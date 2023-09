“Dictador”: Javier Milei aseguró que Eurnekian lo criticó porque hizo un pedido que afecta sus negocios

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, cruzó a Eduardo Eurnekian luego de que el empresario lo tratara de dictador. “Quizá no le gusto, pero yo estoy para gobernar a los 47 millones de argentinos, no me importa a quién beneficia o perjudica”, agregó con marcado optimismo camino a las elecciones generales del 22 de octubre.

El síntoma Milei

Más

El viernes pasado, el diputado nacional apercibió al gobierno nacional por los recientes contratos y nombramientos y llamó a suspenderlos, faltando tan solo 3 meses para que asuma una nueva administración. Tal medida, alcanza a una de las compañías de Eurnekian, lo que, según Milei, podría haber despertado el rencor del empresario.

“Hicimos el apercibimiento y ahora viene la denuncia en sede judicial por la suma de personas a planta permanente y los contratos, por ejemplo, por los DNI. Le estamos parando eso a Eurnekian. Así como lo escuchás”, señaló el candidato presidencial en declaraciones radiales.

A pesar de su actual disputa, Milei y Eurnekian habían mantenido una relación cercana hasta diciembre de 2021, cuando el economista abandonó el grupo liderado por el empresario. A partir de este vínculo, trascendió la posibilidad de que este último estuviera financiando la campaña electoral del actual candidato. Se trata de un rumor que, hoy, volvió a negar Milei: “¿Cómo voy a estar haciendo una acción de estas características si yo estuviera financiado por él? Tengo las manos libres”, expresó.

En el marco de la campaña para los comicios del 22 de octubre, el dirigente de La Libertad Avanza se mostró muy optimista respecto a los resultados y aseguró que se disputará el sillón de Rivadavia en una segunda vuelta contra Unión por la Patria. “Estamos entrando al balotaje. Tuvimos un crecimiento muy importante post PASO. Iremos al balotaje con Massa. Si Juntos por el Cambio queda tercero, habrá un rompimiento del sistema político. El sistema político como existía hoy ya no existe más”, afirmó el diputado nacional.

En este marco, el economista se refirió también a las internas que persisten en la principal coalición opositora, que ahora enfrenta un distanciamiento de la Unión Cívica Radical (UCR), que comenzó a hacerse presente tras la derrota de la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales en las PASO del 13 de agosto. “Dos gobernadores, Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) se sumaron a Massa. En la Ciudad, hay radicales llamando a votar a Leandro Santoro y proponiendo irse con Massa”, detalló Milei, subrayando de ese modo las crecientes dificultades que enfrenta Patricia Bullrich para salir del tercer lugar que pronostican las encuestas.

ACM con información de agencias.