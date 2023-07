Guillermo Snopek: “Gerardo Morales es un maestro del engaño”

-La situación en la provincia de Jujuy es muy difícil, muy problemática y violenta, vemos las imágenes desde Buenos Aires. Vos, que sos alguien que conoce y que tiene actividad política en la provincia, que está enfrentado al gobernador radical, Gerardo Morales, ¿cómo describirías la situación que se vive ahora en Jujuy? ¿Qué tiene de diferente este momento a los años anteriores de Morales? Está terminando un ciclo muy largo de gobierno y, sin embargo, ahora parecería que la situación es más difícil que nunca. ¿Qué tiene de particular este momento?

-Es muy doloroso lo que está viviendo la Provincia. ¿Qué tiene de particular este momento? Que ha trascendido las fronteras de Jujuy, donde primero Morales buscó un escenario para posicionarse políticamente como candidato a vicepresidente de la Nación, y esa escenografía que montó se le fue de las manos. Hay un doble discurso, donde, por un lado, somos dialoguistas y hay que charlar acá en Buenos Aires, y en la provincia hay palos y se violan los principios democráticos y la Constitución. Las imágenes hoy son más que elocuentes, pese a que hace menos de 30 días hubo un proceso electoral y eso deja a las claras que la sociedad está más que dividida. Él profundizó esa división.

-Morales sancionó una reforma de la Constitución, dice haber tenido el apoyo de la sociedad y del peronismo de Jujuy, que hasta el viernes pasado estaba conducido por un personaje que en Buenos Aires no es conocido, pero en Jujuy es un actor muy importante de la política local: Rubén Rivarola, un empresario, concesionario, dueño de medios de comunicación y de empresas con intereses en sectores importantes. ¿Por qué vos te opusiste a esa reforma que sin embargo contó con el apoyo de la mayor parte del peronismo de Jujuy?

-No me remonto a ahora para analizar estos hechos. Yo planteé por escrito en el 2020 la situación que se vivía en Jujuy. En el 2020, narré lo que sucedió desde el 10 de diciembre del 2015 en la provincia: ampliación del Superior Tribunal de Justicia, brazo ejecutor del gobernador Morales, donde a través de causas judiciales fue disciplinando la política jujeña, legisladores, intendentes, y encarcelando un gobernador, como marcando al que se le oponía a él. Su destino es Gorriti, le llamamos nosotros, que es como sería Batán o la cárcel de Devoto. “El destino es Gorriti para quien piense distinto”, algo que estaba planteado como una teoría y el tiempo ha ido consolidando y dándole la razón. Puso un superior Tribunal de Justicia con diputados de la Unión Cívica Radical y ese colorario se plasmó en silencio en el manejo de la política jujeña. Primero, intervino con la Fuerza Pública en el año 2016, toma el Partido Justicialista y pone a su vicegobernador al frente. Después, las circunstancias llevan a que quien conducía los destinos del Partido Justicialista de Jujuy empezara a confundirse y no a marcarse, como estaba marcado con su vicegobernador. Esto, que no trascendía la frontera de Jujuy, fue más allá con la reforma de la Constitución, que intentó gestarse a fines del año pasado en medio de la algarabía del Mundial, y no llegó a su colorario porque el 30% de la población sólo lo acompañaba y el 70% estaba en contra. Esta reforma que se votó hoy es el colorario de lo que él quería hacer en Jujuy, que es perpetuarse en el poder. Fue una reforma ilegítima, donde él tuvo el doble carácter de convencional, constituyente y gobernador prohíbido por la Constitución. Si bien dentro del andamiaje jurídico tratan de darle un velo de legitimidad, la realidad hoy lo contrasta. Si vos hacés una reforma constitucional, es en el debate con la sociedad y para figurar y darle los principios a una comunidad con los cuales se va a regir. Pero si la hace solo él con el vallado, de espaldas a la gente, tiene estas consecuencias.

-El viernes, nos enteramos que Alberto Fernández decidió la intervención del Partido Justicialista en la provincia de Jujuy, casi sobre el final de su mandato y sobre el final del mandato de Gerardo Morales. ¿Por qué no se hizo antes esto? ¿Por qué desde el Gobierno nacional no se intervino si estaban al tanto de cómo el PJ era prácticamente un aliado incondicional del gobernador Morales?

-Es tarde, pero es importante que se haga, porque hoy la realidad que está viviendo la provincia de Jujuy es muy dura. Hay gente que ha perdido un ojo, o sea, cosas irremediables, gente privada de su libertad. Hay varios hechos del 2015 a la fecha que se han suscitado, pero esto es lo más fresco. Se detuvo a un abogado por explicar a su saber y entender lo que es la Constitución Nacional. Hubo detenciones de quienes se expresaron en contra de la reforma. Esta decisión del Presidente es importantísima en virtud de que pone nada más ni nada menos que al Ministro de Seguridad, que es la seguridad que necesitan los jujeños, para que se interiorice sobre la realidad que hay en la provincia. Y creo que eso es importante y se ha dado un paso, si bien tardío pero trascendental, para que los jujeños no nos sintamos desamparados.

-¿Cuál era el argumento que te daban para no intervenir antes?

-No había. Estaba todo presentado, porque muchas veces se podría haber sindicado una imparcialidad mía en pedirle, pero creo que si hoy toman esta decisión es porque fueron muchos los actores que la pedían. Me duele que Gabriel Romarovsky, un actor de la política jujeña, se haya muerto esperando la intervención del Partido Justicialista; a él se la debemos, que le costó la vida. Esperemos que hoy esto sirva como puntapié para que Jujuy esté en la órbita y trascienda esas fronteras con una óptica objetiva.

-¿Qué esperaba el Gobierno nacional de Morales? Más allá de la relación institucional, que obviamente hay que tener con todos los gobernadores, pero pareciera que hubo durante mucho tiempo una especie de connivencia, de acuerdo, o de espera entre ambas autoridades. ¿Morales le prometía algo al Gobierno nacional que no cumplió?

-A diferencia de la institucionalidad que tenía desde el Gobierno, él perseguía a los intendentes, no respetaba la división de poderes y no respetaba la democracia en la provincia.

-No es sólo el caso de Milagro Sala, que es obviamente el caso que más y primero trascendió, sino contra los opositores en general.

Contra quien piense distinto. El radicalismo tiene al hombre más fuerte, que es el intendente Raúl Jorge, que tenía aspiraciones de ser gobernador de la provincia, conocidas por toda la Unión Cívica Radical, pero no pudo ser porque le dijeron que si era candidato a gobernador iría preso, que está involucrado en una megacausa en la cual Morales tiene de rehenes tanto a opositores como a propios.

-La reforma de la Constitución despertó muchos rechazos, pero fue aprobada; Morales tuvo los votos que necesitaba y el apoyo del Partido Justicialista de Jujuy, pero también tuvo mucho rechazo de las comunidades originarias. Eso desencadenó una represión muy fuerte en el cruce de Purmamarca. Después vimos las imágenes en la Legislatura. ¿No esperaba esa respuesta de las comunidades originarias que salieron a reclamar, que salieron a oponerse?

-Este es un colorario, es la finalización de un proceso, un proceso que empezó años atrás con Purmamarca. Purmamarca era un ejido municipal más grande que él quebró. Dividió el municipio de Purmamarca en tres para debilitar a las comunidades y poder avanzar en algunos proyectos sin consenso de las comunidades. Ese fue el primer paso y agravio a las comunidades por parte del gobernador Morales, y ya con la nueva Constitución dispuso palos para acallar esas voces. El pueblo jujeño es muy tranquilo, muy sumiso, pero cuando lo acorralás es un pueblo duro, que se defiende, un pueblo que vive en soledad, en las alturas, con el frío, con el calor, desde la producción de la tierra. Si vos le sacás la tierra, que es preexistente a la Constitución del Estado, con palos, alguna reacción vas a tener. Él pensaba con la nueva Constitución atropellar y es lo que quiere hacer; atropellar a todos. Él no se esperaba esa respuesta de las comunidades. No se esperaba esa reacción, porque antes de esto hay un reclamo, un reclamo docente genuino.

-Masivo en distintas ciudades de la provincia.

-Sí, fue la segunda manifestación más grande que tuvo el gobierno de Gerardo Morales después de la pandemia, la primera por varios casos de femicidios que hay en la provincia y una expresión muy grande del pueblo jujeño. El otro fue de los docentes con un fuerte respaldo de la comunidad educativa. Después vino el reclamo en Purmamarca de las comunidades, y todo eso finalizó en ese escenario que él monta para generar el caos en la legislatura y justificar su accionar. Caos que no hubo, manifestado por su propio vicegobernador, que dijo que no había daños, que los daños eran menores, unas computadoras, unos vidrios y que ya estaban subsanados, cuando el fiscal de Estado de la provincia de Jujuy dice que los daños que se habían hecho eran a la Legislatura por Mil millones de dólares, en una puesta en escena para justificar el uso excesivo de la fuerza. Sobre eso hay que poner la lupa y creo que hoy está en la lupa nacional.

-La reforma que lleva adelante Morales se da en el marco de la potencialidad que tiene la Provincia desde el punto de vista de un nuevo ciclo de negocios que tiene que ver con el litio. En el marco de la presencia en la provincia de empresas muy importantes; la fusión de dos grandes transnacionales: Livent y Allkem, que se fusionaron en una empresa que se llama New Co, cuya valuación está estimada en alrededor 10 mil seiscientos millones de dólares. ¿Cuál es el destino que se propone Morales para el litio? ¿Hay una discusión que se puede dar en la sociedad jujeña o esto ya lo cerró Morales con algunos actores de mucho poder?

-Lo cierra Morales a espaldas de la sociedad jujeña, en vez de contar qué es lo que pasa. Este reclamo de las comunidades es parte de este cierre, de estos acuerdos y estos atropellos hacia los jujeños. Jujuy fue Capital Nacional de la Minería; no es ajena la producción minera y tiene una de las minas más antiguas en la provincia que la mina “El Aguilar”. No es ajena, y lo del litio no viene ahora de Morales, sino desde el año 2010. Son procesos largos, y en estos procesos largos tenés una sola empresa que produce; otra que está en en periodo de prueba; y la tercera, que arremetió con las comunidades. ¿Por qué? Porque las empresas no cumplieron con las otras comunidades. Si sos vecino, vos sabés qué pasa en el vecindario. Nosotros preguntamos cuál es el impacto ambiental que tienen estas grandes empresas, y no sabemos.

-Informan en la Bolsa de Nueva York porque cotizan en Nueva York, pero no a las comunidades.

-No informan a las comunidades. Cuando vos empezás a esconder algo, es ahí cuando se empiezan a producir los problemas. ¿Cuál es el impacto, cómo lo mitigamos, cuáles son los problemas que puede haber a futuro? Porque hay una localidad en Jujuy que se llama Abrapampa, conocida como la capital nacional de la Puna, donde hubo un pasivo ambiental mucho tiempo que hasta el día de hoy tenemos y hay problemas en las comunidades, en el pueblo de Abrapampa, por resabios de plomo, por un mal cierre de un procedimiento minero. Entonces, hubo todo un proceso de remediación del pasivo ambiental, pero también un fuerte impacto en la comunidad más grande que tiene la puna jujeña, donde se da la producción minera. Eso hace que uno se alerte y pregunte qué va a pasar. Creo que hay que buscar el equilibrio y no sólo debe priorizarse la generación de empleo, sino también el futuro a largo plazo de las comunidades.

-El Gobierno nacional hoy se ve horrorizado por este final de Morales, pero al mismo tiempo lo acompañó durante gran parte de este tiempo. ¿Qué tipo de peronismo va a ir a elecciones en este año? Porque se está discutiendo y vos también fuiste noticia en las últimas horas, justamente porque hay distintas líneas del peronismo para ir a competir en Jujuy.

-El gobierno sufrió el engaño de Gerardo Morales. Cuando una persona hace un acto, por lo general lo repite. Morales era de la mesa de Mauricio Macri; Morales, Frigerio, Larreta y Mauricio Macri, eran las cuatro patas que tenía esa mesa hasta el 10 de diciembre del 2019; el 20 de marzo de 2020 ya con la pandemia, Morales engañó a un gobierno inocente, un gobierno que transitó una pandemia. Estamos frente a quien es dueño del ardid o maestro del engaño, que se llama Gerardo Morales.

-Fuiste protagonista la semana pasada porque se votaba el pliego de una camarista importante, Ana María Figueroa, que tiene alguna de las causas pendientes que involucran a la vicepresidenta, la causa de Hotesur. No fuiste a esa votación y después trascendió que te habían bajado de la lista de Unión por la Patria. ¿Cómo es ese proceso? ¿Vos habías avisado que no ibas a ir a esa votación? ¿Por qué decidiste no ir?

-He leído mucho del tema de la jueza en los medios. Volvemos a lo mismo, volvemos al debate y a la discusión de los temas de Capital Federal. Yo lo que he puesto hoy en escena y en el foco es la realidad de lo que pasa en la provincia de Jujuy. Esa mirada es la que me importa y es lo que represento en el Senado de la Nación. No represento una designación de un juez o una ley en particular que se discutía, como el caso de la pubertad precoz. En el Congreso represento a la provincia de Jujuy. Hoy la provincia está lastimada, hay gente que ha perdido un ojo, hay gente que ha sido detenida, como te rescaté: un abogado, un chico común que pasaba filmando la casa del gobernador, estuvo detenido, arrestado diez días sin saber la causa. Esas son las cosas que se viven en Jujuy y es el debate que quería tener. Un debate que quedó postergado por la pandemia y el gobierno frenó por la institucionalidad, que era la intervención del Poder Judicial, que presenté el 12 de marzo en el Congreso de la Nación y empezó su tratamiento, Lo acalló la pandemia. No quiere decir que eso haya terminado o haya fenecido. Como muchas veces, vos desde el periodismo lo planteás como hipótesis y entrás a buscar los elementos. Bueno, en esta hipótesis yo quería el debate en el año 2020. Hoy, creo que ameritaba el debate, ya no como hipótesis, como colorario, como cosas comprobadas. Quería ese debate. Entonces hemos garantizado, hemos procurado y se ha logrado sesionar. Cuando hubo acuerdo de todas las fuerzas políticas en el Senado, se logró sesionar en marzo de este año. Hoy buscamos de esa misma manera poner en debate el tema de Jujuy y ese fue el motivo, es lo que quiero y voy a seguir insistiendo en que la causa Jujuy sea debatida en el Congreso.

-En las últimas horas tuviste una declaración con una crítica muy fuerte a Máximo Kirchner, casi haciéndolo responsable por lo que sucede en el Senado. Sin embargo, vos tenés o tenías hasta hace muy poco un vínculo bastante estrecho con la vicepresidenta. ¿Cómo es esa relación con Cristina? ¿Vas a ser candidato finalmente a diputado?

-Conocí a la vicepresidenta recién en el año 2018. Antes la había visto una sola vez en un acto y fue construyéndose una relación en el Senado desde la institucionalidad, cuando los dos éramos senadores, y desde el año 2019 cuando empezó su rol como vicepresidenta, con una fuerte actuación en el Senado de la Nación en medio de la pandemia, donde se procuró el funcionamiento, el debate, la discusión de las leyes y tuvimos un rol muy activo. Desde la presidencia del Bloque de Unidad Federal, que cambió el eje en el Congreso, buscamos esta mirada federal y en la cual tenemos diálogo con la vicepresidenta y siempre lo vamos a tener. Preside el Senado y mi rol como senador y como presidente de un bloque es ese.

-¿Interviene Máximo Kirchner en el Senado?

-Tiene algunos hombres en el Senado.

-Que apoyan, en este caso otra lista en la provincia de Jujuy.

-Ahora conversaremos sobre las reglas de estas Paso que se van a dar en Unión por la Patria.

-Bueno, hay dos listas: una de Carolina, Moisés, con Guillermo Snopek que vino esta noche afuera de tiempo. En el otro caso, hay una lista donde está Alejandro Snopek, que es primo del senador y hay una candidata ligada a La Cámpora, Char.

-Sí, hay dos listas y se ha generado el escenario para una participación. Yo soy fruto de las PASO en el año 2019. En el año 2017 competí con Rubén Rivarola, competí con Liliana Fellner y tres candidatos más; o sea, soy producto de las Paso, creo en la participación, aunque también creo que a las Paso le faltan un ingrediente más, que no es solo la elección de los candidatos, sino la elección de las autoridades partidarias. En cada Paso debería resolverse la vida interna con la participación de los afiliados. Ningún partido político tiene legitimadas sus autoridades. Nuestra Constitución dice que la forma de participar es a través de los partidos políticos y eso es lo que tenemos que buscar y le falta a esta democracia para poder consolidarla.

