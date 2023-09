Milei nombrará a Emilio Ocampo como presidente del Banco Central si gana las elecciones

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, confirmó hoy que Emilio Ocampo será el presidente del Banco Central en caso de ganar las elecciones generales del 22 de octubre. Según especificó, el funcionario tendrá como principal misión cerrar el organismo. “Emilio Ocampo va a ser el presidente el Banco Central y lo va a cerrar”, aseguró en una entrevista radial.

El elegido por el diputado nacional para llevar adelante esta tarea, actualmente se desempeña como profesor de Finanzas e Historia del CEMA y es investigador asociado del Center for Strategic and InternationalStudies (CSIS), un think tank de Estados Unidos.

Ocampo es también quien está a cargo de diseñar el plan de dolarización de la economía, que pretende aplicar en una eventual gestión, pese a las advertencias de economistas y dirigentes de otros espacios políticos sobre la falta de divisas.

Luego de la polémica con académicos por sus declaraciones sobre el rol del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Milei indicó hoy que prevé que el organismo quede a cargo de Daniel Salamone, un médico veterinario especialista en clonación. Según señaló, la entidad será una “oficina de ciencia para limpiar lo que ensuciaron los que escriben estupideces”.

Milei no fue el único candidato de La Libertad Avanza que hoy presentó parte de su equipo. Carolina Píparo, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, presentó hoy a Salvador Baratta como su ministro de seguridad si gana en octubre. “Salvador Baratta decide con mucha honra formar parte de mi equipo para transformar esta provincia que duele”, afirmó.

“Fui subjefe de policía, fui herido en servicio, fui el único que logró infiltrarse durante ocho meses en una banda narco. Hoy, con toda esa experiencia, me sumo para ser ministro de Seguridad si Carolina Píparo es electa, para juntos devolverle la honra de ser policía y la libertad de vivir tranquilos”, detalló Baratta.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza exigió hoy a Alberto Fernández que suspenda y revoque los concursos y nombramientos que se llevaron a cabo recientemente en organismos dependientes del Estado como el CONICET, el ENRE y el ENACOM. “Solicito al Presidente que: o se abstenga de desplegar cualquier conducta material; o bien dictar o ejecutar cualquier acto administrativo que pueda condicionar y/o dificultar la gestión de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo Milei en un escrito, donde además advertía sobre sus intenciones de acudir a la Justicia.

A su criterio, el actual mandatario “ignora deliberadamente” que, a partir del 10 de diciembre, puede asumir un presidente de otro espacio político y que, hoy, se están llevando adelante nombramientos que exceden las necesidades para el buen funcionamiento de la administración vigente y cuyo objetivo es simplemente favorecer al oficialismo.

“Bajo la apariencia de políticas públicas, constituyen intentos desesperados de manipular al electorado, asegurar la permanencia de sus militantes en puestos públicos a costa del agravamiento del déficit y en detrimento del patrimonio de los ciudadanos e imponer condicionamientos a las autoridades que los sucederán tras las elecciones de octubre”, expresó.

“Si luego de esos cuatro años de virtual parálisis de la gestión de gobierno no se iniciaron procedimientos administrativos para cubrir empleos públicos de planta permanente es claro que estos intentos de designación tardía no responden a motivos de exigencias de la gestión ni a mayores eficiencias mediante la incorporación de más trabajadores. El motivo subyacente es totalmente opuesto: colapsar al sector público de militantes ineficientes en puestos superfluos e innecesarios”, agregó.

ACM con información de agencias.