Manuel Adorni anuncia restricciones al ingreso de ciudadanos venezolanos vinculados a Nicolás Maduro

Mediante un posteo difundido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno de Javier Milei anunció nuevas restricciones migratorias que afectarían a ciudadanos venezolanos vinculados al “régimen” de Nicolás Maduro. La medida fue comunicada en el marco de lo que el funcionario describió como la “captura del dictador”.

Según detalló Manuel Adorni a través de sus redes sociales, la Dirección Nacional de Migraciones, en coordinación con otros organismos del Estado Nacional, resolvió limitar el ingreso al país de funcionarios, miembros de las fuerzas armadas y empresarios presuntamente relacionados con el gobierno venezolano. Entre los alcanzados por la disposición también se incluiría a personas sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos.

“El objetivo es impedir que los cómplices de Maduro intenten buscar refugio en nuestro país”, señaló el jefe de Gabinete, quien sostuvo que la Argentina adopta así una postura firme frente a quienes habrían participado o colaborado con el gobierno venezolano.

Desde el Ejecutivo indicaron que las restricciones forman parte de una política migratoria orientada a reforzar los controles de ingreso y a coordinar acciones con socios internacionales. No obstante, hasta el momento no se difundieron detalles operativos sobre cómo se implementarán los controles ni si las medidas tendrán carácter permanente.

El mensaje de Milei

El presidente Javier Milei celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura de Nicolás Maduro en Venezuela tras una intervención militar en el país sudamericano.

“La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, manifestó Milei en su cuenta de la red social X (antes Twitter) juntos a un video del discurso que ofreció durante la última Cumbre del Mercosur.

El jefe de Estado había afirmado en ese momento que el régimen de Maduro es una “narcodictadura” y reiteró su apoyo a Trump.

“La Argentina apoya la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”, sostuvo.