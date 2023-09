En un acto con la CGT, Massa anunció que los trabajadores no pagarán más Ganancias

En un acto con la cúpula de la CGT en la puerta del Ministerio de Economía, el jefe de esta cartera y candidato presidencial, Sergio Massa, anunció que se elimina la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, vale decir, que los empleados ya no lo abonarán. Después cantó la Marcha Peronista junto a los gremialistas y a los miles de militantes de diversos sindicatos que se habían apostado en ese rincón de la Plaza de Mayo.

Ganancias: sólo tributarían empleados que cobran más de $1,7 millones, pero también autónomos que cobran más de $666.000

El ministro candidato anunció que los empleados y jubilados que ganan más de $1.770.000 dejarán de tributar a partir de octubre. Eso significa que unas 620.000 personas se librarán del gravamen. Sólo lo pagarán 80.000 trabajadores, que son CEOs, gerentes, subgerentes y jubilados de privilegio, según contó Massa.

“Alla por 2015 un candidato a presidente les prometió que ningún trabajador iba a pagar Ganancias”, dijo el líder del Frente Renovador en alusión a Mauricio Macri. En aquel tiempo, tributaba el 12%. “Cuatro años después el 30% lo pagaba. Nosotros en 2019 empezamos el camino de la disminución. Hoy son 700 mil”, contó.

Es decir, el 7%. Con el cambio será sólo el 0,9% de los empleados y jubilados. En cambio, los 400.000 autónomos, es decir los trabajadores independientes que ganan más de $660.000 tributan Ganancias. Y muchos monotributistas están en riesgo de pasar a esa categoría.

“Para mí el salario no es ganancia, es remuneración, es el pago por el esfuerzo del trabajador”, sostuvo, pese a que en los países desarrollados los empleados que más ganan tributan. Ahora en la Argentina no abonarán los que al tipo de cambio blue ganan US$ 2.400. En España pagan los que ingresan más de US$1.500. “Vergonzoso es que paguen Ganancias en un país donde promovemos el trabajo”, alegó Massa. “Queremos terminar con la locura de que el médico no quiere hacer guardias de más porque lo pierde en Ganancias. Que el docente no agarre otro laburo más. Que el camionero no tome un viaje al extranjero o lleve cargas peligrosas. Que el trabajador del Estado no quiera cobrar el presentismo”, dijo Masaa, al poner ejemplos ante una multitud donde dominaban los camioneros que responden a Pablo Moyano, presente en la tarima junto a Massa, Máximo Kirchner, Eduardo De Pedro, Héctor Daer, Sergio Palazzo, entre otros.

Massa anunció que envía al Congreso un proyecto de eliminación de la cuarta categoría de Ganancias, pero mientras tanto decreto que suba el piso salarial a partir del cual se tributa de los actuales $700.000 a 1.770.000. El ministro dijo que espera que los opositores que la semana pasada se opusieron a aprobar en comisión de la Cámara de Diputados un blanqueo de capitales que apunta a que millonarios declaren sus cuentas en Estados Unidos y otros países ahora se avengan a aprobar este cambio impositivo a favor de los trabajadores. Claro que se trata de un beneficio para los empleados que más ganan, no para el 15% que está en la formalidad pero cuya familia no cubre la canasta básica o para la mitad de los argentinos que están en la informalidad, tanto de cuentapropistas como de empleados. Para ellos, en cambio, hubo sí refuerzos de asignaciones por hijo ya anunciadas tras la devaluación poselectoral.

Les voy a pedir que cuidemos la economía. Si tienen que ahorrar, compren un autito o un bien producido en la Argentina, no me vayan a comprar dólares

El ministro candidato explicó que la reforma tributaria se financiará con la mayor recaudación que está habiendo del aumentado impuesto PAÍS a las importaciones y con un aumento del consumo. Eso sí, le pidió a la multitud dos favores. “Les voy a pedir que cuidemos la economía. Si tienen que ahorrar, compren un autito o un bien producido en la Argentina, no me vayan a comprar dólares”, fue uno. El otro tuvo que ver con la campaña: “En los próximos 45 dias se juega el fututo de la Argentina, si somos país que defiende la educación, el trabajo, el soberano, la moneda, o si pierden sus derechos, sus posibilidad de educar a sus hijos en universidades públicas, el desarrollo industrial. Les pido de todo corazón. Depende de ustedes, o volvemos al 2015 o caminamos para adelante, a un país en el que vale la pena vivir. Gracias por venir a festejar en esta plaza de tantas alegrías”, celebró Massa antes de cantar la Marcha Peronista y el Himno Nacional.

