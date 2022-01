Los gobernadores de Juntos rechazan ir a la reunión con el Presidente y Guzmán por las negociaciones con el FMI

Los gobernadores de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales (UCR-Jujuy), Gustavo Valdés (UCR-Corrientes) y Rodolfo Suárez (UCR-Mendoza), y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (PRO), rechazan formar parte de la reunión que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, convocaron para este miércoles con la intención de dar detalles ante los jefes distritales acerca de la marcha de las negociaciones que desde hace meses el Gobierno mantiene con los representantes del FMI para establecer una renegociación para el pago de la deuda que la Argentina mantiene con el organismo de crédito internacional.

Guzmán se reunirá el miércoles con los gobernadores por las negociaciones con el FMI

De acuerdo a lo que publica Infobae, los referentes provinciales mantuvieron conversaciones en las últimas horas con la Mesa Nacional del partido opositor y estarían de acuerdo en pedir al Gobierno nacional que, en su lugar, Gobierno invite a los jefes parlamentarios de sus bancadas en el Congreso al considerar que no quieren “formar parte sólo de una foto que beneficiará a la Casa Rosada”. En un primer momento se especuló con que se podría sumar a los "rebeldes" el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Pero esta versión fue desmentida desde la gobernación cordobesa: el gobernador no viajaría pero enviará a su segundo, aseguraron a elDiarioAR en un primer momento. Luego se conoció una carta enviada por Schiaretti a Guzmán que confirma la asistencia de Córdoba. En el texto se lee: "le informo que lamentablemente no podré estar presente por compromisos adquiridos con anterioridad; por tal motivo, he designado al Sr. Presidente Provisorio del Poder Legislativo a cargo de la Vicegobernación de la Provincia, Dr. Oscar González para que participe".

Resta saber si en las próximas horas, los referentes de Juntos hacen oficial su determinación mediante un comunicado.

Según lo informado días atrás por la administración de Fernández, la propuesta es mantener una reunión con los gobernadores de todo el país en la que el ministro Guzmán actualizará los detalles sobre las negociaciones que se llevan adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en pos de lograr un entendimiento respecto al préstamo de alrededor de US$ 44.000 millones contraído por el gobierno de Mauricio Macri.

"Va a ser una instancia novedosa muy importante. Vamos a dar detalles de lo que es una negociación política compleja, como es cualquier negociación geopolítica en la cual se involucran todos los Estados-nación del mundo", dijo a Télam el ministro Guzmán en referencia al encuentro que mantendrá con los mandatarios provinciales.

El titular del Palacio de Hacienda señaló que, en la reunión, dará "detalles de lo que está ocurriendo en estas negociaciones, en ese proceso de comprensión de la comunidad internacional del funcionamiento de la economía argentina".

También dará cuenta sobre lo que "implica ese proceso de comprensión (por parte de la comunidad internacional) y las faltas de comprensiones en cuanto a las posibilidades de llegar a un acuerdo y en qué tiempos”.

Guzmán indicó que informará a los gobernadores "la posición de la Argentina" en las negociaciones. "Qué es lo que le estamos planteando al FMI en cuanto a nuestros esquemas de políticas económicas, qué planteamos desde lo fiscal, qué planteamos desde la política monetaria, de la política cambiaria, qué planteamos desde las medidas orientadas a generar mayor productividad en los sectores capaces de generar divisas y qué planteamos para el desarrollo del mercado de capitales, de forma de tener mayor capacidad de ahorro en activos denominados en nuestra moneda y, por lo tanto, más capacidad de financiamiento de las inversiones que se necesitan para crecer", enumeró.

"Vamos a estar involucrando a todos los gobernadores y gobernadoras del país. Es muy importante su presencia porque esta situación afecta a todas las provincias y va a haber una oportunidad para que los gobernadores también den su punto de vista, que comenten sobre lo que escuchan y que hagan preguntas", indicó Guzmán.

En ese sentido, el ministro remarcó que "va a ser una discusión que va a tener una apertura importante y va a generar un debate que consideramos que es necesario en nuestra república federal".

Días atrás, el presidente había dado a conocer que le pidió a “Martín (Guzmán) que haga una presentación a todos los gobernadores explicándoles claramente cuál es la situación del debate que tenemos con la deuda externa, cuáles son los planteos de la Argentina, cuáles son los problemas que estamos encontrando, porque me parece que el tema de la deuda externa y con el FMI fundamentalmente, no es un problema (sólo) del gobierno, sino de toda la Argentina", dijo el jefe del Estado durante la firma del nuevo Consenso Fiscal 2022 en Casa de Gobierno.

En ese sentido, el jefe de Estado sostuvo: "Es un tema que obviamente una vez que lo resolvamos terminará en el Congreso, para que el Congreso lo apruebe o no, pero a mí me importa mucho que los gobernadores estén al tanto de cómo la Argentina está negociando, qué es lo que está planteando y cuáles son los escollos que estamos encontrando".

En base a lo anticipado por el Presidente, el encuentro entre Guzmán y las autoridades provinciales está previsto para las 17 del miércoles.

Este texto fue modificado entre las 16.30 y las 16.49 del 3 de enero de 2021 para actualizar la información sobre Córdoba.