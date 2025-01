El Gobierno minimiza la marcha del 1F y avanza con su agenda antigénero

En la Casa Rosada no están alarmados. O al menos, no lo expresan. “No nos preocupa la marcha del sábado”, deslizaron en diálogo con elDiarioAR desde el oficialismo acerca de la movilización del orgullo LGBTQI+ “antifascista y antirracista” que tendrá lugar el sábado del Congreso a Plaza de Mayo, con la presencia confirmada de la CGT y otros sectores. Las palabras de Javier Milei en el Foro de Davos, en las que vinculó la homosexualidad con la pedofilia y cuestionó a las personas trans, despertaron críticas en amplios sectores. Sin embargo, por más que en público pareció recular, por lo bajo el Gobierno está lejos de ensayar una autocrítica.

“No fue un error el discurso de Davos”, afirmaron, convencidos de que la hoja de ruta está clara. La acusación de homofobia contra Milei es, según las mismas fuentes, una maniobra opositora para desprestigiarlo. “El ABC es tergiversar lo que él dijo, indignarse y atacar”, respondieron, descartando cualquier lectura que apunte a una discriminación real. En ese sentido, no perdieron oportunidad para contraatacar lanzando munición gruesa contra la oposición: “Los que tienen que dar explicaciones son los que encubrieron a [el intendente de La Matanza, Fernando] Espinoza. A nosotros no nos van a correr con dónde están los golpeadores”. Espinoza es un referente del peronismo que está procesado por abuso sexual y no forma parte de ninguna minoría sexual: es un varón heterosexual.

Sobre la manifestación en sí, en Balcarce 50 tampoco se guardaron nada. “Si salen a romper vidrieras, a pintar paredes, obviamente va a intervenir las fuerzas de seguridad”, deslizaron, insinuando una posible represión en caso de “desbordes”. ¿Y sobre la figura del femicidio en el Código Penal, que el oficialismo blanqueó que intentará eliminar? “No creemos que sea necesaria, porque el agravante por el vínculo ya existe”, apuntaron a elDiarioAR.

Así y todo, este martes, durante su primera conferencia de prensa del año, el vocero presidencial Manuel Adorni buscó bajarle el tono a las críticas del Presidente al feminismo y sus polémicos dichos sobre los homosexuales. “El Presidente no cuestionó el feminismo como la defensa de la mujer, de lo que se está en contra es que detrás del feminismo haya un negocio para unos pocos y que no se defienda finalmente a la mujer”, sostuvo, haciendo malabares con las palabras.

Tras la masiva asamblea del colectivo feminista que tuvo lugar el pasado sábado en Parque Lezama, en la que se resolvió movilizar el sábado a las 16 desde Congreso a Plaza de Mayo, Adorni aclaró que “quien crea que puede aportar a sus libertades está muy bien que haga una marcha, pero guarda cuando se le obliga a pagar a otro porque ahí entramos en un conflicto de intereses y hay que respetar a todas las partes”.

En la misma línea, Adorni subrayó que Milei “defiende a rajatabla la elección de cada uno de los seres humanos, y quien no esté de acuerdo con respetar la elección de cada uno, en cualquiera de sus formas, sin cercenar un derecho de otro, se tiene que ir del Gobierno porque respetamos la libertad a rajatabla”.

“Pueden estar cargadas de buenas intenciones porque, de hecho, cualquier defensa de un derecho es totalmente genuino. Lo que no vamos a permitir es que detrás de la defensa de una causa genuina como bien puede ser un colectivo femenino, un colectivo LGBT, haya un negocio”, puntualizó.

En paralelo, desde su cuenta de Instagram, Milei publicó una imagen que denominó “El diccionario zurdo”, en la que denunció que se hizo una doble interpretación de sus palabras en Davos. “Estamos en contra de los privilegios de las políticas de género”, rezaba la columna que enumeraba los dichos del Presidente, y en la interpretación “para zurdos” podía leerse “Milei persigue al colectivo LGBT”.

Agenda “anti-woke”

La semana pasada, la Casa Rosada pateó el tablero al anunciar que impulsará una ley que llevaría el nombre de “De igualdad ante la ley”, que será enviado al Congreso durante las sesiones ordinarias que comienzan en marzo. El proyecto, que sería anunciado por Milei en su discurso de apertura de sesiones ordinarias de marzo, tiene como eje central la derogación de normativas que, según el oficialismo, “atentan contra la igualdad jurídica entre las personas”.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó cambios en materia penal al sostener que “se acabó la joda del género”, luego de haber anunciado que eliminaría el femicidio como figura contemplada en el Código Penal. Además, el Gobierno también propone eliminar la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género para funcionarios públicos, además de barrer con los cupos laborales y legislativos del Estado, como el Travesti Trans, sancionado en 2021, o la Ley de Paridad de Género, que garantiza representación equitativa entre hombres y mujeres en cargos electivos. En ese paquete también estarían incluidos los cupos para discapacitados.

Pero hay más: el texto buscaría terminar con el otorgamiento del DNI no binario, iniciativa que, según había trascendido en noviembre, Milei pretendía concretar vía decreto. El argumento libertario es que “la Justicia debe juzgar a todos por igual, sin distinciones basadas en características personales o identitarias”. Los únicos derechos que por el momento se salvan de la avanzada “anti-woke” de Milei son la Ley de Matrimonio Igualitario, vigente desde 2010, y la ley de Aborto Legal, aprobada por el Congreso en 2020.

El debate se anticipa tenso. En Casa Rosada subestiman el ruido que podría generar una iniciativa tan radical, tanto en la opinión pública como en las negociaciones que por estas horas mantiene el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con los bloques opositores en el Congreso de cara a las sesiones extraordinarias.

En el marco de una dicusión legislativa donde La Libertad Avanza no cuenta con los votos necesarios para eliminar las PASO ni para aprobar los pliegos de sus dos candidatos a jueces de la Corte Suprema, la estrategia del oficialismo es clara y lleva el sello inconfundible del asesor presidencial Santiago Caputo: lanzar un globo de ensayo para tantear la reacción social en pleno verano. La marcha del sábado, en Plaza de Mayo, será el primer termómetro.

