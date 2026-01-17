eldiario.es
Gira oficial

Javier Milei llega a un Jesús María con localidades agotadas por la presencia estelar del Chaqueño Palavecino

  • Milei asistirá este viernes al Festival de Jesús María y el sábado viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea; luego partirá a Suiza para participar del Foro Económico de Davos y, a fin de mes, volverá al país para el Derecha Fest en Mar del Plata.

Javier Milei vuelve a visitar Córdoba.

16 de enero de 2026 20:18 h

El presidente Javier Milei asistirá este viernes al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba, y el sábado a las 9 viajará a Paraguay para asistir a la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

El mandatario emprenderá el viaje a Córdoba a las 22 para presenciar la noche del festival en el que el plato fuerte es el Chaqueño Palavecino. Según información oficial, habrán 30 mil personas en el Anfiteatro José Hernández. 

Tras la breve estadía en Córdoba, Javier Milei comenzará con su periplo internacional con la llegada a Paraguay. Luego iniciará el viaje a Suiza para disertar en el Foro Económico de Davos que se celebrará del 19 al 23 de enero.

En Paraguay Milei buscará enviar una señal de respaldo a su par Santiago Peña, que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, mientras el domingo la delegación presidencial emprenderá la partida rumbo a Suiza.

Por otro lado, Milei confirmó desde sus redes sociales que a fin de mes participa de la nueva edición del festival Derecha Fest que se realizará en la ciudad balnearia de Mar del Plata el 27 de enero.

