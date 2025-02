A horas de asumir, el propio Gobierno cuestiona los dichos del nuevo subsecretario de Ambiente

El Gobierno Nacional le bajó el tono a las críticas del flamante secretario de Ambiente, Fernando Brom, quien reconoció errores en el manejo de la prevención del fuego, y plantea designarlo en los próximos días.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó en la habitual conferencia de prensa: “Son las expresiones de alguien que no se ha interiorizado en la función y en todo lo que hemos hecho en función de la catástrofe de los incendios”.

“No es ni más ni menos que eso. Se pondrá en contacto con la profundidad del tema porque todavía no es funcionario, por lo tanto le falta información como para poder dar una conclusión certera de lo que ocurre”, añadió ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas.

Luego de que sonora para reemplazar a Ana Lamas, quien presentó su renuncia, el empresario señaló: “El tema de bosques y fuegos tiene prioridad cero. Es un tema que es una desgracia no solamente ecológica, sino humana. Así que que hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir. Y en esto ya se está trabajando transversalmente con otros ministerios. Lo que hay que hacer es tratar de prevenir. Evidentemente no lo hemos hecho bien”.

Tras sus dichos, Adorni argumentó que Brom “es alguien que todavía no es funcionario y no ha asumido” -pese a que cumplía funciones en la Jefatura de Gabinete-, y desestimó sus diferencias. “Es una opinión que dio alguien que no tenía toda la información y que ahora la va a tener”, insistió al tiempo que negó que sus dichos hayan contrariado la agenda del presidente Javier Milei.

Si bien sostuvo que su nombramiento “continúa en curso”, aclaró que como cada designación, hasta que no esté publicada en el Boletín Oficial no es confirmada por la administración libertaria.

Por su parte, garantizó: “Cuando Brom tome conocimiento de cómo fuimos manejando todo el tema, la gran cantidad de ayuda y el soporte que hemos dado, en el que respondemos a la solicitud de las distintas jurisdicciones, seguramente tendrá una opinión más atinada”.

En otro pasaje de la conferencia, Adorni contó que la filosofía de permanencia en el Gobierno que pregona el presidente “es clara” y reveló que la expresa ante cada reunión de Gabinete. “Hay cuestiones que se alejan de la agenda del presidente y cuando hay funcionarios que, con lo que piensan o transmiten se alejan, dan un paso al costado”, sintetizó el vocero.

“Estamos acá para impulsar la agenda del Presidente, que es quien ha ganado las elecciones. Las ganó porque tiene una agenda determinada, y es la que tenemos que impulsar, quien no lo haga, tendrá que dar un paso al costado”, insistió, y añadió: “No tenemos ninguna obligación de empujar la agenda del Presidente, tendremos la libertad de irnos a nuestras casas y seguir con nuestras vidas”.

En la misma línea, y luego de la salida del titular de ANSES, Mariano De Los Heros, por anticipar la reforma previsional, Adorni sostuvo: “En el mientras tanto, el Presidente tiene muy en línea cómo son los tiempos y cuándo se van a ir dando cada una de las reformas. Sin conocerlo demasiado, antes de ser candidato, hablaba de reformas de primera, segunda y tercera generación”.

“Un funcionario de Gobierno no puede hablar sobre temas que desconoce o no maneja perfectamente, pero Brom no es funcionario aún”, aclaró, y concluyó: “Hasta que no asuma no lo confirmamos, pero es el posible que sea el nuevo subsecretario”.

Con información de la agencia NA