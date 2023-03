El fiscal Stornelli volvió a faltar a la comisión de Juicio Político y pedirán “acciones disciplinarias” en su contra

El fiscal Carlos Stornelli se ausentó finalmente como testigo en el proceso de juicio político a la Corte Suprema que se lleva a cabo en la comisión de Diputados y el oficialismo pedirá a la Procuración que se le inicien “acciones disciplinarias” en su contra.

Stornelli faltó este martes a la reunión del cuerpo de trabajo de la Cámara baja, luego de que fuera citado por segunda vez para que declare en torno a su decisión de archivar –durante la feria judicial de enero– una denuncia contra el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, por sus conversaciones con el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente de licencia.

“Se le va informar al doctor (Eduardo) Casal de la no comparecencia de Stornelli y se le solicitará le inicien acciones disciplinarias correspondientes”, aseguró este martes la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard. La decisión de enviarle un nuevo oficio al procurador generó un primer debate en el ámbito de la comisión, ya que Stornelli pidió declarar por escrito, amparándose en un artículo de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), que exceptúa a los fiscales de presentarse como testigo ante un tribunal.

“Esta presidencia no puede incumplir los deberes que le asignó el reglamento de la Cámara”, agregó la diputada del Frente de Todos. “No somos un tribunal. Me encantaría mandarle las preguntas por escrito, pero estaría violando el reglamento”, se excusó Gaillard ante las críticas de la oposición. La normativa de la comisión solo otorga ese beneficio a los presidentes y gobernadores, entre otros altos cargos, pero no a los fiscales.

Según expuso el macrista Pablo Tonelli, “la ley orgánica del Ministerio Público está muy por encima del reglamento de la comisión y los fiscales están claramente eximidos de tener que asistir personalmente”. Y cuestionó la estrategia del kirchnerismo: “Da la impresión de que el oficialismo no tiene intención de conocer las respuestas del fiscal, sino hacerlo comparecen para maltratarlo y hacer circo”.

En el oficialismo no descartan poder impulsar al final de la reunión de este martes, como anticipó Gaillard, una denuncia contra Stornelli en la Procuración y pedir que se le quiten los fueros para que sea llevado a la comisión por la fuerza pública. En 2019, Stornelli ya se enfrentó al desafuero, sin consecuencias, cuando fue citado a indagatoria en el juzgado federal de Dolores en reiteradas oportunidades: terminó declarando como imputado ocho meses más tarde, tras seis citaciones.

“Laburen rápido”

Además de Stornelli, la agenda de este martes incluye a otros cinco testigos, de los cuales al menos la mitad –como ya publicó elDiarioAR– están relacionados con la línea de investigación sobre Robles: Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, por un chat que admitió haber tenido con D’Alessandro, quien niega la veracidad de esas conversaciones; además de dos integrantes de la vocalía de Rosatti, Guillermo Sebastián Garay y Natalia Hilda Monayer, colega de Robles.

Pero al inicio de la comisión el testimonio de Olima se demoró por otro cruce de acusaciones que se generó entre los diputados del oficialismo y la oposición. El vicepresidente de la comisión, el lilito Juan Manuel López, denunció que hubo una demora de más de una semana para conocer una respuesta a un pedido de informe sobre cruce de llamados de la juez María Servini de Cubría, que habría llegado a la mesa de entradas de la Cámara baja el 3 de marzo. “No corresponde, laburen más rápido, sino vamos a pensar que esconden información”, denunció el diputado.

Desde Juntos por el Cambio también cuestionaron la denuncia del oficialismo al juez Sebastián Ramos por supuesto “falso testimonio”, cuando en su presentación a la comisión negó vínculos con Robles o D’Alessandro. En ese mismo momento se filtró en los medios una conversación suya con el ministro porteño.

A su vez, la oposición quiere denunciar al juez Alejo Ramos Padilla, que también le tocó investigar la filtración de chats y en su exposición ante la comisión de Juicio Político expuso las irregularidades de la investigación de Comodoro Py (que archivaron Stornelli y Ramos) y la duplicación de causas.

MC