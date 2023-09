Ganancias: Juntos por el Cambio avisó que rechaza por “demagógico” el proyecto de ley de Massa

Sergio Massa anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, lo que significa que los trabajadores dejen de pagar este impuesto, cobren el salario que cobren. Juntos por el Cambio, el principal espacio opositor en el Congreso, ya avisó que no apoyará la iniciativa, a la que considera “demagógica”. Diputados de otros espacios no oficialistas podrían acompañar la propuesta, pero aún no hay número para aprobarla.

“Esto es una vergüenza y un acto de demagogia de un candidato. desesperado. El Gobierno en déficit deja de recaudar 1 billón de pesos que ahora deberá emitir causando más inflación. Los diputados y los empleados de Massa no pagaremos ganancias, pero subirá el precio del pan y de la leche, de las papas y de los huevos que compran los que tienen menos. Mientras tanto un monotributista que factura 500.000 pesos por mes pagará 20.000 de impuestos y el autónomo, una fortuna”, dijo en X el diputado Martín Tetaz, del bloque Evolución Radical.

La semana pasada, Cristian Ritondo, el jefe del bloque PRO de la Cámara Baja, citó una noticia titulada “Sergio Massa prometió que si es presidente eliminará el impuesto a las Ganancias” y agregó: “Podés hacerlo ahora. Mandá la ley que la votamos”. Sin embargo, este lunes, tras el anuncio concreto de ministro candidato en el acto en la puerta del Ministerio de Economía, dijo: “Estamos a favor de bajar impuestos, pero hay que hacer las cosas bien, con seriedad. La Argentina no necesita más humo y parches del kirchnerismo. Al país se lo saca adelante con propuestas serias, con un plan real de estabilización y crecimiento”, según declaraciones que reproduce el diario La Nación.

El gobernador de Córdoba y candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, también expresó su rechazó a la medida propuesta por Massa: “Massa se hace el Papá Noel con plata que no es del Estado nacional, sino de todas las provincias. Nosotros estamos de acuerdo con bajar la carga impositiva a trabajadores y al sector productivo. Es poco serio e irresponsable hacer anuncios electoralistas con la plata ajena: el 61% de lo recaudado del Impuesto a las Ganancias es de las provincias”.

Sin embargo, las declaraciones del mandatario provincial no significan directamente un rechazo de todo el interbloque Federal, ya que algunos podrían votar en contra pero otros podrían acompañar. “Al finalizar el gobierno de [Mauricio] Macri pagaban el impuesto a las Ganancias casi 1 millón de trabajadores más que al principio de esa gestión. Ahora la tendencia se revirtió, eso es real. El problema es la inflación galopante. Si vamos a tratar este tema, lo mínimo que se requiere es coherencia. No se puede pasar, en cuatro días, de apoyar la eliminación a rechazarla de plano”, dijo el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez en diálogo con elDiarioAR, en alusión a las declaraciones de Ritondo.

