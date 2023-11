El Gobierno descarta una entrega anticipada del poder

Los primeros contactos entre funcionarios del Gobierno nacional y representantes del presidente electo comenzaron este lunes, apenas horas después de conocerse el resultado electoral que llevó al triunfo a Javier Milei. El primer punto que intentan acordar es cuándo se realizará la reunión entre el presidente Alberto Fernández y su sucesor, la cual podría ocurrir entre hoy y mañana. Lo que sí quedó descartado de plano es una entrega del poder anticipada al 10 de diciembre, fecha prevista para para el traspaso de mando.

La aclaración fue hecha a elDiarioAR por altas fuentes del Gobierno que rechazaron cualquier posibilidad de que Fernández anticipe la entrega del poder.

Ayer por la noche el presidente saliente y su sucesor se comunicaron por teléfono y acordaron seguir en contacto para mantener, en las próximas horas, un encuentro mano a mano. La comunicación entre el presidente y el mandatario electo se produjo en estas horas, en momentos en que se discute cómo y quienes harán la transición de 19 días hasta el 10 de diciembre.

Hoy estuvieron en contacto el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y la hermana del presidente electo, Karina Milei.

Poco después de que Sergio Massa admitiera la derrota, el Presidente publicó en su cuenta de X: “Confío en que mañana mismo podamos empezar a trabajar con Javier Milei para garantizar una transición ordenada”

A nivel general, el traspaso de la gestión estará a cargo del presidente Fernández, el ministro Agustín Rossi y el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos. En el capítulo económico, Sergio Massa se mantendrá al margen y analiza la posibilidad de tomarse licencia como ministro de Economía, aunque por el momento fuentes del Gobierno lo desmienten. Delegará las negociaciones con La Libertad Avanza (LLA) en el titular del Banco Central, Miguel Pesce, y en el funcionario de Economía, Raúl Rigo.

El secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, aclaró hoy en la red X que no renunciará a su cargo antes de lo previsto. “Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo 2 aclaraciones: 1) no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica, 2) no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre”.

Entre tanto, Milei avanza con el armado de lo que será su nuevo gabinete. Esta mañana anunció que el abogado Mariano Cúneo Libarona será ministro de Justicia, y Carolina Píparo, ex candidata gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza, será la nueva titular de la ANSES.