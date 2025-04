Francos esquiva hablar del escándalo $LIBRA en Diputados y evita dar detalles sobre el acuerdo con el FMI

Guillermo Francos esquivó la jeringa de los diputados de la oposición sobre el caso $LIBRA. En su informe de gestión que presentó este miércoles en la Cámara de Diputados, apenas minutos antes de exponer públicamente en el recinto, insiste en cada una de las consultas con la misma respuesta: “Las preguntas referidas a la temática Libra serán abordadas por el Jefe de Gabinete de Ministros durante la sesión prevista para el martes 22 de abril del corriente año a las 14 horas”. Al menos 72 veces aparece la misma respuesta a lo largo del informe de 1700 páginas y 2300 preguntas.

El oficialismo reveló poco antes de las 14 el informe de Francos en la web de Diputados. Hubo quejas internas por la demora en la publicación, que suele hacerse al menos un día antes de la presentación formal del jefe de Gabinete ante los legisladores nacionales. “No está estipulado en el reglamento el tiempo de entrega”, aclaró una fuente al lado de Martín Menem.

La resbaladiza respuesta del ministro coordinador se repite ante otras consultas de la oposición, como son el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se concretó recién ayer con el ingreso de U$S14.000 millones, o las proyecciones de la inflación para el resto del año, dado que en marzo hubo un salto al 3,7% y la apertura del cepo al dólar devaluó el peso al menos un 10% en las primeras 48 horas.

“El Ministerio de Economía informa que el Gobierno no hace proyecciones de inflación”, se lee en la respuesta a la pregunta N° 534. Y puntualmente sobre el FMI, en muchas preguntas las respuestas aparecen espacios vacíos y en otra el jefe de Gabinete se remite al comunicado del Banco Central del viernes pasado que determinó las bandas de flotación del dólar entre $1.000 y $1.4000.

Cuando le preguntan si “no considera un verdadero contrasentido que el nuevo acuerdo con el FMI encabezado por el gobierno nacional de Javier Milei se va a hacer por medio de un Decreto de Necesidad de Urgencia que autoriza al propio Milei”, la respuesta de Francos es nula. El espacio aparece en blanco.

La respuesta N° 272 sintetiza un sinfín de consultas sobre el acuerdo con el FMI, donde Francos solo expone: “El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hace saber el inicio de la Fase 3 del Programa Económico con flexibilización cambiaria y flotación entre bandas, cuya comunicación oficial fue difundida en su página institucional en https://www.bcra.gob.ar/Noticias/inicio-fase-3-programa-economico.asp”.

Jubilados

Francos también es escurridizo sobre la situación de los jubilados, teniendo en cuenta la seguidilla de manifestaciones en contra del Gobierno frente al Congreso cada miércoles. El ministro evita dar detalles sobre si habrá nuevos aumentos para el sector, pero asegura que los haberes no quedaron tan atrás de la inflación.

“El Ministerio de Economía informa que, durante el primer bimestre de 2025, los haberes previsionales acumularon un incremento del 155% respecto al mismo bimestre del año anterior, duplicando prácticamente la suba observada en los precios en igual período (75%). Impulsadas por la desaceleración de precios y la actualización por movilidad, las jubilaciones y pensiones han recuperado a febrero 2025 el 13% de su poder adquisitivo en relación a diciembre 2023, cuando el Javier Milei asumió la presidencia”, responde en la pregunta N° 1777. “El grupo etario con menor incidencia de pobreza e indigencia, según el último informe publicado por el INDEC, corresponde a los adultos mayores”, agrega. Y apunta que las jubilaciones mínimas en abril alcanza $355.821.

Represión

El informe tiene una larga respuesta sobre cuál fue el operativo de Patricia Bullrich el 12 de marzo, día en que fue herido por la represión el fotógrafo Pablo Grillo, quien aún sigue internado en el hospital Ramos Mejía. Para esa marcha de los jubilados, apoyada por hinchas de fútbol, el Gobierno disputo el despliegue del Comando Unificado Federal a cargo del Comisario General Luis Alejandro Rollé, jefe de la Policía Federal. “En el desarrollo de sus funciones, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales observan estrictamente los principios de proporcionalidad, excepcionalidad, progresividad y racionalidad”, dice el informe de Francos.

“El operativo contó con un total de 1.266 efectivos distribuidos entre las distintas fuerzas de seguridad federales”, apunta el texto, y señala sobre el armamento llamado “no letal” usado por comando unificado: “a. Las pistolas que inmovilizan al objetivo mediante descargas eléctricas no letales. b. Las pistolas que disparan municiones con substancias irritantes u otros productos químicos no letales a través de carabinas, lanza gas, escopetas y disuasivos químicos orgánicos, cartuchería de calibre 12/70 antitumulto y estruendo. c. Los artefactos eléctricos específicos para uso policial que provocan descargas no letales. d. Los gases paralizantes. e. Cualquier otro armamento no letal aprobado conforme a la reglamentación y que cumpliera los mismos fines como pulverizadores orgánicos marcas 'SELF DEFENDER' y 'MK- 9'”.

Y agrega: “A su vez, se informa que la dotación Móvil Hidrante posee lo que se denomina 'bolsa granadera' la cual cuenta con granadas de Disuasivo Químico”. Y como “tipos de agresores utilizados para armas no letales: cartuchos 38.1 CS Candela Marca FM (Fabricaciones Militares), granadas de mano de hostigamiento ‘CS’ y ‘CN’ Marca FM (Fabricaciones Militares), lanzadoras de menor letalidad marca byrna, modelo SD y modelo TCR y proyectiles para lanzadoras byrna”.

SIDE

Sobre la represión a la marcha de jubilados el Gobierno niega que haya habido trabajo de inteligencia de la SIDE, pese a la reunión que llevó a cabo en Casa Rosada entre Bullrich, el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, y Santiago Caputo apenas antes de la nueva movilización del 19 de marzo. Dice Francos: “La Secretaría de Inteligencia del Estado no ha participado en modo alguno en operativos de seguridad vinculados a la manifestación del día 19 de marzo de 2025. Las versiones periodísticas que sugieren lo contrario carecen de todo sustento fáctico y resultan erróneas”.

Y agrega: “En ningún momento la SIDE ha desplegado acciones de vigilancia, represión, obtención de información, ni producción de inteligencia orientada hacia ciudadanos por su opinión política, pertenencia a organizaciones sociales, sindicales o partidarias, ni ninguna otra conducta prohibida por el artículo 4° de la Ley 25.520. La SIDE actúa con estricto apego al marco legal y reafirma su compromiso con el respeto a las libertades civiles, los derechos individuales y el funcionamiento pleno del sistema democrático”.

Apenas cuatro preguntas de 4000 fueron sobre la SIDE, que conduce Neiffert bajo el designio del asesor Caputo. En la N° 180 la oposición consulta sobre “inmediata desclasificación de los archivos vinculados a las actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983”. “Actualmente, la medida se encuentra en fase de instrumentación, en una etapa preparatoria que responde a criterios técnicos propios de la labor archivística, necesarios para garantizar una correcta organización, resguardo y eventual transferencia de la documentación”, dice Francos.

Respecto a Caputo, que continúa asesorando a Milei en el carácter de monotributista, el jefe de Gabinete ratifica que su contrato sigue vigente al que comunicó el año pasado en Diputados, donde detallaba que cobraba 3750 Unidades Retributivas de Servicios (URS). Esa unidad para el cuarto trimestre de 2024 es de $683,55, por lo que Santiago Caputo factuaría por mes $2.563.312,5.

El peronismo, quien más preguntó

Según detalló el Gobierno, Francos recibió el pasado 28 de marzo 4078 preguntas que fueron sintetizadas en 2304 preguntas para integrar el informe escrito. Unión por la Patria fue el bloque que mayor cantidad de consultas remitió (1250), le siguió el PRO (209), el radicalismo disidente de Democracia para Siempre (146), y la UCR (141)

Respecto a las áreas de gobierno a las cuales fueron dirigidas las consultas, el Ministerio de Economía concentró la mayor cantidad de preguntas al recibir 812. Le siguieron las carteras de Capital Humano con 379, Salud con 259, Seguridad con 173, Justicia con 91 y Defensa con 90. En tanto, la Vicejefatura de Interior recibió 84 preguntas; el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 75; la Jefatura de Gabinete, 74; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, 63; y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, 62.

También 36 preguntas fueron destinadas al Banco Central de la República Argentina; 33 a la Secretaría de Comunicación y Medios; 16 a la Secretaría de Cultura; 15 a la Vicejefatura Ejecutiva; 14 a la Agencia de Administración de Bienes del Estado; 13 a Secretaría General de la Presidencia; y 6 al Ente Nacional de Comunicaciones. Por último, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) recibió 4 preguntas, la Sindicatura General de la Nación, dos, y la Agencia de Acceso a la Información, la Secretaría Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro recibieron una consulta cada una.

MC