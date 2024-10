Jaldo confirmó su apoyo a la lista de Quintela, dijo que no es kirchnerista y chicaneó a Manzur, que va con CFK

“Yo primero quiero decir que no soy de La Cámpora. Segundo quiero decir que no soy kirchnerista, por lo tanto una forma de ayudar al movimiento nacional justicialista es trabajando con un colega gobernador, como es [Ricardo] Quintela, y por eso el presidente del Bloque Justicialista de la Legislatura, Roque Tobías Álvarez, integra a la [candidatura a la] vicepresidencia cuarta de esa lista y no hay duda de que nuestro espacio político, el Partido Justicialista del Distrito Tucumán, salvo aquellos que no lo quieran o decidan hacer, va a apoyar esa lista”.

La afirmación le pertenece al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, un peronista que asumió en 2023 como sucesor de Juan Manzur y rápidamente se alineó con el gobierno de Javier Milei, separando a sus diputados del bloque Unión por la Patria, que responde a Cristina Fernández de Kirchner, y votando las leyes pedidas por la Casa Rosada, así como convalidando los vetos presidenciales.

Jaldo salió a fijar postura de cara a la elección interna por las autoridades del PJ nacional, que el 17 de noviembre, de no mediar un acuerdo por una lista de unidad (que es lo común en el verticalista partido fundado por Juan Domingo Perón), tendrá como protagonistas a Quintela y a Cristina.

Sin mencionarlos, pero adjuntando una publicación del diario Página/12 con sus fotos, la expresidenta había cuestionado a Jaldo y a otro gobernador del peronismo, el catamarqueño Raúl Jalil, por colaborar con el gobierno de Milei. Los acusó de incurrir en “transfuguismo político”.

Jaldo confirmó hoy su apoyo a Quintela, quien había anunciado su candidatura a presidente del PJ varias semanas antes que CFK, quien de manera sorpresiva salió posteriormente a lanzar la suya. El gobernador riojano, apodado “El Gitano”, lejos de retirarse frente a la confirmación de la mujer fuerte del espacio, ratificó su postulación. Ambos postulantes ya presentaron sendas listas y sería la primera vez en décadas que el PJ defina quiénes serán sus autoridades por el voto de los afiliados y no por la decisión de las elites partidarias del momento.

Manzur integra la lista de Cristina. Tras confirmar su apoyo a Quintela, Jaldo le dedicó una chicana a su antecesor: “Yo simplemente voy a repetir las palabras que dijo hace algún tiempo atrás el doctor Juan Manzur: el ciclo de la expresidenta, doctora Fernández de Kirchner, estaba cumplido”.

JJD