de resolución su situación procesal.

