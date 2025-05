Javier Milei: “Quiero que salga Ficha Limpia”

El presidente Javier Milei ratificó este martes sus intenciones de que “salga” el proyecto de Ficha Limpia en el Senado y cuestionó a los sectores que criticaron al oficialismo por no haber avanzado antes con esa iniciativa. Criticó que “estuvieron siete años sin aprobarlo y ahora se hacen los ñoños republicanos”.

Milei recordó que “el dictamen lleva su nombre” y desmintió que La Libertad Avanza (LLA) haya querido frenar la sanción de la norma que impide ser candidatos a quienes tengan condenas por delitos de corrupción, violencia de género y otros delitos graves.

“Que firmen los que realmente van a votar”, desafió el mandatario. Milei destacó “las mejoras” que hizo su gestión, aunque aclaró: “En realidad yo pedí que las hicieran, porque se imaginan que yo de Derecho, cero”.

“Entre (Alejandro) Fargosi y Luis Petri hicieron las mejoras que yo pedí a los proyectos que se venían trabajando ysumando. Yo quiero que salga Ficha Limpia. Pero no quiero que vaya a recinto y perdamos y se caiga y no se pueda tratar hasta el 2026. Entonces, tengamos cuidado, no sea cosa que los ñoños republicanos estén haciendo una jugada sucia. Aviso”, advirtió.

En el mismo sentido, elogió a la diputada Silvia Lospennato, impulsora del proyecto desde el PRO, aunque evitó confirmar si habrá un acuerdo electoral con ese espacio.

Para Milei, la afiliación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a LLA “formaliza algo que ya era de hecho”. “Son muchos los dirigentes del PRO que entienden que el camino es este”, aseguró.

El Senado volverá este miércoles a las 11.30 al recinto para tratar el proyecto Ficha Limpia, entre otros temas, luego de varias semanas de operaciones cruzadas entre LLA y el PRO.

MM con información de la agencia NA.