Tras las filosas declaraciones de Villarruel, el Gobierno descarta una interna entre Milei y su vice

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que “no existe ninguna interna entre Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel, ni tampoco en todo el resto del Gabinete”.

“Nosotros no somos una manada que vamos todos juntos y que va opinando igual. La doctora Villarruel puede tener opiniones diferentes y es lo más sano. Hay algunos temas en los que opinamos diferente. No nos manejamos en manada”, señaló en su habitual conferencia de prensa. Y agregó: “Si hay alguien que atente contra el Gobierno jamás va a ser la vicepresidente. No decir la verdad sería algo letal para nosotros”.

En tanto, expresó: “Históricamente se ha visto a los gobiernos ser obsecuentes con todos sino te ibas. No entiendo por qué Villarruel no puede tener la libertad de hablar de determinados temas sin que tenga que irse del Gobierno. Los tiempos cambiaron”, sentenció.

“En la entrevista de ayer mostró el afecto que se tienen. Me consta”, se refirió Adorni al habla de la reciente nota que dio anoche con Jonatan Viale.

“No hay mucho más. Se vio una vicepresidente alineada con el norte y con algunas opiniones que, tal vez, no coinciden con algunos ministros. No nos enrosquemos. Es una opinión distinta”, completó.

También la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aludida por Villarruel en la entrevista con TN, dijo que es un debate que está “totalmente dispuesta” a dar con la vicepresidenta, respecto de si las Fuerzas Armadas deben involucrarse en la seguridad interior en tareas que trasciendan a las de la logística, que es el límite que les impone la ley vigente.

Villarruel se declaró en contra y sostuvo que “la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles”, lo cual “ha quedado claro con el tema de los 70”. Subrayó, además, que “el narco es un civil para el derecho” y se preguntó: “En los 70 se combatió el terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”.

En una entrevista que brindó esta mañana con Radio Mitre, Bullrich describió ese debate que dijo estar dispuesta a dar con Villarruel en términos de un dilema: “Si vamos a tomar esa parte de la historia o si vamos a dar vuelta a esa parte de la historia y vamos a analizar el futuro de estas Fuerzas Armadas. El hecho de haber participado de esa etapa de la historia (en alusión a la última dictadura) hace que nos quedemos paralizados en esta historia. Entiendo su preocupación pero también entiendo que el país tiene que poder salir de sus heridas y avanzar hacia el futuro y las Fuerzas Armadas hoy son parte integral de nuestra democracia”.

La ministra de Seguridad señaló que “también lo que se está discutiendo respecto del pasado no es solamente haber participado de hechos, digamos, de combate al terrorismo sino también cuáles fueron los métodos que el Estado usó para combatir al terrorismo”.

Al respecto, señaló: “Está claro que eso es un momento de la historia argentina que todos conocemos, que los militares le tienen miedo, pero hay que superar los miedos que en la Argentina hemos tenido, como estamos superando los miedos en todos los campos, estamos superando los miedos para ir con leyes más duras de seguridad”.

La funcionaria de Milei completó: “Este es un momento donde tenemos que hacer un quiebre de lo que era lo políticamente correcto para ir a lo que necesita la sociedad y esa me parece que es la discusión que tenemos que dar en este momento”.

Qué dijo Villarruel

La vicepresidenta Victoria Villarruel se distanció el jueves en la entrevista con Jonatan Viale para TN, en varios temas que lleva adelante el Gobierno: “Él (por Milei) está con la motosierra full. Nosotros [en el Senado], también. Pero tenemos que hacerlo con el cuidado de que eso nos genere después un gasto mayor. Y acá hay estabilidad laboral, eso también tengo que entenderlo, quiera o no. Esto no es un reinado, esto es un poder del Estado que tiene determinadas reglas. Yo tengo que respetar ciertas cuestiones que son legales. Me gusten o no”, señaló.

Más allá de esto dijo que con Milei se llevan “bien”. “Nos complementamos. Y creo que eso es también lo que privilegió el pueblo argentino cuando nos eligió”, expresó.

Además, se refirió al tratamiento del DNU 70/2023 de desregulación en el Senado y las versiones sobre el enojo que causó en la Casa Rosada la convocatoria a la sesión, en la que finalmente fue rechazado. “El DNU ya tenía pedidos de muchos senadores para que se tratara, entonces puedo, por supuesto, buscar el momento, pero a partir del momento en que la sesión es ordinaria, ya se habían abierto [las sesiones], no puedo estar eternamente reteniéndolo”, argumentó.

“Los senadores no ganan bien”

“Porque me lo pidió el Presidente”. Eso respondió la vicepresidenta Villarruel cuando Viale le consultó por qué dio marcha atrás en el aumento en las dietas de los senadores. Para la presidenta de la Cámara alta, “el aumento se debería haber dado”. En este sentido, planteó: “Si vos les pagás poco, ¿no van a ser susceptibles a la corrupción?”.

En su primera entrevista como vicepresidenta, Villarruel defendió a los legisladores y los diferenció de otros roles del Estado. “Un legislador es la persona que no solamente va a modificar, derogar o promulgar leyes. Es la persona que de alguna manera representa a las provincias, en el caso de la Casa del Senado, y al pueblo argentino, en la Cámara de Diputados. Yo creo que tienen que ser retribuidos en forma digna. ¿Qué significa esto? Que si no reciben un sueldo digno para la importantísima tarea que les delegamos los argentinos, solo van a poder ser diputados y senadores los ricos, los corruptos, los narcos, o los que tengan un sponsor atrás. No vamos a llegar las personas como vos y yo, o los camarógrafos, no van a llegar esas personas a este recinto”, afirmó.

Seguridad y Defensa

En cuanto a estos ministerios, Villarruel se lamentó por la decisión de Milei de haber puesto a Patricia Bullrich y a Luis Petri al frente, ya que se trata de áreas en las que, dijo, ella venía trabajando y que supuestamente estaban reservadas para gente que designaría.

Además, se manifestó en contra de que los militares puedan dedicarse a tareas de seguridad interior, un propósito de Bullrich y Petri en su afán de combatir el narcotráfico en Rosario.

Con información de agencias.

IG