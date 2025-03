Fabiola Yañez dijo que el patrimonio de Alberto Fernández está flojo de papeles y que él organizó la fiesta en Olivos

La ex primera dama Fabiola Yáñez calificó como “narcisista y psicópata” al ex presidente Alberto Fenrnández y lo acusó de ser el organizador de la fiesta de Olivos, llevada a cabo en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus. Yáñez hizo serias acusaciones contra Fernández en una entrevista exclusiva que le dió al diario La Nación.

La ex primera dama describió al ex mandatario como un manipulador. “Vive en su propio mundo, donde él es el centro de todo. Es alguien que manipula a las personas a su alrededor, que se cree superior y no tiene empatía por los demás. Es difícil convivir con alguien así”, señaló.

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue su cuestionamiento al modo de vida de Fernández. Yañez afirmó que no entiende “cómo alguien con su sueldo puede vivir como vive”. “Su patrimonio está bastante flojo de papeles. Hay muchas cosas que no cuadran”, agregó.

Detalló que, durante su relación, notó discrepancias entre el nivel de vida del ex presidente y sus ingresos oficiales: “Vivía en una casa enorme, viajaba constantemente, tenía lujos que no se condicen con lo que declaraba. Siempre me pregunté de dónde salía el dinero”.

La fiesta de Olivos y la relación con Cristina Kirchner

Yáñez también se refirió a la polémica fiesta en Olivos durante la cuarentena por el Covid-19, que generó un escándalo nacional.“La fiesta la organizó él. Yo fui la chiva expiatoria, pero él estuvo allí desde el principio. El kirchnerismo me echó toda la culpa para protegerlo”, aseguró.

Reveló que, tras el escándalo, Fernández intentó distanciarse públicamente de ella: “Me dejó sola frente a la tormenta. No tuvo el valor de asumir su responsabilidad”.

Yáñez no ahorró críticas para la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien describió como una figura dominante y misógina.“Cristina lo manejaba a su antojo. Alberto no tenía la fuerza para enfrentarla, se dejaba manipular. Ella es una mujer fría y calculadora, que solo piensa en el poder”, afirmó.

También mencionó que Kirchner despreciaba su papel como primera dama: “Cristina nunca me aceptó. Me veía como una intrusa, alguien que no merecía estar allí”.

Por último, Yáñez abordó la relación de Fernández con Enrique Albistur, ex secretario de Medios, y lo describió como una figura clave en la estrategia comunicacional del gobierno. “Albistur era su hombre de confianza, pero también era un operador de Cristina. Todo estaba muy manipulado”, señaló.

Al cerrar la entrevista enfatizó que “Alberto no es quien dice ser, que detrás de esa imagen de hombre sencillo y honesto, hay alguien que manipula y engaña; y que la gente merece saber la verdad”.

MP