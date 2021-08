Golpeado por el escándalo, Fernández encabezó un acto en Misiones y anunció un plan para el turismo

Golpeado por el impacto que supuso el escándalo por las imágenes de una reunión social en la residencia de Olivos en plena pandemia, el presidente Alberto Fernández encabezó este sábado un acto en Misiones en el que lanzó oficialmente la segunda edición del programa Previaje de promoción del turismo.

"Estoy muy contento de este plan que estamos lanzando", dijo en la presentación celebrada en el Parque Nacional Iguazú, junto al ministro de Turismo, Matías Lammens, y el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. En el acto también estuvo presente su mujer, Fabiola Yáñez, a quien el Presidente mencionó en su mensaje. Las fotos que sacudieron el escenario político fueron tomadas en el cumpleaños de la Primera Dama, el 14 de julio de 2020.

"Me acuerdo que cuando el secretario de turismo me lo planteó dudé, porque todos teníamos mucho miedo de empezar a abrir lo que yo creo que fue una de las actividades más dañadas por la pandemia, una de dos, la gastronomía y el turismo", apuntó Fernández, que destacó la vuelta del programa Previaje, del que dijo que fue "muy exitoso en el verano pasado".

El mandatario, que no hizo esta vez referencia a lo ocurrido en Olivos el año pasado, llamó a "encender la máquina de volver a confiar en el turismo después de un tiempo que nos privó de muchas cosas", en el marco de la pandemia de coronavirus, y destacó que con los destinos argentinos el país "tiene tanto para ofertar".

"Estoy para ayudarlos, para volver a poner de pie el turismo en Argentina", señaló. "Sé que la han pasado mal y que les cuesta levantarse", apuntó, después de afirmar que "el tiempo más ingrato de la pandemia ha terminado" a partir del plan de vacunación contra el coronavirus que lleva adelante el Gobierno Nacional. "Trajimos vacunas de excelencia y seguimos avanzando", dijo el mandatario.

El escándalo

Alberto Fernández había hecho el viernes su primera aparición pública tras el escándalo de las fotos. En medio de un acto de campaña en Olavarría, lamentó la reunión de celebración del cumpleaños de su esposa, Fabiola Yáñez, que tuvo lugar el 14 de julio de 2020 en plena vigencia de las restricciones por la pandemia de coronavirus, y relató que el encuentro del que participaron doce personas "no debería haber ocurrido, debería haber tenido más cuidados, que claramente no los tuve".

"El 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó una reunión con un brindis, que no debería haber ocurrido. Y lo lamento, claramente que lo lamento", sostuvo. "Mirando en retrospectiva debería haber tenido más cuidados, que evidentemente no tuve. Y todos lo sabemos porque lo contamos nosotros y no ocultamos nada", apuntó. El comentario fue interpretado como un esfuerzo del Presidente por eludir la responsabilidad del encuentro social en Olivos. Desde el Gobierno, sin embargo, se dijo que el mensaje fue "malinterpretado" y que el Presidente no buscó responsabilizar a su pareja.

Alberto Fernández fue retratado junto a Yáñez y una decena de personas alrededor de una mesa, en el contexto de una celebración de cumpleaños, en evidente violación a los protocolos que el propio Ejecutivo había establecido para ese periodo, en respuesta a la pandemia de coronavirus.

El fiscal Ramiro González a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 solicitó este viernes que la Casa Militar identifique a las personas que entraron a la residencia presidencial el 14 de julio de 2020, y que informe si tenían permiso para circular y quién autorizó sus ingresos. También incorporó al expediente la foto de la celebración.

El escándalo generó un clima interno incendiario dentro del FdT, con malestar en su propio staff por la dimensión del "descuido", y atormentados por la intriga sobre si la crisis se agotó en esa imagen. Según confiaron fuentes del entorno presidencial a elDiarioAR, Fernández no adhiere a la tesis de que frente al escándalo del cumpleaños debería replegarse y reducir su exposición pública.

En tanto, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó el viernes un pedido de juicio político contra el Presidente. El proyecto de resolución, en el cual se acusa al jefe de Estado de "mal desempeño y eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones" lleva las firmas de los diputados Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Luis Petri, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro, David Schelerth, Pablo Torello, Fernando Iglesias, Francisco Sanchez, Adriana Caceres, José Luis Patiño y Héctor Stefani.

Además, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio manifestó su "condena" a la "violación" del presidente de la cuarentena estricta del año pasado. "La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio expresa su absoluto repudio al incumplimiento por parte del Sr. Presidente de la Nación, Alberto Fernández, de la cuarentena obligatoria dictaminada por él mismo y exige que en forma urgente se le brinden a toda la sociedad argentina las explicaciones que justifiquen esta conducta", resaltó en un comunicado.

Previaje 2

El programa Previaje, cuya segunda edición fue lanzada hoy, prevé la devolución de créditos por el 50% del gasto en la compra anticipada de servicios turísticos nacionales. El objetivo es fomentar el consumo y la demanda internos y dinamizar la cadena turística en todo el país.

Los créditos, que podrán utilizarse desde noviembre de este año hasta diciembre de 2022, incluirán la devolución por la mitad de los gastos realizados en agencias de viaje, alojamientos, transporte, y otros servicios turísticos como centros de ski, bodegas y espectáculos artísticos, además del alquiler de vehículos. En tanto, el período para hacer las compras anticipadas se inicia este mes y se extenderá hasta diciembre de 2021.

Como parte del programa, los créditos otorgados tendrán un mínimo de $5.000 (en alquiler de automóviles, visitas a museos, balnearios y espectáculos artísticos) y un máximo de $100.000 (en alojamiento, transporte aéreo y terrestre y agencias de viaje) por persona mayor de 18 años.

Para poder acceder al beneficio se debe registrar en el sitio www.previaje.gob.ar con el usuario de Mi Argentina, cargar los datos del viaje y adjuntar los comprobantes correspondientes. Una vez validados los datos, se recibe el crédito en una tarjeta precargada a través de BNA+.

En su primera edición 2020-2021, la iniciativa inyectó $15.000 millones en el sector, beneficiando a 600.000 turistas e incluyendo la prestación de más de 13.000 centros turísticos y 100.000 comercios.

Una temporada que podría ser "récord"

El ministro de Turismo, Matías Lammens, dijo el viernes a elDiarioAR que anticipan una temporada de verano que podría ser "récord" por una combinación de elementos. Se contempla que el avance en los esquemas de vacunación permitirá el retorno de cierta normalidad en la actividad, empujada por el relanzamiento del programa PreViaje —con el que auguran un "shock de consumo"— y la apertura al turismo extranjero, que se planea para el último trimestre del año.

Según las estimaciones oficiales, el costo final para el Estado será de $5.000 millones en una primera etapa, que podrían extenderse a $5.000 millones más. Incluso se evalúa la posibilidad de instalar el programa PreViaje como una "política permanente", a pedido de los prestadores. Según explicó Lammens, el cálculo matriz/producto "da muy bien": lo que invierte el Estado tracciona desembolsos privados y luego se recaudan impuestos por el total del dinero puesto en circulación.

La iniciativa también funciona como un estímulo al turismo nacional y es un esfuerzo por equilibrar una balanza históricamente deficitaria. Según recordó el ministro, en 17 de los últimos 20 años hubo más gente que salió del país de la que entró, lo que implicó una pérdida sistemática de dólares. "Esta es una oportunidad extraordinaria para cambiar eso, sobre todo por el tipo de cambio", apuntó.

Según confirmó en una reunión privada con periodistas, Lammens se reunió con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para comenzar a diagramar la apertura al turismo extranjero, que se espera que se concrete a partir de octubre. En principio se habilitarían ingresos desde países "con buena situación sanitaria" y se exigiría carnet de vacunación con las dos dosis aplicadas, aunque todavía resta confirmar ese punto.

Para los países vecinos habría un incentivo adicional, similar al PreViaje, con foco en Uruguay, Chile y Brasil. A aquellos turistas que compren un vuelo en Aerolíneas Argentinas se les devolvería parte del gasto del pasaje, siempre que demuestren que pasarán determinada cantidad de noches en el país.

