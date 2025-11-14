Con foco en el desarrollo minero, Diego Santilli buscó respaldo de gobernadores para el Presupuesto 2026 en Mendoza

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este viernes, en Mendoza, un encuentro con los gobernadores Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy), quienes se encontraban en la provincia cuyana para participar de una cumbre sobre minería.

Diego Santilli viajó a Mendoza para verse con Alfredo Cornejo, en el marco de los encuentros que activó con los mandatarios provinciales, y luego de esa audiencia compartió una reunión con los cuatro mandatarios provinciales en la residencia del anfitrión.

Cornejo, Orrego, Jalil y Sadir participaron de la Latam & Argentina Critical Minerals Summit, un encuentro que tiene como eje el debate regional sobre los minerales críticos y el desarrollo de la minería del futuro.

Previamente, Diego Santilli había abordado con Cornejo “la importancia de aprobar la Ley de Presupuesto 2026, que garantiza el equilibrio fiscal, y avanzar en la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal, fundamentales para fomentar la inversión y el trabajo”, se informó en un comunicado.

En un posteo de redes sociales, fue el propio Alfredo Cornejo quien dio detalles del encuentro con el ministro del Interior en el cuarto piso de la Casa de Gobierno de Mendoza.

“Recibí en Mendoza al ministro del Interior, Diego Santilli, quien acaba de asumir y eligió a Mendoza entre las primeras provincias para visitar. Esto confirma la voluntad política clara del Gobierno Nacional de trabajar con quienes creemos en un rumbo de crecimiento y estabilidad económica”, expresó Alfredo Cornejo.

Y agregó: “Conversamos principalmente sobre la reciente autorización del préstamo de FontPlata por 75 millones de dólares, un financiamiento que llevamos años tramitando y que hoy finalmente tiene luz verde. Es fundamental para seguir ampliando los sistemas de agua potable en la provincia”.

“Mendoza quiere y está aprovechando esta nueva etapa del país. Somos una provincia que puede crecer mucho más si eliminamos las barreras que frenaron nuestro potencial durante años”, cerró el aliado mendocino de Javier Milei.