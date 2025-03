La foto Milei-Kicillof en Bahía Blanca que terminó mal y el nuevo temporal que puede profundizar la división política

La primera vez que Javier Milei y Axel Kicillof se vieron en rol presidente-gobernador fue el 17 de diciembre de 2023 por un temporal que dejó 13 muertos en Bahía Blanca, la misma ciudad que este viernes fue azotada por un fuerte temporal que ya causó al menos seis muertos y obligó a evacuar hasta a bebés de una sala de neonatología de un hospital público.

En aquella oportunidad el primer mandatario lució un llamativo uniforme militar, mientras el bonaerense vistió remera y campera oscura. La provincia exigió ayuda financiera y la Nación pidió resolver “con los recursos existentes”. Comenzaba la era mileísta del “no hay plata”. Con el agua otra vez encima, más todo el barro político que pasó en el último año y tres meses, difícil que Milei y Kicillof se vuelvan a mostrar juntos ahora.

Cuando aún la lluvía no había cesado en Bahía Blanca, la política ya mostró sus hilos. Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, y Luis Petri, de Defensa, casi que se pisaron para mostrarse públicamente “activos” ante el drama en el sur bonaerense. Dijeron estar al frente de un operativo que, según relatan desde la provincia, no es tal. “No ayudan y no llamaron”, los acusó el ministro de Gobierno de Kicillof, su mano derecha, Carlos Bianco. Sin embargo hubo contactos subterráneos. Aunque es año electoral, al fin y al cabo hubo un temporal y hay miles de personas afectadas.

Petri partió este mismo viernes a Bahía Blanca y se anunció la llegada de Bullrich para el sábado. Tampoco es fácil acercarse a la zona afectada: sigue cayendo agua y ya se acumularon 260 mm. Pese a la tensión acelerada en los últimos días desde que Milei pidió intervenir el distrito tras el crimen de la niña Kim Gómez, Bianco mantuvo contacto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, así como con Bullrich y la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, que a su vez coordinó el envío de ayuda con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque.

La incomodidad por ese cruce de llamados entre rivales políticos quedó expuesto al aire. “Ya lo llamo a Francos”, tuvo que admitir Bianco durante una entrevista en A24 este mediodía, cuando le reprochaban en el estudio de televisión cuál era la línea abierta con la Rosada. “Las veces que le pedimos ayuda no nos la dieron. ¿Para qué voy a perder tiempo llamándolos”, había dicho antes Bianco. El reclamo por el temporal de 2023 fue de unos $10.000 millones.

El choque de intereses políticos se evidenció en la comunicación política. “Estoy al frente del operativo en coordinación con la provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca. Desde el minuto cero constituimos el Comando Unificado y desplegamos a la PNA, GNA y la brigada USAR de la PFA”, lanzó Bullrich en su Twitter para avisar el envío de fuerzas federales: Policía, Gendarmería y Prefectura.

No hubo tuit ni del vocero presidencial Manuel Adorni ni de Milei o su satélite Oficina del Presidente de la Nación. Sí de Petri hablando por el mandatario: “Por instrucción del Presidente @JMilei, me comuniqué con el Intendente @fsusbielles para coordinar acciones en el terreno junto al Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo”, tuiteó Petri para hablar de su contacto con Federico Susbielles, el mismo intendente que recibió en 2023 a Milei y Kicillof.

Exbasquetbolista, de extracción cristinista-La Cámpora, Susbielles llegó al poder local en las últimas con la boleta de Unión por la Patria. Le ganó al mileísta Oscar Liberman y a Nidia Moirano, que bajo el sello de JxC no pudo continuar la gestión de Héctor Gay.

Aún no está confirmada la visita de Kicillof a la zona. El gobernador está al frente del comité de emergencia interministerial en La Plata. Y la información que brindaron desde La Plata destacó: “Se mantiene diálogo permanente entre la Provincia de Buenos Aires y el Municipio. El gobierno nacional se puso a disposición para articular acciones”.

MC