El Frente de Izquierda presentó a del Caño y Del Plá como candidatos en la tercera y primera sección electoral

En las secciones electorales más masivas de la provincia de Buenos Aires, el FIT-U presentó a Nicolás del Caño quien encabezará la tercera sección electoral, a Romina del Plá encabezando la primera sección, en la octava sección a la compañera médica Laura Cano y en la quinta sección al dirigente marplatense Alejandro Martínez.

En la conferencia realizada, los principales voceros provinciales estuvieron acompañados por los candidatos y candidatas a diferentes cargos provinciales en las ocho secciones y de los más de 100 municipios donde “el frente postulará candidatos a concejales en listas con luchadores y luchadoras de toda la provincia”, señalaron desde el FIT-U en un comunicado.

Destacaron a su vez que “en momentos en que arrecia el ajuste de Milei, el falso 'escudo' de Kicillof en la provincia es sólo un discurso mientras el gobierno provincial actúa como correa de transmisión de las políticas de ajuste generales. Sólo el Frente de Izquierda-Unidad se planta como la única oposición que no transa ni se da vuelta y que acompaña cada pelea del pueblo trabajador en las calles y en el recinto para organizar una salida de los trabajadores a los gobiernos de las patronales y el capital financiero internacional”.

Romina Del Plá sentenció: “Vamos a esta campaña electoral como una voz de la lucha de los trabajadores de toda la provincia y el país, seremos los que pondremos en primer lugar las luchas del Hospital Garrahan y de todos los trabajadores que defienden la salud, la lucha de los docentes de la provincia que se organizan contra las paritarias de hambre de Kicillof y Baradel, de los trabajadores de las fábricas que están siendo atacados en sus puestos de trabajo, su salario y sus convenios colectivos, y de todos los compañeros que se organizan en los barrios más empobrecidos de la provincia. Somos los que enfrentamos a Milei para derrotarlo, para terminar con esta guerra lanzada sobre los trabajadores, mujeres y jóvenes. Somos también los que denunciamos la complicidad de las centrales sindicales con el gobierno nacional y provincial que los ha mantenido en la parálisis criminal mientras el gobierno avanza con la reforma laboral y un ataque sin precedentes contra los trabajadores. Cada voto al FIT-U es un punto de apoyo para reforzar la lucha en todos los planos por una salida de los trabajadores a esta calamidad a la que nos llevan los que gobernaron y gobiernan en la actualidad”

Al respecto Nicolás del Caño señaló que: “la motosierra de Milei no fue contra la casta, fue contra los jubilados que cobran migajas y ni siquiera pueden acceder a sus medicamentos. Fue contra los docentes, contra la comida de los pibes en las escuelas, contra la salud pública y los salarios. Y encima, reprime cuando se protesta. Pero Milei no gobierna solo, se sostiene por los votos que le dieron en el Congreso el PRO, la UCR y también sectores del peronismo. Algunos se pasaron directamente al bloque oficialista y otros simulan oposición en campaña, pero le permiten a Milei que avance el extractivismo, el ajuste y el saqueo, al servicio del FMI. Axel Kicillof dice que su gobierno es un ”escudo“ frente al ajuste, pero más de un millón y medio de familias en la Provincia tienen problemas habitacionales, los despidos avanzan, las escuelas no tienen estufas (a veces ni gas), los hospitales colapsan y los sueldos son tan bajos que quedan las residencias vacantes. Solo las y los diputados del Frente de Izquierda estamos siempre del mismo lado: acompañando cada pelea del pueblo trabajador en las calles y en los recintos”.

También integran las listas, Néstor Pitrola, dirigente nacional del Partido Obrero formará parte de la lista en la primera sección electoral. Luana Simioni, trabajadora Social y Secretaria General de ATE en IOMA será la candidata a primera Concejal en La Plata. Pablo Giachello, dirigente provincial del Partido Obrero integrará las listas de diputados de la tercera sección electoral, También la docente Natalia Hernández encabeza la lista de concejales en La Matanza junto a Juan Romero, dirigente docente del Suteba multicolor y concejal mandato cumplido del distrito. Miguel Pallarols, luchador de la docencia de Lomas de Zamora, encabezará la lista del FIT-U del distrito.

MU