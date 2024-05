El Gobierno reúne al Gabinete, Milei dice “yo no paro” y Bullrich promete cuidar a los que vayan a trabajar

En medio del segundo paro nacional impulsado por los sindicatos de la CGT, el Gobierno llevará adelante una jornada de trabajo normal y anunció que reunirá al Gabinete Nacional para delinear su estrategia frente a las conversaciones por la Ley Bases y evaluación de las tensiones sociales.

La administración de Javier Milei minimizó hasta ahora el impacto de la protesta, desestimando su relevancia y calificando a los sindicalistas como representantes del “fundamentalismo del pasado”.

La jornada comenzó hoy temprano con la reunión de gabinete de ministros a las 8:30 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y se espera la presencia del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Por su parte, a las 11:00, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ofrece su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada. “Estamos comprometidos con el desarrollo de Argentina y no permitiremos que un grupo minoritario impida el crecimiento de nuestro país”, declaró Adorni en las últimas horas.

Por la tarde, las actividades continuarán con el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, quien a las 14:00 participará en la reunión semanal de voceros en Casa Rosada, coordinando estrategias de comunicación y mensajes con los responsables de prensa de los distintos ministerios.

En paralelo, el Ministerio de Defensa también mantendrá una agenda activa. A las 14:00, el ministro Luis Petri estará presente en la Base Aérea de El Palomar para despedir al avión Hércules que partió con ayuda destinada a las poblaciones afectadas por las inundaciones en el sur de Brasil. Luego, a las 16:00, Petri participará en el aniversario del Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte”, en Campo de Mayo.

La jornada de ayer cerró con el presidente Milei publicando un mensaje contundente en su cuenta de Instagram: “Yo no paro”.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el mismo sentido que el Presidente, pidió en redes sociales no parar: “HOY NO PAREMOS. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad NO PARAN porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. POR ESO, HOY NO PAREMOS”, sentenció la funcionaria.

Caputo, solidario

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su “solidaridad para con todos los trabajadores que no pueden hoy ir a su trabajo y cobrarán menos a fin de mes, producto de este paro”.

Según el funcionario, “el sindicalismo está cada vez más alejado de la realidad. La gente ya abrió los ojos y tiene claro que de este desastre solo se sale con esfuerzo y sacrificio, no mal gastando la plata de los contribuyentes o imprimiendo pesos para que cada vez valgan menos”, dijo Caputo en redes sociales.

El paro, convocado por segunda vez en menos de un mes, busca presionar al Gobierno para que revierta sus políticas de flexibilización laboral, desregulación de precios y reducción del gasto público. Los líderes sindicales acusan al Gobierno de implementar un programa económico que afecta los derechos de los trabajadores y perjudica a las clases medias y bajas.

Espert, sin filtro contra la CGT: “Sindigarcas, hijos de puta”

El diputado libertario José Luis Espert eligió el insulto para dar su postura frente al paro que convocó la CGT y que rige este jueves en todo el país: “Sindigarcas que paran el país contra un gobierno que baja la inflación que destruye los salarios reales y propone leyes laborales para terminar con el trabajo precarizado de salarios miserables. Hijos de puta es poco”, posteó, lejos de toda sutileza.

Con información de agencias.

IG