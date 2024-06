Cruce entre Grabois y Villarruel por la comida retenida y sin repartir

El dirigente social Juan Grabois criticó duramente al Gobierno por no repartir los alimentos almacenados desde la administración pasada y la vicepresidenta Victoria Villarruel lo acusó de lucrar con los pobres y aprovecharse de los católicos.

Grabois, exprecandidato a presidente por Unión por la Patria, posteó un largo mensaje en el que, entre otras cosas, asocia al presidente Javier Milei con Lucifer y afirma que está ofendiendo a Jesús como en su momento ofendió al Papa Francisco.

Villarruel le respondió: “Vos ofendés a Dios cuando tomás Su Santo Nombre en vano. Vos ofendés cuando usás a los pobres para lucrar con ellos y hacer política. Vos ofendés cuando a personas rectas las acusás de conspirar contra el Presidente sabiendo que mentís arteramente. Dejá de usarnos a los católicos y a nuestra Fe para polemizar y existir políticamente. Tené dignidad Grabois”, cerró.

Vos ofendés a Dios cuando tomás Su Santo Nombre en vano. Vos ofendés cuando usás a los pobres para lucrar con ellos y hacer política. Vos ofendés cuando a personas rectas las acusás de conspirar contra el Presidente sabiendo que mentís arteramente. Dejá de usarnos a los católicos… https://t.co/r3y9KjHcXV — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 3, 2024

El cruce se produce en medio del revuelo generado en torno a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuestionada por la gestión de la distribución a los comedores sociales de alimentos almacenados en Villa Martelli y Tafí Viejo. Varios integrantes del Gobierno salieron en su defensa y hasta el mismo Milei publicó una foto con ella y un mensaje de apoyo.

“Los ataques a Pettovello revelan el modo miserable en que opera la política. Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de quioscos de corrupción. Cuando viene un honesto/a a terminar con la corrupción y así que la ayuda llegue sin intermediarios, los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el quiosco/curro. AMORALES, HIPÓCRITAS, CHORROS Y MENTIROSOS”, escribió el mandatario.

Grabois, que había denunciado la existencia de las toneladas de alimentos sin repartir, contestó con un largo texto en el que acusó a Milei de defender “lo indefendible”. “Te creés dueño de la verdad que es peor que mentir: es el pecado de la soberbia, el pecado de Lucifer. Estás totalmente desconectado de la realidad, perdido en la vanidad y el narcisismo, disfrutando de robarle una foto a cualquier ricachón que te cruzás”.

Añadió que el gran problema es “que no lleguen los alimentos a quien los necesita en una Argentina donde 24 millones de personas son pobres y 6 millones pasan hambre porque están bajo la línea de indigencia”.

Grabois recordó además que durante la campaña electoral Milei ofendió al Papa Francisco y agregó que ahora estaba ofendiendo “a Jesús que tiene hambre y no le diste de comer, que tiene frio y no lo abrigaste...”, parafraseando frases de la Biblia.

“Defensora de genocidas”

Grabois después le respondió el tuit a Villarruel con otro texto largo: “La acusación de 'usás a los pobres para lucrar con ellos y hacer política' no es precisamente una corrección fraterna, es el latiguillo difamatorio que históricamente han usado los sectores antipopulares, en particular los genocidas a los que usted defiende, que han llegado a matar con este argumento y no pocas veces en nombre de Dios. Espero que usted me pida perdón con la misma humildad por realizar una afirmación sin pruebas ni certezas, aclarando que se trata de su opinión política”, sostuvo el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

En una respuesta en formato de decálogo, Grabois sostuvo que “desde el punto de vista legal”, si Villaruel “tuviera alguna prueba sobre un enriquecimiento ilícito (lucro) o algún otro delito, es su deber como funcionaria pública denunciar ante el Poder Judicial” y que “si no la tiene, por su elevada posición institucional (vicepresidenta) y su ascendente sobre personal militar retirado, debería abstenerse de semejantes pronunciamientos que ponen en riesgo a un ciudadano”.

“No voy a dejar de cumplir con mi deber en el marco de la nueva evangelización y el espíritu misionero al que nos llama la Santa Iglesia y el Santo Padre porque a una persona poderosa no le guste. Esperando la guía del Espíritu Santo, seguiré haciendo junto a nuestras comunidades lo que pueda por mis convicciones y sentido del deber, consciente de la fragilidad humana y la inevitabilidad del error, pero también seguro de que nos mueve el amor”, dijo Grabois y le recomendó a Villarruel la “lectura de la doctrina social de la Iglesia que se expresa con claridad en la exhortación apostólica y las encíclicas del reinante Pontífice”.

CRM/JJD